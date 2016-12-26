Технологических окон, во время которых на день перекрывают часть одной из линий метрополитена, в этом году станет меньше. Об этом на пресс-конференции заявил начальник столичного метро Дмитрий Пегов. Если в прошлом году их было 20, то в 2017-м запланировано всего 10. – Мы будем снижать постепенно это количество, потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок, – заявил он. Два таких окна из десяти коснутся станций внутри Кольцевой линии, а остальные затронут участки...