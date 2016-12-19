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Как Дональд Трамп давал клятву Америке: инаугурация в фотографиях
45-й президент Америки Дональд Трамп принял присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне. "С этого дня на первом плане будут только американские интересы", – заявил 45-й президент страны. Также он сказал, что новая администрация приступает к восстановлению страны и определит курс развития Соединённых Штатов и всего мира на долгие годы. Он отметил, что преступность, бандитизм и наркотики стоят американцам жизни, и пообещал закончить эту "резню". Новый глава государства отметил, что вооружённые...
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К 9 мая в столице появится памятник Михаилу Калашникову
Открытие памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову перенесли с января на 8 мая 2017 года из-за погодных условий, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на скульптора монумента Салавата Щербакова. Напомним, ранее власти собирались открыть памятник в конце января. Дело в том, что 21 января 1948 года министр вооружений СССР Дмитрий Устинов подписал указ об изготовлении опытной партии автомата Калашникова. Композиция памятника – скульптура самого Калашникова с автоматом в руках, а также...
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В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма
Во время обряда омовения на празднике Крещение Господне, которое проходило в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, скончался охранник этого храма. Как сообщает Life.ru, мужчине стало плохо сразу же как он погрузился в ледяную воду. Спасатели и врачи, которые дежурили в праздничную ночь у купели, сразу же бросились ему помогать. Но медицинская помощь уже не понадобилась. Все усилия оказались безуспешными. Вскорости медики лишь констатировали смерть мужчины. Кстати, на...
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"Вора в законе" Ахмеда Сутулого арестовали в столице
Предполагаемого криминального авторитета удалось задержать накануне, 19 января, в одном из ресторанов в центре Москвы. Сегодня Гагаринский суд столицы санкционировал его арест. Имя мужчины – Дулат Йоулу. Кличка – Ахмед Сутулый. При нём были обнаружены наркотики. Возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, передаёт РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала пресс-секретарь суда Анастасия...
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Рыбаков с треснувшей льдины на Ладожском озере спасатели доставили на берег
Операция по спасению любителей зимней ловли, отрезанных от берега образовавшейся в ледовом поле трещиной, закончилась благополучно. В пятницу вечером, 20 января, в 17.20 на акватории Ладожского озера в районе населенного пункта Коккорево Всеволожского района на берег доставили семерых рыбаков. Их состояние оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. Всего в спасательной операции были задействованы 16 человек и 6 единиц техники, в том числе судна...
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В Петербурге спасли финского ястреба-тетеревятника
На чердаке одного из жилых домов на Приморском шоссе в Курортном районе города застрял ястеб-тетеревятник. Сотрудники коммунальных служб сообщили о находке спасателям. На помощь птице приехали инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию. - Предполагаем, что молодой ястреб охотился за голубями и таким образом оказался на чердаке. Самостоятельно выбраться не мог. Он порядком напугал жителей. Ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном...
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Администрация США обозначила новые цели сразу после инаугурации Трампа
Из опубликованной программы следует, что новый президент страны будет пересматривать торговые соглашения, создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы. "Администрация привержена энергетической политике, направленной на снижение цен для тяжело работающих американцев и максимизацию использования американских ресурсов, а также исключающей зависимость от нефти других стран", – говорится в сообщении Белого дома. Именно поэтому Белый дом обещает отменить "обременительное регулирование"...
Алексей Вязовский, экономист, вице-президент Золотого монетного дома: Денег нет, но вы держитесь
Новый год начался с плохой новости. В России заканчивается Резервный фонд. В нём меньше триллиона рублей (только за декабрь он сократился в два раза), и его уже явно не хватает на покрытие дефицита бюджета. В 2017 году правительству надо найти 2,7 триллиона рублей, чтобы свести доходы с расходами. Конечно, есть ещё Фонд национального благосостояния (ФНБ), объём которого составляет 4,84 триллиона рублей, но с ним есть проблемы. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в ликвидной части...
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Солист британской инди-рок группы Blossoms мечтает поработать с Алексом Тернером
Blossoms не просто типичная молодая британская группа: со своим дебютным альбомом они попали в список BBC Sound of 2016, были обласканы музыкальным журналом NME и заняли первые места в чартах. Лидер группы Том Огден поговорил с Metro в преддверии первого для музыкантов приезда в Россию Сразу банальный довольно вопрос, почему вы называетесь Blossoms (пер. – бутоны)? Потому что у нас в городе Стокпорт (в 10 км от Манчестера – Прим. Ред) был бар с таким названием, и мы ходили мимо него каждый...
Владимир Бабков сделал альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” безвозмездно
14 января в Сеть выложили альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” Дж. К. Роулинг и Джека Торна. Теперь каждый может бесплатно скачать её и прочитать. Напомним, основная претензия к официальному переводу Марии Спивак – что она изменила имена персонажей (например, Северус Снегг у неё Злотеус Злей). Альтернативный перевод выполнен Владимиром Бабковым. В своё время издательство “Росмэн” (чей перевод считается классическим) именно его наняло для работы над пятой книгой “Гарри...
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Иванку Трамп сравнили со стулом на торжественном ужине
Торжества по случаю инаугурации Трампа начались загодя до официальной церемонии. Еще вечером 19 января начались торжества, на которых "главный виновник" был со своей супругой Меланией Трамп и дочерью Иванкой. Дональд Трамп посетил Арлингтонское национальное кладбище, концерт у мемориала Линкольну. Затем по расписанию был торжественный ужин. 46-летняя супруга Мелания Трамп произвела фурор своим сверкающим платьем Reem Acra, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. А вот 35-летняя дочь президента...
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В Марселе полетали на коньках с горы
Неожиданно для зимнего вида спорта соревнования решили провести в южном средиземноморском городе. Это смелый эксперимент не только для спортсменов, но и для организаторов. Ведь ледяную трассу длиной 340 метров необходимо было не только построить, но и сохранить её «боевую готовность» при плюсовой температуре. Благодаря высокотехнологичным системам охлаждения и инновационным технологиям ледяной жёлоб с успехом выдержал натиск 128 участников. На соревнования съехались атлеты из 22 стран с пяти...
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Мутко на презентации эмблемы EURO-2020: В Петербурге родился наш футбол
В Петербурге прошла торжественная церемония презентации официального логотипа Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года. В церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, заместитель председателя Правительства России, президент РФС Виталий Мутко, президент УЕФА Александер Чеферин. - В Петербурге любят футбол и умеют в него играть. А в последние годы наш город буквально живет футболом в предвкушении событий, которые стартуют уже через несколько...
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В Петербурге презентовали логотип петербургского этапа Евро-2020
Георгий Полтавченко презентовал 19 января 2017 года логотип петербургского этапа Евро-2020. Об этом в своем блоге в Instagram сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. "Губернатор Г.Полтавченко принимает участие в презентации логотипа Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года", - сообщил в блоге Кибитов. Он также выложил и сам логотип петербургского этапа Евро-2020. На фоне цвета морской волны - белые буквы EURO2020 и изображение кубка в овале,...
Чакветадзе: Кузнецова на Australian Open может пройти максимально далеко
В отсутствие дисквалифицированной Марии Шараповой главной надеждой российского тенниса является Светлана Кузнецова, которая на высоком уровне провела прошлый сезон и сейчас является первой ракеткой России. 31-летняя теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга и отобралась на Итоговый турнир WTA 2016 года, где собираются восемь лучших игроков. Там она впервые дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила словачке Доминике Цибулковой. Australian Open предшествовали два других...
Шубенков о намерении выступать под нейтральным флагом: Особого негатива не чувствую
Как вы приняли решение? Уже второй год на ВФЛА наложены санкции международной федерации. В связи с этим я как спортсмен и при этом гражданин России не имею права выступать в международных соревнованиях. В июле IAAF приняла поправки, согласно которым у меня шанс выступать есть, но как у нейтрального атлета. Перед Олимпийскими играми все стали заполнять эти индивидуальные заявки, отправили их в IAAF, и всем разом пришёл красивый и абсолютно одинаковый отказ, кроме Дарьи Клишиной. Заявки всё ещё...
Рублю пообещали серьёзное укрепление уже к весне
В первом квартале 2017 года курс доллара упадёт до 55 рублей. Такой прогноз сделал Алексей Михеев, аналитик ВТБ 24. По его словам, все негативные факторы, которые могли бы скорректировать рост российской валюты, не будут иметь существенного значения. В частности, речь об анонсированной первым вице-премьером Игорем Шуваловым скупке долларов со стороны ЦБ. Накануне эти слова вызвали проседание рубля, но затем он вернул утраченные позиции. – Вообще если какие-то влияющие на курс рубля действия и...
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Льготная цена аренды для малого бизнеса в столице выросла на 30%
Правительство Москвы на год увеличило льготную ставку аренды. С января 2017 года ставка выросла почти на 30 процентов. "Установить ставку арендной платы в размере 4,5 тыс. рублей за кв. метр в год", – говорится в тексте нового постановления. Напомним, размер минимальной ставки аренды в столице с 2013 года не менялся: 3,5 тыс. рублей за кв. метр в год. Её цель – сохранить деловую активность и рабочие места в Москве. Льготная ставка арендной платы предоставляется арендаторам от малого бизнеса,...
Эксперт оценил перспективу повышения налогов и пенсионного возраста в России
Среди них называют повышение пенсионного возраста, рост налогов и отмена накопительной части пенсии. Владислав Корочкин, первый вице-президент организации малого и среднего бизнеса "Опора России", считает, что в случае, если всё сделать правильно, эти меры перестанут быть непопулярными. Пенсионный возраст – Необязательно повышать пенсионный возраст напрямую. Но какие-то меры неизбежны. Во-первых, у нас по любому демографическая яма. Скоро на одного работающего будет от двух до четырёх...
Российский банк внедрил в отделениях систему распознавания лиц
Банк "Открытие" запустил идентификацию клиентов с использованием системы по анализу биометрии лица. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Проект тестируется в трёх отделениях в Москве на базе специально развернутой самообучающейся нейронной сети. За основу взяты фотографии клиентов, накопленные банком за последние несколько лет. В момент получения талона электронной очереди происходит предварительная идентификация, что позволяет операционисту быстрее получить все необходимые...
Российские бизнесмены охладели к Всемирному экономическому форуму в Давосе
В 2017 году Всемирный экономический форум в Давосе посетили на 13% меньше бизнесменов из России. Такие данные по итогам мониторинга представила компания "Аэроклуб". Больше всего интереса проявили представители ритейлеров, а также энергетической отрасли и сферы IT. Географически основная масса гостей прилетела из Москвы, Краснодара и Петербурга. Как отмечается в отчёте, кроме общего снижения числа рейсов наблюдается и другая тенденция. Предприниматели стали экономить – меньше брать бизнес-класс...
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Дочь Майкла Джексона показала пирсинг груди: фото обсуждают в Сети
Восемнадцатилетняя дочь певца позировала фотографам в центре Парижа, с флагами США и Франции, чем вызвала восхищенные взгляды зрителей, пишет издание Express. Главным поводом обсуждения, в то же время, стал смелый образ Пэрис, а именно просвечивающая блузка, показавшая пирсинг на груди. Пользователи Сети отметили невероятное сходство Пэрис с певицей Мадонной. Кроме того, не остался без внимания утонченный образ девушки, для которого были выбраны белые юбка-карандаш, блузка и черные перчатки с...
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Фото Насти Каменских с увеличенной грудью обсуждают в Сети
Порцию новых фото 29-летней певицы Насти Каменских, участницы дуэта "Потап и Настя", обсуждают в Сети. С 12 января Каменских выкладывает в Instagram фото в купальниках на пляже под палящим солнцем. Певица не написала, где отдыхает, а снимки с отдыха девушка никак не комментирует. Но фанаты, которые следят за обновлениями аккаунта в соцсети, отметили, что, скорее всего, Настя Каменских отдыхает в Шри-Ланке. Судя по фото в Instagram, за 5 дней отдыха участница дуэта продемонстрировала на фото как...
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Лучшие фото котов Петербурга: конкурс продолжается
Самые лучшие коты и кошечки Петербурга живут у читателей Metro. Каждый день мы убеждаемся в этом, получая десятки фото пушистых питомцев. Конкурс Metro "Мой кот может так!" проводится уже несколько месяцев и продолжается в новом, 2017-м году. Мы предлагаем вам подборку фото самых умных, красивых и забавных котиков. Их хозяева рассказывают о своих домочадцах с искренней любовью. "Наш любимый котик Тимка - очень активный, но когда устанет, может заснуть в любой позе и в любом окружении...", -...
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Клинтон призналась, почему пришла на инаугурацию Трампа
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации нового президента страны Дональда Трампа сообщила своим подписчикам в Twitter, зачем она в этот день пришла на площадь к Капитолию. Хиллари Клинтон: "Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и её исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и её будущее". @HillaryClinton: "I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future".
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Трамп станет самым пожилым лидером Америки в истории
Президенты стареют быстрее Республиканец Дональд Трамп станет самым пожилым лидером Америки в истории после инаугурации 20 января. По некоторым данным, его предшественники изменились внешне быстрее, будучи во главе государства. Например, фотографии Обамы, опубликованные в СМИ, показывают, как быстро он изменился. Metro представило, как изменится Трамп за четыре года президентства. Чуть ниже - список самых возрастных президентов США по возрастающей. Данные на момент прихода к власти. Гэрри...
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Посетителей банка на Ленинском в Петербурге эвакуировали из-за дыма
Вечером 20 января в Московском районе Петербурга в доме №168 по Ленинскому проспекту в офисе одного из банков произошло задымление. Фото очевидцы выложили в Сеть, уточнив, что никто не пострадал - посетителей вывели на улицу, сотрудники остались в офисе. - Валит дым из офиса банка по Ленинскому, 168, люди стоят на улице, - сообщили в пять вечера в пятницу очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Банк горит, а люди не расходятся, ждут и очередь караулят, - прокомментировали в соцсети....