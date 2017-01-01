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В несанкционированной акции в Москве участвовало 250 человек
По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было
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В Москве следователь выбросил в мусорный контейнер человеческие останки
Причины произошедшего устанавливаются
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В Петербурге спасатели проникли на вечеринку подростков через окно
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