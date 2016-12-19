Самые лучшие коты и кошечки Петербурга живут у читателей Metro. Каждый день мы убеждаемся в этом, получая десятки фото пушистых питомцев. Конкурс Metro "Мой кот может так!" проводится уже несколько месяцев и продолжается в новом, 2017-м году. Мы предлагаем вам подборку фото самых умных, красивых и забавных котиков. Их хозяева рассказывают о своих домочадцах с искренней любовью. "Наш любимый котик Тимка - очень активный, но когда устанет, может заснуть в любой позе и в любом окружении...", -...