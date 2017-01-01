Российские ПВО приведены в состояние повышенной боеготовности после запуска ракеты КНДР 4 Фото

Российские ПВО приведены в состояние повышенной боеготовности после запуска ракеты КНДР

Напряжённость вокруг Корейского полуострова возрастает

Главные новости

16:58
В Москве госпитализирован последний маршал СССР и участник ГКЧП 2 Фото
15:41
СК РФ сообщил об участии экс-премьера Украины Яценюка в расстрелах в Чечне 4 Фото
14:55
В Москве открылся сезон фонтанов 3 Фото
12:28
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"-2017 четвертого сезона 7 Фото
11:41
В Петербурге спасатели проникли на вечеринку подростков через окно 2 Фото
10:57
Назван доход мэра Москвы Сергея Собянина за 2016 год 2 Фото
Филипп Киркоров решил съесть корону на юбилей 3 Фото

Филипп Киркоров решил съесть корону на юбилей

Репортёр Metro узнала подробности
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при России 10 Фото

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при России

Результат российского пилота Даниила Квята стал 17-м
Мексиканская звезда соцсетей собрал миллионы долларов на спасение Сомали 3 Фото

Мексиканская звезда соцсетей собрал миллионы долларов на спасение Сомали

Metro поговорило с известным блогером о его миссии
Как мог закончиться новый клип группы 10 Фото

Как мог закончиться новый клип группы "Ленинград"

Metro выяснило, каким мог быть финал истории про "Стаса"
Сборная России по хоккею проиграла финнам в преддверии старта ЧМ-2017

Сборная России по хоккею проиграла финнам в преддверии старта ЧМ-2017

Это уже второе поражение подряд команды Олега Знарка
Метеоролог рассказал, когда петербуржцам ожидать потепления

Метеоролог рассказал, когда петербуржцам ожидать потепления

Погода в Петербурге снова испортится к выходным
Глеб Самойлов отсудил у брата миллионы рублей за песни 5 Фото

Глеб Самойлов отсудил у брата миллионы рублей за песни "Агаты Кристи"

Глеб и Вадим Самойловы продолжают судиться

Продюсер боевика "Секретный агент" с Дугласом и Малковичем назвал ленту "комком нервов"
Столичный Театр на Таганке представил новую версию "Красной Шапочки"
В столичном театре имени Маяковского представили современную версию "Бешеных денег"
Читать все

Галереи

Latin Music Awards: Самые горячие образы звезд 11 Фото

Latin Music Awards: Самые горячие образы звезд

Metro собрало самые яркие фото церемонии
По центру Москвы проехала новейшая военная техника 6 Фото

По центру Москвы проехала новейшая военная техника

В столице прошла первая репетиция парада Победы на Красной площади
Самые страшные обитатели морских глубин сделали Instagram мурманчанина хитом 17 Фото

Самые страшные обитатели морских глубин сделали Instagram мурманчанина хитом

Metro поговорило с моряком Романом Федорцовым
Гознак выставил в Петропавловской крепости керенки и гривны 9 Фото

Гознак выставил в Петропавловской крепости керенки и гривны

Уникальные дензнаки впервые покажут в открытом доступе
Парижские полицейские применили газ против протестующих школьников: фото 17 Фото

Парижские полицейские применили газ против протестующих школьников: фото

"Ни Ле Пен, ни Макрон" – лозунг демонстрантов.

Видео

В Томске прохожие спасли выпавшего из окна горящей квартиры мальчика Видео

В Томске прохожие спасли выпавшего из окна горящей квартиры мальчика

Видео происшествия попало в Сеть
Колесо от БелАЗа раздавило легковушку — ВИДЕО Видео

Колесо от БелАЗа раздавило легковушку — ВИДЕО

Автомобиль принадлежал молодой девушке
Огненное шоу устроили во дворах в Кировске: видео Видео

Файер-шоу устроили во дворах в Кировске: видео

Так признался в любви молодой человек
Видео

"На конфетку!": экскаваторщик из Благовещенска снял умилительное видео с лисой

Мужчина прикормил животное сладостями
Омич посвятил песню шаурме Видео

Омич посвятил песню шаурме

Композиция понравилась тысячам пользователей

Москва

В Москве госпитализирован последний маршал СССР и участник ГКЧП 2 Фото

В Москве госпитализирован последний маршал СССР и участник ГКЧП

Врачи борются за его жизнь
В несанкционированной акции в Москве участвовало 250 человек

В несанкционированной акции в Москве участвовало 250 человек

По данным столичного главка, нарушений общественного порядка не было
В Москве следователь выбросил в мусорный контейнер человеческие останки 2 Фото

В Москве следователь выбросил в мусорный контейнер человеческие останки

Причины произошедшего устанавливаются
В Москве открылся сезон фонтанов 3 Фото

В Москве открылся сезон фонтанов

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в открытии сезона

С.Петербург

В Петербурге спасатели проникли на вечеринку подростков через окно 2 Фото

В Петербурге спасатели проникли на вечеринку подростков через окно

Инцидент произошёл в ночь на 29 апреля
Метеоролог рассказал, когда петербуржцам ожидать потепления

Метеоролог рассказал, когда петербуржцам ожидать потепления

Погода в Петербурге снова испортится к выходным
Как мог закончиться новый клип группы 10 Фото

Как мог закончиться новый клип группы "Ленинград"

Metro выяснило, каким мог быть финал истории про "Стаса"
Как провести в Петербурге выходные на Первомай: афиша 3 Фото

Как провести в Петербурге выходные на Первомай: афиша

Подробное расписание мероприятий

Россия

СК РФ сообщил об участии экс-премьера Украины Яценюка в расстрелах в Чечне 4 Фото

СК РФ сообщил об участии экс-премьера Украины Яценюка в расстрелах в Чечне

Собраны доказательства
Стал известен победитель шоу 7 Фото

Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"-2017 четвертого сезона

Лучшей оказалась девочка из команды Димы Билана
Российские ПВО приведены в состояние повышенной боеготовности после запуска ракеты КНДР 4 Фото

Российские ПВО приведены в состояние повышенной боеготовности после запуска ракеты КНДР

Напряжённость вокруг Корейского полуострова возрастает
Челябинский митрополит сменил Mercedes-Benz на джип Toyota Land Cruiser

Челябинский митрополит сменил Mercedes-Benz на джип Toyota Land Cruiser

На джипе он приехал на площадку строящегося кафедрального собора

Мировые новости

Мексиканская звезда соцсетей собрал миллионы долларов на спасение Сомали 3 Фото

Мексиканская звезда соцсетей собрал миллионы долларов на спасение Сомали

Metro поговорило с известным блогером о его миссии
Ким Кардашьян потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram из-за скандальных снимков 12 Фото

Ким Кардашьян потеряла сотни тысяч подписчиков в Instagram из-за скандальных снимков

Звезда никогда не оказывалась в ситуации, когда фанаты так её ненавидят
Британский таблоид 2 Фото

Британский таблоид "Sun" изменил заголовок статьи про украинских фанатов после материала Metro

Статья была посвящена игре в Киеве между местным "Динамо" и донецким "Шахтёром"
Британское издание назвало Кличко россиянином 3 Фото

Британское издание назвало Кличко россиянином

Это не первый случай, когда путают Украину и РФ

Спорт

Российский боец MMA Али Багаутинов проиграл американцу нокаутом 5 Фото

Российский боец MMA Али Багаутинов проиграл американцу нокаутом

Нокаут Али Багаутинова в бою с Тайсоном Нэмом стал сенсацией
Сборная России по хоккею проиграла финнам в преддверии старта ЧМ-2017

Сборная России по хоккею проиграла финнам в преддверии старта ЧМ-2017

Это уже второе поражение подряд команды Олега Знарка
Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при России 10 Фото

Феттель показал лучший результат во второй практике Гран-при России

Результат российского пилота Даниила Квята стал 17-м
У футболиста 2 Фото

У футболиста "Зенита" Данни родилась дочка

Это не первый ребенок футболиста

Деньги

Таксисты в Подмосковье обещают посоревноваться с общественным транспортом

Таксисты в Подмосковье обещают посоревноваться с общественным транспортом

По крайней мере, так анонсирует своё майское понижение цен один из сервисов
Мировой и российской экономике обещают новый кризис

Мировой и российской экономике обещают новый кризис

Эксперты делают вывод на основании цикличности развития экономики
Balenciaga скопировала синюю сумку из Ikea по 50 рублей и продает за $2150 7 Фото

Balenciaga скопировала синюю сумку из Ikea по 50 рублей и продает за $2150

Шведы ответили на провокацию инструкцией "Подделка-оргинал"
Банкиры рассказали об интересе к “народным облигациям” в первый день

Банкиры рассказали об интересе к “народным облигациям” в первый день

Облигации федерального займа каждый желающий может приобрести в отделениях двух крупнейших госбанков. Они рекламируются чиновниками в качестве альтернативы банковским вкладам

Шоу-бизнес

Фото Полины Гагариной с новорожденным ребенком появилось в Сети 8 Фото

Фото Полины Гагариной с новорожденным ребенком появилось в Сети

Певица рассказала о рождении ребёнка
Дочь Кафельникова оголилась и взорвала Сеть: фото 12 Фото

Дочь Кафельникова оголилась и взорвала Сеть: фото

Девушка не перестаёт радовать своих поклонников снимками в Instagram
Филипп Киркоров решил съесть корону на юбилей 3 Фото

Филипп Киркоров решил съесть корону на юбилей

Репортёр Metro узнала подробности
Звезда сериала “Деффчонки” Галина Боб рассекретила пол ребенка 8 Фото

Звезда сериала “Деффчонки” Галина Боб рассекретила пол ребенка

Актриса сняла трогательный видеоролик

БЫЛО/НЕ БЫЛО

9 марта
Нет, феминистки не проникали в Угловую Арсенальную башню Кремля с плакатом
3 марта
Нет, Резюме на рекламном щите оказалось розыгрышем
1 февр
Нет, рейтинг фильма "Притяжение" не накручивали
30 янв
Звезду фильма "Психо" назвали бабушкой Меланьи Трамп
19 дек
Нет, Познер не брал интервью у журналистки Первого канала Казахстана
30 нояб
Нет, Лионель Месси не фотографировался в разбившемся в Колумбии самолёте
14 нояб
Нет, Хиллари Клинтон не собирается разводиться с мужем
11 нояб
Да, Трамп победил, но некоторые мифы о президентских выборах остались
17 окт
Нет, житель Омска продаёт "Жигули" не ради восстановления потенции кота
26 сент
Нет, пост в соцсетях со ссылкой на Бернскую конвенцию не защищает авторские права
Читать все

Колумнисты

Вахтанг Джанашия: Лет ми спик фром май харт

Вахтанг Джанашия: Лет ми спик фром май харт

Колумнист Metro - о падении интереса к спорту
Алексей Вязовский, вице-президент Золотого монетного дома: О финансовой грамотности

Алексей Вязовский, вице-президент Золотого монетного дома: О финансовой грамотности

Колумнист Metro - о финансах и валютной ипотеке
Регина Утяшева (Лутс): Чем их дети отличаются от наших

Регина Утяшева (Лутс): Чем их дети отличаются от наших

Колонка редактора Metro, который переехал жить в Голландию
Михаил Ардов: Основатель театра

Михаил Ардов: Основатель театра

Колумнист Metro - о Немировиче-Данченко
Читать все

Эксклюзив

Бессменный лидер группы

Бессменный лидер группы "ДДТ" Юрий Шевчук спел в московской редакции Metro

Он сыграл любимые старые и неожиданные новые песни
Юрий Шевчук: Человек в своей сути не меняется

Юрий Шевчук: Человек в своей сути не меняется

Читатели Metro завалили вопросами знаменитого музыканта
Режиссёр Фёдор Бондарчук накануне премьеры фильма

Режиссёр Фёдор Бондарчук накануне премьеры фильма "Притяжение" рассказал об инопланетном вторжении

Metro узнало у него, что будут делать военные, если нападут пришельцы
Анна Сирота: Уроки патриотизма

Анна Сирота: Уроки патриотизма

Главный редактор Metro о прошедшей инаугурации в США
Американский актёр Уиллем Дефо с нетерпением ждёт приглашений от российских режиссёров

Американский актёр Уиллем Дефо с нетерпением ждёт приглашений от российских режиссёров

Накануне выхода фильма "Великая стена" он рассказал о своих связях с Россией
Бондарчук рассказал Metro, как лично видел инопланетян

Бондарчук рассказал Metro, как лично видел инопланетян

Знаменитый режиссёр заглянул в московскую редакцию перед премьерой своего фильма "Притяжение"
Солист британской инди-рок группы Blossoms мечтает поработать с Алексом Тернером

Солист британской инди-рок группы Blossoms мечтает поработать с Алексом Тернером

Том Огден поговорил с Metro в преддверии первого для музыкантов приезда в Россию
Владимир Бабков сделал альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” безвозмездно

Владимир Бабков сделал альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” безвозмездно

Переводчик рассказал Metro, что это был его моральный долг перед поклонниками поттерианы
Эмир Кустурица рассказал Metro о работе с Моникой Беллуччи и о своём новом фильме

Эмир Кустурица рассказал Metro о работе с Моникой Беллуччи и о своём новом фильме

Спустя долгие годы вышла его кинокартина "По млечному пути"
Кейси Аффлек выходит из тени

Кейси Аффлек выходит из тени

Корреспондент Metro встретился с младшим братом Бена Аффлека и обсудил с ним его новый фильм "Манчестер у моря", за который актёр получил "Золотой глобус"
Читать все

Последние новости

МЫ ВКОНТАКТЕ

Мы в Facebook

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ