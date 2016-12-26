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В Мариинском театре состоялась премьера мультфильма "Балерина"
В Мариинском театре состоялась премьера французского анимационного фильма "Балерина". Мультфильм от создателей знаменитой ленты "1+1" рассказывает удивительную историю девочки из сиротского приюта, которая, несмотря на все препятствия, встающие на ее пути, добивается исполнения своей заветной мечты – стать балериной. Действие фильма происходит в Париже 1884 года. В работе над мультфильмом "Балерина" приняли участие актеры Эль Фэннинг ("Супер 8", "Малефисента") и Дейн ДеХаан ("Хроника", "Новый...
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Японский певец Пико Таро выступил на автосалоне в Японии
Организатор выставки - Tokyo Auto Salon Association (TASA). Среди заявленных автомобилей оказались представители таких гигантов как Lamborghini, Mercedes, а также Bentley. Некоторые экспонаты обладают футуристичным дизайном, в то время, как по соседству с ними находятся автомобили, в дизайне которых можно узнать популярных персонажей японских мультфильмов. Выделились и машины, полностью украшенные кристаллами Swarovski. Автосалон продлится с 13 по 15 января. За это время будут...
Закрытий в столичном метро станет меньше
Технологических окон, во время которых на день перекрывают часть одной из линий метрополитена, в этом году станет меньше. Об этом на пресс-конференции заявил начальник столичного метро Дмитрий Пегов. Если в прошлом году их было 20, то в 2017-м запланировано всего 10. – Мы будем снижать постепенно это количество, потому что мы потихоньку начали приводить нашу инфраструктуру в порядок, – заявил он. Два таких окна из десяти коснутся станций внутри Кольцевой линии, а остальные затронут участки...
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Чудо-валенки согреют москвичей
В «Сокольниках» рядом с одной из лавочек появились... белые валенки с красным узором – специальное устройство, с помощью которого можно бесплатно погреть ноги и подсушить обувь. В воскресенье рядом с одной из деревянных лавочек в конце Аллеи арок в «Сокольниках» установили большие белые валенки с красными узорами, в которых можно бесплатно погреть ноги и подсушить обувь. Валенки напечатаны на 3D-принтере и работают от розетки. – Я в хоккей играл, оставил ботинки на улице, и они стали холодные,...
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В Петербурге за неделю вывезли более 60 тысяч кубов снега
Наступивший год принес немало хлопот не только жителям Санкт-Петербурга, но и работникам службы по благоустройству города. За неделю из Северной столицы вывезено 63 тысячи кубов снега. Расчистка улиц ведется оперативно, места, представляющие особую опасность для жителей, посыпаются десятипроцентной песчано-соляной смесью. - Было решено пустить технику уступом, чтобы очистить от снега магистрали и обеспечить бесперебойное движение транспорта. В то же время спецмашины убирали тротуары. На дорогах...
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Очевидцы: на пешеходном переходе на проспекте Культуры сбили женщину
На пешеходном переходе на проспекте Культуры в Петербурге женщина попала под колеса легкового автомобиля 16 января. Об этом рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". - На ПП на проспекте Культуры от Луначарского в сторону Просвещения сбит пешеход. Предположительно женщина пожилого возраста, - написали свидетели. По словам очевидцев, виновником ДТП стал водитель автомобиля. - У него скорость была больше, чем 60 км/ч, и он даже не планировал тормозить, - рассказали подписчики....
10-летний мальчик разбил голову, катаясь на санках в Петербурге
В Красносельском районе Петербурга 10-летний мальчик получил травму головы после падения с санок. Мальчика доставили в Детскую больницу №19 имени Раухфуса около семи часов вечера в воскресенье, 15 января, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Школьника забрала скорая помощь от дома №16 по Театральной улице в поселке Можайское (Красносельский район). У ребёнка диагностировали черепно-мозговую травму. Состояние третьеклассника оценили как тяжёлое. По предварительной версии, школьник упал с горки...
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Порошенко велел направить иск к России в суд ООН
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел отправить иск в отношении России в Международный суд ООН в Гааге. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента Украины. Лидер страны обвинил Россию в нарушении международного права и в нападении на территории Украины. Также в обращении говорится, что иск нацелен на привлечение РФ к ответственности. — Это была долгая и кропотливая работа. Было проведено много сессий и направлено большое количество нот, —...
Компенсации пассажирам от авиакомпаний в России вырастут в разы
Россия планирует присоединиться к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальской конвенции). Об этом заявили в Министерстве транспорта. Уже в весеннюю сессию Госдума оформит изменения законодательно. По словам Сергея Аристова, заместителя министра, компенсации физического вреда или ущерба, которые выплачивают перевозчики своим пассажирам, вырастут в разы. В некоторых случаях, цитирует чиновника ТАСС, они будут достигать "десятков тысяч долларов". –...
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Обама: Некоторые американцы доверяют Путину больше, чем правительству США
Барак Обама подвёл итоги восьми лет в роли лидера США и отметил, что некоторые жители страны доверяют своему правительству меньше, чем России. Об этом он заявил в интервью в программе "60 минут" на канале CBS. — Я был обеспокоен тем, что в некоторых кругах люди считали, что Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США. Думаю, это что-то новенькое, — признался Барак Обама. — Люди, которые близко знают меня, скажут, что человек, который пришёл в Белый дом точно тот же, что и...
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Стало известно, кто ограбил Ким Кардашьян
Ким Кардашьян ограбили пенсионеры-рецидивисты. Об этом в понедельник сообщает телеканал LCI со ссылкой на источник в следственных структурах Парижа. Отмечается, что младшему преступнику было полных 54 года, остальным – больше (60, 61, 63 и 72). Организатор ограбления – 60-летний рецидивист Аомар Аит Хедаш. Известный под прозвищем Омар Старый. Узнав от бармена, что семейство Кардашьян едет в Париж, беглый преступник собрал банду из пенсионеров-преступников и спланировал налёт на звезду...
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Неизвестные хотели поджечь храм УПЦ Московского патриархата в Киеве
16 января в Киеве неизвестные попытались поджечь храм Украинской православной церкви Московского патриархата, передаёт Информационно-просветительский отдел УПЦ. Сообщается, что в стену храма было брошено четыре "коктейля Молотова". Полиция оперативно прибыла на место правонарушения. Пострадавших нет. — Только чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен, — сказал настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько. Священнослужитель...
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В Индии арестовали портного-педофила
В Индии арестовали портного, подозреваемого в многочисленных сексуальных преступлениях против девочек. Об этом в понедельник сообщает The South China Morning Post. По информации следователей, 38-летний Сунил Растоги, проживающий в штате Уттаркханд, регулярно выезжал в Дели, где нападал на несовершеннолетних девочек. – Он преследовал их, выбирал одну, которая отбивалась от общей компании, подходил к ней и говорил: "Я знаком с твоим отцом, он мой хороший друг". Затем он заманивал их в укромное...
Михаил Ардов: Птичий грипп на Лебедином озере
11 января 1940 года в Мариинском театре состоялась премьера балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Эта годовщина наводит меня на некоторые размышления. Можно с уверенностью утверждать, что в первой половине XIX века классический балет воспринимался как во многом соблазнительное зрелище. Доказательство тут самое простое – двадцатая строфа из первой главы «Евгения Онегина». Пушкин с восторгом пишет о балерине Истоминой, чьи «ноги» в процессе танца превращаются в «ножки»: ...
Вахтанг Джанашия: Новогодние перспективы
На редкость интересными и значимыми для России окажутся предстоящие в нынешнем году международные события. 20 января вступит в должность избранный президент США Дональд Трамп. О значимости этого события говорит хотя бы то, что саммит глав государств и правительств стран НАТО перенесли с января на лето 2017 года. Надо дать Трампу время определиться по трём основным вопросам политики США по альянсу: прекращение ротации американских солдат в Восточной Европе, сокращение американского контингента в...
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Собаки стали звёздами телепроекта
Discovery Channel решил потеснить вездесущих котиков и рассказать о том, как некогда дикие родственники волков превратились в самых преданных помощников человека. 25 декабря на канале стартует пятисерийная программа «Жизнь собак», которая расскажет об эволюции, отношениях с людьми и видовом многообразии хвостатых друзей. Съёмочная группа объехала весь мир от полярного круга до Африки в поисках собачьих историй. Продюсер проекта Марта Хоумс рассказал Metro о том, почему собаки такие особенные.
В людях и в кино нужно искать хорошее
Режиссёр: Александр Войтинский Сценарий: Александр Войтинский, Лев Карасев, Лев Мурзенко Актёры: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник Вообще, в России с кинофэнтези всё плохо. Поначалу это удивляет, ведь у нас такой богатый фольклор, да и в магазинах книги Перумова, Макса Фрая, Белянина разлетаются, как горячие пирожки. А на поверку всё просто: Голливуд уже создал столько успешных фэнтезийный киноциклов –...
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Меломаны отмечают всемирный День The Beatles 16 января
Шестьдесят лет назад, 31 июля, на сцену клуба The Cavern вышел музыкант Ричард Старки. Меломаны запомнили его под более звучным именем: Ринго Старр. В том же году, месяцем позже, в клубе выступил коллектив The Quarrymen, где одним из музыкантов был Джон Леннон. С другим звездным участником четверки - Полом Маккартни, Леннон познакомился в 1958 году. Позже к ним присоединился Джордж Харрисон, близкий друг Маккартни. Первое выступление группы состоялось 9 февраля 1961 года в известном теперь...
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Бузова утешила Воробьёва, которому изменила девушка
Российский певец и актёр Алексей Воробьёв снова холостой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. По словам артиста, он решил без предупреждения наведаться в Москву, чтобы повидать свою любимую. Однако там его ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что девушка Воробьёва ему изменяет. Внутренними переживаниями певец поделился со своими подписчиками. – Откинул кресло, лежу в самолёте и думаю... Я летел 13 часов, провёл в Москве всего 18 часов с момента выхода из самолёта и посадки на новый...
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Утечка финального эпизода сериала "Шерлок" взорвала Интернет
Долгожданная последняя серия четвёртого сезона британского сериала появилась в сети на русском языке за сутки до официальной премьеры на BBC и «Первом», который транслировал сериал одновременно с его создателем. Как произошла утечка пока не понятно, но Рунет уже во всю шутит и обсуждает «Последнее дело» Шерлока. "Попадёт 1 каналу за Шерлока, но даже иностранцы смотрят теперь серию на русском. Иностранцы. Смотрят. Шерлока. На русском. Занавес", – пишет в Twitter @alina_momsen. "Первый специально...
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Российская хоккеистка рассказала Metro, как удалось заткнуть чешские трибуны
Молодёжные чемпионаты мира по хоккею, особенно среди женских команд, не пользуются большой популярностью в России. Так было и на этом турнире в Чехии во время группового этапа, пока не случился четвертьфинальный матч против хозяек, который сборная России выиграла со счётом 2:0. Под конец встречи наши девушки подрались с чешками, а после игры местные болельщики освистали национальный гимн России, однако россиянки не растерялись, а отвернулись от соперниц и стали громко петь. После игры капитан...
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Видео биатлона с украинским комментарием о "Боярышнике" обсуждают в Сети
Спортивный комментатор с Украины предложил «отметить» биатлон «Боярышником». Видео, в котором украинский комментатор в прямом эфире пошутил про отравление «Боярышником», уже обсуждают в Сети. Шутником оказался спортивный комментатор Андрей Столярчук, он вел эфир на телеканале «UA:Перший» с мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону, который проходил в Рупольдинге. Комментировал "серебро" россиян Андрей Столярчук на украинском языке, но даже не зная его, можно понять, о чем идет речь....
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Футболист "МЮ" Шнайдерлин перешёл в "Эвертон"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Морган Шнайдерлин перешёл в "Эвертон", сообщает официальный сайт "ирисок". Французский футболист подписал контракт на четыре с половиной года. Сумма трансфера Шнайдерлина составила 20 миллионов фунтов, но в дальнейшем она может возрасти до 24 миллионов за счёт бонусов. Француз уже играл под руководством нынешнего главного тренера "Эвертона" Рональда Кумана в "Саутгемптоне". Шнайдерлин перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Саутгемптона" в 2015 году. В текущем сезоне...
Заговорили о новой девальвации по старому сценарию: что думают экономисты
В конце декабря Яков Миркин, профессор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, в своей заметке на Facebook анонсировал в повторение сценария 1998-го, 2009-го и 2014 годов «четвёртую взрывную девальвацию рубля», которая готовится в России. Страна сегодня, считает он, наслаждается спекулятивным капиталом, который вливается в экономику, но рано или поздно уйдёт обратно. И тогда наступит «внезапная слабость» рубля. В январе Руслан Гринберг, глава...
В России разрешат отнимать единственное жильё за долги: мнения экспертов
В самом ведомстве оговорились, что лишать квартиры в случае одобрения меры смогут не всех. А лишь тех, чьи жилищные условия «явно превышают» их потребности. И решать, так ли это, разумеется, будет суд. Также в Минюсте отметили, что речь не идёт об уплотниловке и создании коммуналок. Человек будет сам принимать решение о покупке жилья поменьше. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Минюста – рабочее. Опрошенные Metro эксперты считают, что инициатива назрела, но...
На вакансию мечты – директора по отдыху – претендуют 5 тыс. человек
Согласно описанию, компания ищет человека, который будет делиться опытом путешествий, лайфхаками и советами, а также выполнять "безбашенные задания". В качестве оплаты обещают 150 тыс. рублей в месяц плюс компенсацию затрат на путешествия в размере 250 тыс. рублей в месяц. Требования – возраст 18+, хорошие навыки коммуникаций и свободное владение английским, любовь к путешествиям и умение общаться в соцсетях, готовность к приключениям и навыки выживания в незнакомых местах. Как рассказал Metro...
Российской экономике пообещали спокойный год
2017 год пройдёт для российской экономики относительно спокойно. Такой прогноз сделал Лазарь Бадалов, доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова. По его словам, на это будут влиять цены на нефть, процентные ставки и инвестиционный климат. – Ожидаемое увеличение стоимости барреля нефти обуславливается двумя главными причинами, – объясняет эксперт. – Во-первых, значительное влияние на рынок окажет решение ОПЕК о сокращении добычи, которое будет соблюдаться не только членами данной...
10 лет с момента презентации первого iPhone: как изменился мир гаджетов
Появление смартфона от Apple, презентованного ровно 10 лет назад, привело к коренным изменениям в отрасли потребительской электроники, начиная от ведущих игроков на мобильном рынке и заканчивая моделями ведения бизнеса в этой сфере. Такое мнение высказал Иэн Фогг, директор IHS Technology. – 10 лет назад на мобильном рынке были другие лидеры, а Nokia занимала первое место, – комментирует ситуацию эксперт. – С тех пор лидерство захватили Apple, Samsung и Huawei. Все наиболее популярные в 2007...
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Мадонна взорвала соцсети непристойным фото: такого мы еще не видели
Фото Мадонны взорвало соцсети. Буквально за пять часов скандальное фото Мадонны набрало более 50 тысяч "лайков" и около трех тысяч комментариев со всего мира. На фото Мадонны - символ всемирно известного спортивного бренда, нанесенный в качестве татуировки. А вот где эта татуировка на теле у Мадонны - долго догадываться не приходится. Интимное фото - буквально на грани дозволенного. И разумного. Скандальное фото Мадонны взорвало соцсети - комментаторы вступили в ожесточенный бой. Многие осудили...
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В массовом ДТП на КАД есть пострадавшие: фото, видео, подробности от очевидцев
Сразу несколько аварий случилось на одном участке кольцевой дороги в Петербурге вечером 15 января. В общей сложности, в ДТП попали порядка 14-ти машин. Все случилось между Московским и Пулковским шоссе - на внутреннем кольце КАД. В МЧС уточнили, что аварий было три, пострадавших машин - 13-ть. Случились ДТП на 65 и 67 км КАД в промежутке между 20.12 и 20.58 воскресенья. В первой аварии столкнулись сразу пять машин - Mazda, Kia, Hyundai, Renault и VW. Спустя буквально несколько минут еще пять...
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Очевидцы: Автоледи на "Лексусе" не пропустила машину МЧС, ехавшую тушить пожар на Оптиков в Петербурге
В Приморском районе Петербурга, около одиннадцати вечера в воскресенье, 15 января, автоледи не пропустила пожарную машину, которая ехала на вызов. Инцидент произошел во дворе дома 50 корп.2 на улице Оптиков. - На Оптиков, 50/2 пожар, - выложили фото в Сеть очевидцы. - Девица на "Лексусе" не дает проехать МЧС и скорой со словами: "Это не мой дом, мне пофиг"! Пост в соцсети вызвал массу комментариев и споров. Большинство участников паблика высказались за то, чтобы машинам спецслужб, которые едут...
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Упитанная балерина стала звездой Instagram
15-летняя Лиззи Хоуэлл из американского города Милфорд (штат Делавэр) очень любит танцевать. Несколько месяцев назад она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором выполняет 11 фуэте подряд. Недавно ролик стал очень популярен в Сети. За несколько дней его посмотрели более 130 тысячи раз, а на аккаунт школьницы подписались более 36 тысяч пользователей.
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Восемь главных богачей имеют столько же денег, сколько половина населения Земли
Разница между богатыми и бедными становится всё больше, чем ранее, говорится в исследовании международного объединения Oxfam. Восемь самых богатых людей сравнялись по своему состоянию с половиной (3,6 миллиарда человек) наиболее бедного населения Земли. Например, в США 1% населения контролирует 42% богатств. Сообщается, что доходы 10% самых бедных людей с 1988 по 2011 увеличились всего на $64. В это же время доходы 1% богатейших увеличились на $11800, что в 182 раза больше, чем у бедных. В...
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Ночью на Лиговском проспекте в Петербурге тушили обувной магазин
В ночь на 16 января в Центральном районе Петербурга спасатели ликвидировали пожар в обувном магазине на Лиговском проспекте в доме №100. Сообщение о пожаре поступило в 00:29, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу. Пожар был ликвидирован в 01.36. - В помещении магазина площадью 150 квадратных метров обгорела обстановка на площади 40 квадратных метров, - уточнили в пресс-службе ведомства. Сведения о пострадавших не поступали. Фото пожара в обувном магазине очевидцы выложили в Сеть...
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В Петербурге потеплеет на Крещение
В Петербурге снова ожидается оттепель. Синоптики прогнозируют потепление на Крещение, 19 января. "Крещенские морозы" придут в Петербург чуть позже, в конце января. Начало недели 16-22 января 2017 в Петербурге будет комфортным в погодном плане - днем до -5 мороза, слабый ветер, без осадков, временами будет светить солнце, атмосферное давление очень высокое - 774 мм рт столба. Потепление начнется в среду, 18 января. Синоптики обещают снегопад, повышение температуры воздуха до 0 градусов,...