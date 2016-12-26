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Домашних роботов, "умные" расчески и джинсы-навигатор показали на выставке в Лас-Вегасе
В Лас-Вегасе с 5 по 8 января прошла всемирная выставка Consumer Electronics Show - CES 2017, на которой собраны последние технические новинки от мировых производителей электроники. В этом году выставка, которая проводится в Лас-Вегасе с 1967 года, представила целый ряд необычных экспонатов. Как пишет ТАСС, среди новинок была показана "умная" расческа от фирмы L’Oreal. Она может определить оптимальную силу нажима и скорость расчесывания с учетом сухости волос, температуры и влажности в...
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Видео с места крушения Ту-154 в Сочи появилось в Сети
В Сети появилось видео с места крушения Ту-154 Министерства обороны РФ, который потерпел крушение утром 25 декабря. На кадрах - поисковая операция в районе, где рухнул самолёт с артистами, военными и журналистами на борту. Уже найдены фрагменты самолета и некоторые личные вещи пассажиров. Все 92 человека, которые находились на борту - погибли, в том числе члены экипажа. Поисковая операция ведётся с воздуха и на воде. Девять судов МЧС РФ задействованы в поисковой операции в Чёрном море,...
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Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолёта
В списке членов экипажа, которые были на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море, есть подполковник Юрий Петухов. Он был штурманом на разбившемся самолёте Минобороны РФ. Как передаёт "Лайф", пять лет назад, в 2011 году, он был награждён за аварийную посадку Ту-154 (RA-85563) Минобороны РФ. Об этом случае, когда на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в конце апреля 2011 года чуть не разбился Ту-154, рассказывали многие СМИ. "Тушка" с бортовым номером RA-85563 эксплуатировалась на тот...
Щёлковский автовокзал Москвы расширится и станет удобнее
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы согласовал проект строительства многофункционального центра с автовокзалом, который появится на пересечении Щёлковского шоссе с Уральской улицей, сообщает портал mos.ru. За дело возьмётся известная архитектурная компания Werner Sobek. Этот комплекс появится на месте старого автовокзала, который был открыт ещё в 70-х годах прошлого века. Новая постройка будет насчитывать 6 наземных и 5 подземных этажей. Обслуживать пассажиров станут на 1-м...
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Очевидцы: Из-за тумана на МКАД столкнулось 20 автомобилей
Российскую столицу сегодня, 9 января, окутал плотный туман. Ситуация на дорогах города сильно осложнилась. Сотрудники ГИБДД зафиксировали рост мелких ДТП и обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах. А в это время в Сети появилось видео, авторы которого утверждают, что на МКАД столкнулось сразу двадцать автомобилей. Правда, часть пользователей отметили, что речь, скорее всего, идёт а массовом ДТП на юге МКАДа, которое произошло 3 января. Подробнее о нём читайте...
В Петербурге арестовали 62 литра спиртосодержащей продукции
В Петербурге сотрудники управления Роспотребнадзора изъяли 62,5 литра непищевой спиртосодержащей продукции в рамках проверок соблюдения запрета на ее продажу. Всего, начиная с 26 декабря, когда запрет вступил в силу, в 256 магазинах Петербурга были арестованы 544 упаковки со спиртосодержащими бытовыми жидкостями. Возбуждено 18 административных дел. Постановление "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции" было подписано главным государственным врачом РФ после...
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У станции метро "Ладожская" в Петербурге открыли перехватывающую парковку
У станции метро "Ладожская" реконструировали перехватывающую парковку. Работы приняло учреждение "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". По данным пресс-службы учреждения, парковка доступна для автомобилистов с 9 января. Напомним, в рамках государственного контракта на перехватывающей парковке, расположенной у д. 65 по Заневскому пр., были установлены система видеонаблюдения, терминал автоматизированной оплаты парковки, шлагбаум, стойки въезда-выезда и электронное табло.
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Из Пулково не вылетел самолет в Стамбул
Самолет в Стамбул не вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Компания Turkish Airlines отменила рейс из-за неблагоприятных погодных условий в Турции. Самолет в Стамбул должен был вылететь из Пулково в 16.20, пишет "Фонтанка". Однако из-за сильного снегопада в Турции аэропорт Стамбула Ататюрк не принимает самолеты. Рейс был отменен. Как сообщается в официальном аккаунте авиакомпании в Twitter, все рейсы отменены как минимум до полуночи. Время вылета самолета из Пулково в Стамбул пока...
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Рабочий день курильщика может увеличиться на то время, сколько он "продымил"
Трудовой день курильщиков может увеличиться. Причем сколько минут (или часов) будет потрачено на вредную привычки, на столько и придется задержаться сотруднику. Об этом говорится в антитабачной концепции Минздрава РФ на 2017-2022 годы. Как сообщает "РБК", в концепции также указано, что возможное увеличение цен на сигареты уменьшит число курильщиков. Планируется, что повышение будет постепенным. В документе указано предложение Минздрава ввести налог на розничную продажу. Возможно, что уже в...
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СМИ узнали, кто представит Россию на инаугурации Трампа
На грядущей президентской инаугурации Дональда Трампа Россию представит посол РФ в США Сергей Кисляк, сообщает "РИА Новости" , ссылаясь на дипломатический источник. Никаких отклонений от протокола не ожидается, так что представлять Россию на мероприятии будет посол страны, как и принято в США, сообщает источник агентству. Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал о том, что встреча лидера РФ с Трампом может состояться только после инаугурации. Напомним, что...
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Обама подготовил воодушевляющее письмо номинантам церемонии "Золотой глобус"
Действующий президент США Барак Обама и его супруга Мишель подготовили для гостей 74-й церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" специальное послание, сообщает издание Daily Mail. В письме Обама поблагодарил номинантов, посвятивших свои таланты тому, чтобы помочь людям праздновать моменты триумфа и демонстрировать пороки. "Позволяя нам видеть себя друг в друге и создавать место для множества рассказов, которые отражают нашу глубокую историю, они (таланты деятелей кино — прим. ред.)
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Теракт в Египте: 10 человек убиты
На севере Египта в городе Эль-Ариш неизвестные совершили атаку на блокпост. Об этом в понедельник сообщает Sky News Arabia. Отмечается, что на подъезде к блокпосту сработала взрывчатка, заложенная в автомобиль, в результате чего погибли 10 полицейских, не менее 22 человек получили ранения (ранее сообщалось о 9 погибших). Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдулу-Фаттаху Ас-Сиси. – Путин передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания...
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Появился трейлер последней серии "Шерлока"
На YouTube-канале BBC появился трейлер последней серии нового сезона "Шерлока". 20-секундное видео обещает возвращение "старейшего врага" Шерлока и "предельный вызов" для Холмса и Ватсона. – Это больше не игра, – говорится в трейлере. Напомним, что финальный эпизод четвёртого сезона "Шерлока" покажут 15 января 2017 года. Главные роли в сериале сыграли Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман. Трейлер последней серии нового сезона "Шерлока" (видео):
Светлана Рассмехина: Какие мечты сбываются на Новый год
Оказалось, что у меня много новогодних историй. Например, о том, как одна пара познакомилась, когда ей было 12 лет, а ему – 24. Так вот... Она даже была нянечкой у его новорождённой дочери, а потом встретились через 17 лет, когда он был мужчиной в кризисе средних лет, а она – одинокой женщиной без перспектив устроить личную жизнь. Встретились и поняли: смысл жизни стоит прямо перед глазами. Сначала тайно встречались, а потом, когда жена узнала, он решительно покинул лоно семьи и сделал...
Вахтанг Джанашия: День спасателя. Памяти Доктора Лизы
Сошлись даты: очередная годовщина землетрясения в Армении 1988 года и создание в 1990 году Российского корпуса спасателей, позднее преобразованного в МЧС России. Собственно, различные разрозненные местечковые спасательные структуры существовали в СССР задолго до землетрясения, разрушившего полностью город Спитак и частично Ленинакан и Кировакан (ныне соответственно Гюмри и Ванадзор). Вершиной советской спасательной системы были два полка гражданской обороны (это на весь Советский Союз!)....
ЭКСКЛЮЗИВ
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Собаки стали звёздами телепроекта
Discovery Channel решил потеснить вездесущих котиков и рассказать о том, как некогда дикие родственники волков превратились в самых преданных помощников человека. 25 декабря на канале стартует пятисерийная программа «Жизнь собак», которая расскажет об эволюции, отношениях с людьми и видовом многообразии хвостатых друзей. Съёмочная группа объехала весь мир от полярного круга до Африки в поисках собачьих историй. Продюсер проекта Марта Хоумс рассказал Metro о том, почему собаки такие особенные.
В людях и в кино нужно искать хорошее
Режиссёр: Александр Войтинский Сценарий: Александр Войтинский, Лев Карасев, Лев Мурзенко Актёры: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник Вообще, в России с кинофэнтези всё плохо. Поначалу это удивляет, ведь у нас такой богатый фольклор, да и в магазинах книги Перумова, Макса Фрая, Белянина разлетаются, как горячие пирожки. А на поверку всё просто: Голливуд уже создал столько успешных фэнтезийный киноциклов –...
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Изменившуюся Памелу Андерсон не узнали поклонники
Памелу Андерсон не узнали журналисты и поклонники на одном из светских мероприятий. 49-летняя дива пришла на вечеринку, организованную Шоном Пенном в Лос-Анджелесе, вместе со своим 20-летним сыном - Брэндоном Ли. Как уверяют СМИ, секс-символ 90-х провела не одну пластическую операцию, благодаря чему у нее почти нет морщин. Но и былой красоты почти не осталось. Визитной карточкой Памелы Андерсон были не только пышные формы, но и пышные губы, броский макияж. Теперь же постаревшая звезда...
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В Сети обсуждают третью беременность Седоковой
Анна Седокова снова беременна. Или нет. Поклонники обсуждают эту новость и спорят уже несколько дней. Еще в конце прошлого года Седокова дала повод для размышлений своим фолловерам. Фото с новым мужчиной, слова о "единственном", фотография в новом платье, округляющим живот, - все это уверило поклонников, что Анна беременна в третий раз. Однако сейчас в Сети появилось новое фото - Седокова на белой яхте в белоснежном купальнике проводит время в теплых странах. Певица продемонстрировала отличную...
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Сати Казанова боится, что её арестуют из-за йоги
В Петербурге сегодня, 9 января, было назначено первое заседание суда над 44-летним мужчиной, которого обвиняют в незаконном миссионерстве. Петербуржец около полутора месяца назад провел лекцию по йоге, не имея на то права. По новому закону - так называемому "закону Яровой" - такой деятельностью могут заниматься только зарегистрированные организации. При этом о действии, факт и легальность которого и рассматривает суд, сообщил человек, на лекции не присутствовавший. Об этом сообщает "Эхо...
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Полузащитник "Крыльев Советов" Молло близок к переходу в "Зенит"
По информации "Спорт-Экспресса", французский полузащитник Йоан Молло проходит медосмотр в Санкт-Петербурге. Если игрок "Крыльев Советов" удачно пройдёт медицинское обследование, то в ближайшие дни подпишет контракт с "Зенитом" и отправится вместе с клубом на первый сбор в ОАЭ. Сине-бело-голубые выкупят Йоана Молло за сумму отступных, прописанную в контракте француза с "Крыльями Советов". Таким образом, сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Срок контракта француза – 3,5 года, а заработная...
Лыжник Устюгов занял первое место в многодневке "Тур де Ски"
Российский лыжник Сергей Устюгов стал первым в гонке преследования в итальянском Валь-ди-Фьемме, что позволило ему занять первое место в общем зачёте многодневки "Тур де Ски". По результатам финальной гонки в гору второе место занял норвежец Мартин Сундбю, третьим финишировал швейцарец Дарио Колонья. До этого российским лыжникам удавалось отпраздновать победу на "Тур де Ски" лишь однажды. В 2013 году престижная многодневка покорилась Александру Легкову. Стоит отметить, что Устюгов выиграл...
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Биатлонист Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира
Немецкий биатлонист Симон Шемпп стал победителем масс-старта на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторым финишировал его соотечественник Эрик Лессер. Третье место занял лидер общего зачёта Кубка мира Мартен Фуркад. Немецкие биатлонисты Шемпп и Лессер переиграли звёздного француза Фуркада уже в финишном створе. Лучшим из россиян оказался Антон Бабиков, который пришёл к финишу восьмым. Два промаха не позволили россиянину подняться выше в итоговом протоколе. После четырёх этапов Мартен Фуркад...
10 лет с момента презентации первого iPhone: как изменился мир гаджетов
Появление смартфона от Apple, презентованного ровно 10 лет назад, привело к коренным изменениям в отрасли потребительской электроники, начиная от ведущих игроков на мобильном рынке и заканчивая моделями ведения бизнеса в этой сфере. Такое мнение высказал Иэн Фогг, директор IHS Technology. – 10 лет назад на мобильном рынке были другие лидеры, а Nokia занимала первое место, – комментирует ситуацию эксперт. – С тех пор лидерство захватили Apple, Samsung и Huawei. Все наиболее популярные в 2007...
В российских городах посчитали барбершопы, бургерные и квесты
Волгоград оказался лидером по числу барбершопов на душу населения в стране. Здесь на одно заведение для ухода за бородой и волосами приходится 8,2 тыс. мужчин, выяснили эксперты 2ГИС. В тройку входят Новосибирск (15,9 тыс.) и Челябинск (21,6 тыс). В целом открытие барбершопов - один из главных трендов прошлого года в сфере услуг. По России их число выросло в 2,5 раза и достигло 342 штук. - Динамичней всего рынок мужских парикмахерских развивается в Москве, - отмечают в 2ГИС. - Он вырос более...
Началось голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси" в Петербурге
На сайте "Стрит-арт на борту" стартовало голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси". Интернет-компания проводит конкурс совместно с петербургским Музеем уличного искусства. По итогам приёма заявок, проходившего в ноябре, было прислано более 500 работ из 90 городов страны и зарубежных стран, включая Украину, Израиль, Францию и Италию, рассказали в "Яндексе". Из них на голосование поставили тридцать. Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства и член жюри, отмечает, что выбор был...
Глава Минтранса назвал вероятный срок возобновления полётов в Египет
Январь 2017 года – вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом. Об этом заявил глава министерства транспорта Максим Соколов. Впрочем, окончательное решение будет принято только по результатам визита в арабскую республику группы российских экспертов. – Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме, – цитирует эксперта ТАСС. Катастрофа над Синайским полуостровом случилась 31 октября 2015 года. Крушение российского самолёта позже признали...
Назвали долю высококачественных товаров на российском рынке
Высококачественными (соответствующими повышенным стандартам качества) могут считаться около четверти всех товаров, представленных на отечественном рынке. Об этом говорится в отчёте организации за первый год работы. За это время было протестировано около 1,5 тыс. различных товаров, включая одежду, напитки и продукты питания, и вручено 67 знаков качества – возрождённых советских знаков, которые производители смогут помещать на упаковку для увеличения привлекательности продукции. Основные...
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Видео Олега Винника, потерявшего жену и детей в крушении рейса 9268, обсуждают в Сети
Трагедия Олега Винника, потерявшего во время теракта в самолете А320 31 октября 2015 года жену Марианну и двоих маленьких детей, не оставила равнодушным никого. Глава семьи, отец малышей, до сих пор не может оправиться от страшной утраты. Олег Винник выложил в Сеть видео, которое уже называли прощальным. В 4-минутном ролике подобраны фотографии семьи - мамы и детей, чье счастье было разрушено в тот страшный день 31 октября. Трогательная подборка не оставила равнодушными тысячи человек, которые...
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Видео боя мужчины с ковром быстро набирает популярность в Сети
В Интернете стремительно набирает популярность видео, на котором мужчина дерётся с ковром. Ролик, набравший за пару дней уже более полумиллиона просмотров, на своём канале в YouTube опубликовала пользователь из Минска Виталия Пилюхина. На видео неизвестный мужчина проводит несколько борцовских приёмов на свёрнутом ковре. Музыкальное сопровождение, похожее на звучащие в боевиках композиции, отлично дополняет видеоролик и создаёт напряжённую атмосферу поединка. К счастью, тканое изделие оказать...
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Полина Гагарина намекнула, что беременна во второй раз
Российская певица Полина Гагарина намекнула на то, что беременна во второй раз. Во всяком случае, к такому выводу пришли поклонники артистки, увидев её на гала-концерте, состоявшемся в рамках фестиваля Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор". Для выступления певица выбрала пышное короткое платье чёрного цвета, кокетливо подчеркнув линию талии розовым поясом. Именно этот наряд, как утверждают пользователи, и подтвердил слухи о том, что Полина Гагарина снова беременна. – Так вы беременна? –...
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Полицейские нашли ребёнка, пропавшего в Петербурге
Школьника, пропавшего в Приморском районе Петербурга 8 января 2017 года, нашли спустя несколько часов. В полицию о пропаже своего 9-летнего ребенка сообщила 30-летняя женщина. Она рассказала, что мальчик ушел из дома гулять в 14 часов воскресенья, 8 января, и не вернулся до поздней ночи. В полицию заявление об исчезновении сына мать написала в час ночи 9 января. - Около часа ночи в 86 отдел полиции Приморского района Петербурга обратилась 30-летняя гражданка с заявлением о том, что накануне...
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Видео с играющими в "снежки" петербургскими полицейскими признали очень милым
В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов Петербурга играют в снежки. - Такие тренировки у нашей доблестной полиции. Оттачивают свое мастерство, - таким комментарием сопроводил происходящее автор видео. Ролик появился в Сети сегодня, 9 января, он длится чуть меньше минуты и уже набирает просмотры. Комментаторы в социальных сетях разделились на две принципиальные группы. Одни уверяли, что такое занятие очень глупое, и сотрудники сами...
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В "Кресты" пытались передать рулет с наркотиком внутри
Петербуржец пытался передать в следственный изолятор №1 сладкий рулет с начинкой из синтетического наркотика. Как сообщает пресс-служба УФСИН по Петербургу и Ленобласти, рулет, начиненный метадоном, был обнаружен в вещевой передаче. Внутри десерта сотрудники "Крестов" нашли 26 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что в рулете находился синтетический наркотик метадон массой 0,71 грамм. Работники СИЗО задержали безработного, ранее судимого петербуржца,...
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Медведев утвердил новый порядок оплаты услуг ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о новом порядке оплаты услуг ЖКХ. Соответствующий документ опубликован на портале Правительства РФ. Так, с 1 января 2017 года "расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включаться в плату за содержание общего имущества". При этом устанавливается , что такие расходы будут учитываться в размере нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения...
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Собчак и Виторган не могут позволить себе отдых за границей
Собчак и Виторган жалуются на то, что им приходится находиться в холодной Москве - в то время, как другие отдыхают в жарких странах. Супруги то и дело по очереди выкладывают жалобные посты о том, что рассматривают фото друзей в Инстаграм. С тех пор, как Виторган и Собчак стали родителями, им приходится строго контролировать свой график, чтобы не оставлять малыша одного. Так, в ожидании окончания выходных Максим Виторган написал на страничке в социальной сети. - Боюсь нос на улицу показать. Сижу...
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Белку, застрявшую в неправильной кормушке, спасли сотрудники музея в Царском Селе
В Рождество посетители Екатерининского парка музея-заповедника "Царское Село" случайно заметили белку, которая застряла в самодельной кормушке. Высвободится она не могла - зверька ждала смерть от удушья, если бы ей не оказали квалифицированную помощь. О заложнице самодельной кормушки из пластиковой бутылки прохожие тут же рассказали сотрудникам паркового отдела музея. Белку повезли к ветеринарам. Специалисты освободили пленницу от удушающего пластикового ошейника. По их словам, если бы не...
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В Купчино неудачливые воры попались на краже полупустой кассы
В Купчино сотрудники вневедомственной охраны задержали с поличным троих преступников, похитивших кассовый аппарат из салона сотовой связи. Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти, ночью 9 января двое 20-летних петербуржцев и их 17-леняя подруга подломили дверь в магазине на улице Димитрова, но, увидев, что он оборудован охранной системой, решили не заходить внутрь. Тогда они разбили витрину соседнего торгового павильона и похитили кассовый аппарат. Вскрыть его воры не...