Оказалось, что у меня много новогодних историй. Например, о том, как одна пара познакомилась, когда ей было 12 лет, а ему – 24. Так вот... Она даже была нянечкой у его новорождённой дочери, а потом встретились через 17 лет, когда он был мужчиной в кризисе средних лет, а она – одинокой женщиной без перспектив устроить личную жизнь. Встретились и поняли: смысл жизни стоит прямо перед глазами. Сначала тайно встречались, а потом, когда жена узнала, он решительно покинул лоно семьи и сделал...