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Полмиллиона женщин вышли на протесты в Вашингтоне 11Фото

Полмиллиона женщин вышли на протесты в Вашингтоне

Metro удалось переговорить с участницами марша

Главные новости

В Голливуде готовы поддержать массовые марши женщин2Фото

В Голливуде готовы поддержать массовые марши женщин

Представители индустрии развлечений и Голливуда раньше отлично ладили с американским истеблишментом, но с победой Дональда Трампа многое изменилос
Глухая девочка из Рязани осуществила мечту и стала моделью4Фото

Глухая девочка из Рязани осуществила мечту и стала моделью

Целый год она наслаждается работой, которую любит всем сердцем
Куда сходить в Москве в конце января

Куда сходить в Москве в конце января

Metro сделало подборку самых интересных мероприятий в столице
Запись в первый класс в Петербурге началась с диких очередей у МФЦ8Фото

Запись в первый класс в Петербурге началась с диких очередей у МФЦ

Родители хотят быть первыми
Житель Пермского края рассказал Metro, как спас собаку из горящего дома и реанимировал её5Фото

Житель Пермского края рассказал Metro, как спас собаку из горящего дома и реанимировал её

Репортёр Metro узнал подробности
Американский актёр Уиллем Дефо с нетерпением ждёт приглашений от российских режиссёров

Американский актёр Уиллем Дефо с нетерпением ждёт приглашений от российских режиссёров

Накануне выхода фильма "Великая стена" он рассказал о своих связях с Россией
Бездомные рассказали Metro об отношении к инаугурации Трампа3Фото

Бездомные рассказали Metro об отношении к инаугурации Трампа

О переменах и ожиданиях

Музыка Metro: новинки, интервью, рецензии

Галереи

Полуголые японцы устроили собственное "крещение"13Фото

Полуголые японцы устроили собственное "крещение"

В Токио состоялся религиозный обряд
Как Дональд Трамп давал клятву Америке: инаугурация в фотографиях55Фото

Как Дональд Трамп давал клятву Америке: инаугурация в фотографиях

45-й президент Америки Дональд Трамп принял присягу на ступенях Капитолия в Вашингтоне. "С этого дня на первом плане будут только американские интересы", – заявил 45-й президент страны. Также он сказал, что новая администрация приступает к восстановлению страны и определит курс развития Соединённых Штатов и всего мира на долгие годы. Он отметил, что преступность, бандитизм и наркотики стоят американцам жизни, и пообещал закончить эту "резню". Новый глава государства отметил, что вооружённые...
Меланья Трамп покорила публику роскошным костюмом на инаугурации своего мужа8Фото

Меланья Трамп покорила публику роскошным костюмом на инаугурации своего мужа

Дональд Трамп официально стал 45-м президентом США
Дочь священника открыла купальню в Ломоносове на Крещение10Фото

Дочь священника открыла купальню в Ломоносове на Крещение

В Ломоносовском храме святителя Спиридона Тримифунтского освятили купель для прихожан
Щит "Надежда" соединил "Беговую" и "Новокрестовскую" в Петербурге13Фото

Щит "Надежда" соединил "Беговую" и "Новокрестовскую" в Петербурге

Журналист Metro спустился на строящуюся станцию “Новокрестовская” и увидел, как работает уникальное оборудование

ВИДЕО

Как грузовой турецкий Boeing упал на жилые дома под БишкекомВидео

Как грузовой турецкий Boeing упал на жилые дома под Бишкеком

Число погибших возросло до 35 человек. Пилот скончался по пути в больницу
Депутаты турецкого парламента устроили потасовку во время обсуждения конституционных реформВидео

Депутаты турецкого парламента устроили потасовку во время обсуждения конституционных реформ

Дебаты очень быстро перешли в кулачный бой
В китайском цирке люди оседлали связанного амурского тиграВидео

В китайском цирке люди оседлали связанного амурского тигра

Видео происходящего выложили в Сеть
Автор мегахита Pen-Pineapple-Apple-Pen записал новый клипВидео

Автор мегахита Pen-Pineapple-Apple-Pen записал новый клип

За два дня видео набрало почти 2,5 миллиона просмотров
Московская полиция начала проверку из-за ролика со стрельбой в центре столицыВидео

Московская полиция начала проверку из-за ролика со стрельбой в центре столицы

Сначала правоохранители хотят выяснить, действительно ли всё произошло в Москве
Опубликовано видео допроса якутского живодёра, убившего медведяВидео

Опубликовано видео допроса якутского живодёра, убившего медведя

Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения

Москва

В Москве полицейские нейтрализовали злоумышленника с гранатой в руке4Фото

В Москве полицейские нейтрализовали злоумышленника с гранатой в руке

Его разыскивали по подозрению в ранении мужчины
Прощание с Михаилом Калашниковым в Москве.15Фото

К 9 мая в столице появится памятник Михаилу Калашникову

Открытие памятника легендарному оружейнику Михаилу Калашникову перенесли с января на 8 мая 2017 года из-за погодных условий, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на скульптора монумента Салавата Щербакова. Напомним, ранее власти собирались открыть памятник в конце января. Дело в том, что 21 января 1948 года министр вооружений СССР Дмитрий Устинов подписал указ об изготовлении опытной партии автомата Калашникова. Композиция памятника – скульптура самого Калашникова с автоматом в руках, а также...
(Архивное)10Фото

В Москве во время крещенских купаний скончался охранник храма

Во время обряда омовения на празднике Крещение Господне, которое проходило в районе Лефортово при храме Петра и Павла на Солдатской улице, скончался охранник этого храма.  Как сообщает Life.ru, мужчине стало плохо сразу же как он погрузился в ледяную воду. Спасатели и врачи, которые дежурили в праздничную ночь у купели, сразу же бросились ему помогать. Но медицинская помощь уже не понадобилась. Все усилия оказались безуспешными. Вскорости медики лишь констатировали смерть мужчины. Кстати, на...
"Вора в законе" Ахмеда Сутулого арестовали в столице10Фото

"Вора в законе" Ахмеда Сутулого арестовали в столице

Предполагаемого криминального авторитета удалось задержать накануне, 19 января, в одном из ресторанов в центре Москвы. Сегодня Гагаринский суд столицы санкционировал его арест. Имя мужчины – Дулат Йоулу. Кличка –  Ахмед Сутулый. При нём были обнаружены наркотики. Возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков, передаёт РИА Новости. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", – рассказала пресс-секретарь суда Анастасия...

Санкт-Петербург

В Петербурге срочно госпитализировали младенца с монетой в желудке 4Фото

В Петербурге срочно госпитализировали младенца с монетой в желудке

Ребёнок случайно проглотил инородное тело
В Петербурге полицейские обнаружили ужасающую мумию в камуфляже в бараке возле КАД 4Фото

В Петербурге полицейские обнаружили ужасающую мумию в камуфляже в бараке возле КАД

Сейчас медэксперты изучают найденные человеческие останки
Рыбаков с треснувшей льдины на Ладожском озере спасатели доставили на берег3Фото

Рыбаков с треснувшей льдины на Ладожском озере спасатели доставили на берег

Операция по спасению любителей зимней ловли, отрезанных от берега образовавшейся  в ледовом поле трещиной, закончилась благополучно. В пятницу вечером, 20 января, в 17.20 на акватории Ладожского озера в районе населенного пункта Коккорево Всеволожского района на берег доставили семерых рыбаков. Их состояние оценили как удовлетворительное, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области. Всего в спасательной операции были задействованы 16 человек и 6 единиц техники, в том числе судна...
В Петербурге спасли финского ястреба-тетеревятника3Фото

В Петербурге спасли финского ястреба-тетеревятника

На чердаке одного из жилых домов на Приморском шоссе в Курортном районе города застрял ястеб-тетеревятник. Сотрудники коммунальных служб сообщили о находке спасателям. На помощь птице приехали инспекторы по охране окружающей среды комитета по природопользованию. - Предполагаем, что молодой ястреб охотился за голубями и таким образом оказался на чердаке. Самостоятельно выбраться не мог. Он порядком напугал жителей. Ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном...

Россия

В Минтруде предупредили о грядущем снижении реального размера пенсий5Фото

В Минтруде предупредили о грядущем снижении реального размера пенсий

Такая ситуация может сохраниться в течение последующих трёх лет
В Минфине снова обдумывают идею об ограничении расчетов наличными3Фото

В Минфине снова обдумывают идею об ограничении расчетов наличными

По мнению властей, это поможет бороться с серыми схемами работодателей
В доме у девушки-волонтёра в Екатеринбурге нашли 18 истощённых до смерти кошек и собак

В доме у девушки-волонтёра в Екатеринбурге нашли 18 истощённых до смерти кошек и собак

Прокуратура уже начала проверку по данному факту
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Путин готов встретиться с новым президентом США Дональдом Трампом

Об этом журналистам объявил Дмитрий Песков

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Президент США Дональд Трамп вернул обратно бюст Черчилля в Овальный кабинет5Фото

Президент США Дональд Трамп вернул обратно бюст Черчилля в Овальный кабинет

Ранее Барак Обама убрал его оттуда
После инаугурации Трамп распорядился начать публиковать на сайте Белого дома зарплаты сотрудников21Фото

После инаугурации Трамп распорядился начать публиковать на сайте Белого дома зарплаты сотрудников

При этом были убраны разделы посвященные правам ЛГБТ-сообщества, изменению климата и здравоохранению
Американцев поразил танец Дональда и Меланьи Трамп на балу в честь инаугурации37Фото

Американцев поразил танец Дональда и Меланьи Трамп на балу в честь инаугурации

Платье Мелании Трамп на балу также восхитило людей
Белый дом уже анонсировал выход США из Транстихоокеанского партнёрства.5Фото

Администрация США обозначила новые цели сразу после инаугурации Трампа

Из опубликованной программы следует, что новый президент страны будет пересматривать торговые соглашения, создавать рабочие места и укреплять вооруженные силы. "Администрация привержена энергетической политике, направленной на снижение цен для тяжело работающих американцев и максимизацию использования американских ресурсов, а также исключающей зависимость от нефти других стран", – говорится в сообщении Белого дома.  Именно поэтому Белый дом обещает отменить "обременительное регулирование"...

Было/не было: Корреспонденты Metro развенчивают слухи

Колумнисты

Алексей Вязовский, экономист, вице-президент Золотого монетного дома: Денег нет, но вы держитесь

Алексей Вязовский, экономист, вице-президент Золотого монетного дома: Денег нет, но вы держитесь

Новый год начался с плохой новости. В России заканчивается Резервный фонд. В нём меньше триллиона рублей (только за декабрь он сократился в два раза), и его уже явно не хватает на покрытие дефицита бюджета.  В 2017 году правительству надо найти 2,7 триллиона рублей, чтобы свести доходы с расходами. Конечно, есть ещё Фонд национального благосостояния (ФНБ), объём которого составляет 4,84 триллиона рублей, но с ним есть проблемы. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, в ликвидной части...
Вахтанг Джанашия: Вечный секрет простых мелодий

Вахтанг Джанашия: Вечный секрет простых мелодий

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Бондарчук рассказал Metro, как лично видел инопланетян

Знаменитый режиссёр заглянул в московскую редакцию перед премьерой своего фильма "Притяжение"
Солист британской инди-рок группы Blossoms мечтает поработать с Алексом Тернером4Фото

Солист британской инди-рок группы Blossoms мечтает поработать с Алексом Тернером

Blossoms не просто типичная молодая британская группа: со своим дебютным альбомом они попали в список BBC Sound of 2016, были обласканы музыкальным журналом NME и заняли первые места в чартах. Лидер группы Том Огден поговорил с Metro в преддверии первого для музыкантов приезда в Россию Сразу банальный довольно вопрос, почему вы называетесь Blossoms (пер. – бутоны)? Потому что у нас в городе Стокпорт (в 10 км от Манчестера – Прим. Ред) был бар с таким названием, и мы ходили мимо него каждый...
"Гарри Поттер и проклятое дитя"

Владимир Бабков сделал альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” безвозмездно

14 января в Сеть выложили альтернативный перевод пьесы “Гарри Поттер и Проклятое дитя” Дж. К. Роулинг и Джека Торна. Теперь каждый может бесплатно скачать её и прочитать. Напомним, основная претензия к официальному переводу Марии Спивак – что она изменила имена персонажей (например, Северус Снегг у неё Злотеус Злей).  Альтернативный перевод выполнен Владимиром Бабковым. В своё время издательство “Росмэн” (чей перевод считается классическим) именно его наняло для работы над пятой книгой “Гарри...
Эмир Кустурица рассказал Metro о работе с Моникой Беллуччи и о своём новом фильме

Эмир Кустурица рассказал Metro о работе с Моникой Беллуччи и о своём новом фильме

Спустя долгие годы вышла его кинокартина "По млечному пути"
Кейси Аффлек выходит из тени

Кейси Аффлек выходит из тени

Metro поговорило с братом Бена Аффлека о его фильме "Манчестер у моря"
Не злись, Злотеус Злей!

Не злись, Злотеус Злей!

К альтернативному переводу пьесы "Гарри Поттер и проклятое дитя" "Росмэн" отношение не имеет

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Фото лысой актрисы Настасьи Самбурской удивило её фанатов

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Леру Кудрявцеву в бикини сравнили с куклой Барби

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Наталья Ионова Глюк'oZa пришла на день рождения Хоркиной в платье, но без нижнего белья

Мнения поклонников разделились по поводу эротичного платья певицы
36-летняя певица Слава шокировала "развратным" фото21Фото

36-летняя певица Слава шокировала "развратным" фото

Эротичное фото Славы в купальнике оценили поклонники
Иванка Трамп на торжественном ужине появилась в строгом платье 18Фото

Иванку Трамп сравнили со стулом на торжественном ужине

Торжества по случаю инаугурации Трампа начались загодя до официальной церемонии. Еще вечером 19 января начались торжества, на которых "главный виновник" был со своей супругой Меланией Трамп и дочерью Иванкой. Дональд Трамп посетил Арлингтонское национальное кладбище, концерт у мемориала Линкольну. Затем по расписанию был торжественный ужин. 46-летняя супруга Мелания Трамп произвела фурор своим сверкающим платьем Reem Acra, которое выгодно подчеркнуло ее фигуру. А вот 35-летняя дочь президента...

СПОРТ

Кроме жителей Марселя головокружительные гонки увидят в Финляндии, США, Канаде и даже в России / фото: redbullcontentpool.com5Фото

В Марселе полетали на коньках с горы

Неожиданно для зимнего вида спорта соревнования  решили провести в южном средиземноморском городе. Это смелый эксперимент не только для спортсменов, но и для организаторов. Ведь ледяную трассу длиной 340 метров необходимо было не только построить, но и сохранить её «боевую готовность» при плюсовой температуре. Благодаря высокотехнологичным системам охлаждения  и инновационным технологиям ледяной жёлоб с успехом выдержал натиск 128 участников. На соревнования съехались атлеты из 22 стран с пяти...
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Мутко на презентации эмблемы EURO-2020: В Петербурге родился наш футбол

В Петербурге прошла торжественная церемония презентации официального логотипа Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года. В церемонии приняли участие губернатор Георгий Полтавченко, заместитель председателя Правительства России, президент РФС Виталий Мутко, президент УЕФА Александер Чеферин. - В Петербурге любят футбол и умеют в него играть. А в последние годы наш город буквально живет футболом в предвкушении событий, которые стартуют уже через несколько...
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В Петербурге презентовали логотип петербургского этапа Евро-2020

Георгий Полтавченко презентовал 19 января 2017 года логотип петербургского этапа Евро-2020. Об этом в своем блоге в Instagram сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов. "Губернатор Г.Полтавченко принимает участие в презентации логотипа Санкт-Петербурга как города-организатора чемпионата Европы по футболу 2020 года", - сообщил в блоге Кибитов. Он также выложил и сам логотип петербургского этапа Евро-2020. На фоне цвета морской волны - белые буквы EURO2020 и изображение кубка в овале,...
Кузнецова имеет в активе две победы на турнирах серии «Большого шлема», но на Australian Open она не доходила дальше четвертьфинала

Чакветадзе: Кузнецова на Australian Open может пройти максимально далеко

В отсутствие дисквалифицированной Марии Шараповой главной надеждой российского тенниса является Светлана Кузнецова, которая на высоком уровне провела прошлый сезон и сейчас является первой ракеткой России. 31-летняя теннисистка вернулась в топ-10 мирового рейтинга и отобралась на Итоговый турнир WTA 2016 года, где собираются восемь лучших игроков. Там она впервые дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила словачке Доминике Цибулковой.  Australian Open предшествовали два других...
Сергей Шубенков

Шубенков о намерении выступать под нейтральным флагом: Особого негатива не чувствую

Как вы приняли решение? Уже второй год на ВФЛА наложены санкции международной федерации. В связи с этим я как спортсмен и при этом гражданин России не имею права выступать в международных соревнованиях. В июле IAAF приняла поправки, согласно которым у меня шанс выступать есть, но как у нейтрального атлета. Перед Олимпийскими играми все стали заполнять эти индивидуальные заявки, отправили их в IAAF, и всем разом пришёл красивый и абсолютно одинаковый отказ, кроме Дарьи Клишиной. Заявки всё ещё...
Некогда популярного футболиста объявили террористом7Фото

Некогда популярного футболиста объявили террористом

Власти Египта заморозили все его активы

ДЕНЬГИ

Рублю пообещали серьёзное укрепление уже к весне

Рублю пообещали серьёзное укрепление уже к весне

В первом квартале 2017 года курс доллара упадёт до 55 рублей. Такой прогноз сделал Алексей Михеев, аналитик ВТБ 24. По его словам, все негативные факторы, которые могли бы скорректировать рост российской валюты, не будут иметь существенного значения. В частности, речь об анонсированной первым вице-премьером Игорем Шуваловым скупке долларов со стороны ЦБ. Накануне эти слова вызвали проседание рубля, но затем он вернул утраченные позиции. – Вообще если какие-то влияющие на курс рубля действия и...
Льготная цена аренды для малого бизнеса в столице выросла на 30%4Фото

Льготная цена аренды для малого бизнеса в столице выросла на 30%

Правительство Москвы на год увеличило льготную ставку аренды. С января 2017 года ставка выросла почти на 30 процентов. "Установить ставку арендной платы в размере 4,5 тыс. рублей за кв. метр в год", – говорится в тексте нового постановления. Напомним, размер минимальной ставки аренды в столице с 2013 года не менялся: 3,5 тыс. рублей за кв. метр в год. Её цель – сохранить деловую активность и рабочие места в Москве. Льготная ставка арендной платы предоставляется арендаторам от малого бизнеса,...
Эксперт оценил перспективу повышения налогов и пенсионного возраста в России

Эксперт оценил перспективу повышения налогов и пенсионного возраста в России

Среди них называют повышение пенсионного возраста, рост налогов и отмена накопительной части пенсии. Владислав Корочкин, первый вице-президент организации малого и среднего бизнеса "Опора России", считает, что в случае, если всё сделать правильно, эти меры перестанут быть непопулярными. Пенсионный возраст – Необязательно повышать пенсионный возраст напрямую. Но какие-то меры  неизбежны. Во-первых, у нас по любому демографическая яма. Скоро на одного работающего будет от двух до четырёх...
Российский банк внедрил в отделениях систему распознавания лиц

Российский банк внедрил в отделениях систему распознавания лиц

Банк "Открытие" запустил идентификацию клиентов с использованием системы по анализу биометрии лица. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Проект тестируется в трёх отделениях в Москве на базе специально развернутой самообучающейся нейронной сети. За основу взяты фотографии клиентов, накопленные банком за последние несколько лет. В момент получения талона электронной очереди происходит предварительная идентификация, что позволяет операционисту быстрее получить все необходимые...
Российские бизнесмены охладели к Всемирному экономическому форуму в Давосе

Российские бизнесмены охладели к Всемирному экономическому форуму в Давосе

В 2017 году Всемирный экономический форум в Давосе посетили на 13% меньше бизнесменов из России. Такие данные по итогам мониторинга представила компания "Аэроклуб". Больше всего интереса проявили представители ритейлеров, а также энергетической отрасли и сферы IT. Географически основная масса гостей прилетела из Москвы, Краснодара и Петербурга. Как отмечается в отчёте, кроме общего снижения числа рейсов наблюдается и другая тенденция. Предприниматели стали экономить – меньше брать бизнес-класс...

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Дочь Майкла Джексона показала пирсинг груди: фото обсуждают в Сети

Восемнадцатилетняя дочь певца позировала фотографам в центре Парижа, с флагами США и Франции, чем вызвала восхищенные взгляды зрителей, пишет издание Express. Главным поводом обсуждения, в то же время, стал смелый образ Пэрис, а именно просвечивающая блузка, показавшая пирсинг на груди. Пользователи Сети отметили невероятное сходство Пэрис с певицей Мадонной. Кроме того, не остался без внимания утонченный образ девушки, для которого были выбраны белые юбка-карандаш, блузка и черные перчатки с...
Фото Насти Каменских с увеличенной грудью обсуждают в Сети33Фото

Фото Насти Каменских с увеличенной грудью обсуждают в Сети

Порцию новых фото 29-летней певицы Насти Каменских, участницы дуэта "Потап и Настя", обсуждают в Сети. С 12 января Каменских выкладывает в Instagram фото в купальниках на пляже под палящим солнцем. Певица не написала, где отдыхает, а снимки с отдыха девушка никак не комментирует. Но фанаты, которые следят за обновлениями аккаунта в соцсети, отметили, что, скорее всего, Настя Каменских отдыхает в Шри-Ланке. Судя по фото в Instagram, за 5 дней отдыха участница дуэта продемонстрировала на фото как...
Младшая дочь очень хотела получить в подарок котенка. Так у нас появился серый комочек, который по мнению дочери был похож на зайчика, так его и назвали - Зайчик. Он вырос в красивого, с британским независимым характером, кота. Его облик, нам кажется, радовал пассажиров на станции метро Нарвская в качестве рекламной заставки. Его стихия шкафы, антресоли, лоджия и другие укромные места уединения, где никто не может ему помешать отдыхать.C уважением, Николай!33Фото

Лучшие фото котов Петербурга: конкурс продолжается

Самые лучшие коты и кошечки Петербурга живут у читателей Metro. Каждый день мы убеждаемся в этом, получая десятки фото пушистых питомцев. Конкурс Metro "Мой кот может так!" проводится уже несколько месяцев и продолжается в новом, 2017-м году. Мы предлагаем вам подборку фото самых умных, красивых и забавных котиков. Их хозяева рассказывают о своих домочадцах с искренней любовью. "Наш любимый котик Тимка - очень активный, но когда устанет, может заснуть в любой позе и в любом окружении...", -...
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду, вытащив его силой из машины7Фото

В Великом Новгороде сотрудники ДПС сломали протез инвалиду, вытащив его силой из машины

Причиной происшествия стала тонировка машины
Клинтон объяснила, что пришла на инаугурацию почтить американскую демократию и её ценности.9Фото

Клинтон призналась, почему пришла на инаугурацию Трампа

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации нового президента страны Дональда Трампа сообщила своим подписчикам в Twitter, зачем она в этот день пришла на площадь к Капитолию. Хиллари Клинтон: "Я здесь сегодня для того, чтобы почтить нашу демократию и её исторические ценности. Я никогда не перестану верить в нашу страну и её будущее". @HillaryClinton: "I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future". 
В нашей груди бьётся единое сердце. Что говорил Трамп в своей первой речи на посту президента США16Фото

В нашей груди бьётся единое сердце. Что говорил Трамп в своей первой речи на посту президента США
В Вашингтоне митингующие противники Трампа бьют окна магазинов и машин12Фото

В Вашингтоне митингующие противники Трампа бьют окна магазинов и машин
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Дональд Трамп вступил в должность президента США

Трамп принял присягу
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Трамп станет самым пожилым лидером Америки в истории

Президенты стареют быстрее Республиканец Дональд Трамп станет самым пожилым лидером Америки в истории после инаугурации 20 января. По некоторым данным, его предшественники изменились внешне быстрее, будучи во главе государства. Например, фотографии Обамы, опубликованные в СМИ, показывают, как быстро он изменился. Metro представило, как изменится Трамп за четыре года президентства. Чуть ниже - список самых возрастных президентов США по возрастающей. Данные на момент прихода к власти.  Гэрри...
Учёные нашли ещё одну потенциально обитаемую планету2Фото

Учёные нашли ещё одну потенциально обитаемую планету

Она находится у недалёкого от нас "красного карлика"
Посетителей банка на Ленинском в Петербурге эвакуировали из-за дыма2Фото

Посетителей банка на Ленинском в Петербурге эвакуировали из-за дыма

Вечером 20 января в Московском районе Петербурга в доме №168 по Ленинскому проспекту в офисе одного из банков произошло задымление. Фото очевидцы выложили в Сеть, уточнив, что никто не пострадал - посетителей вывели на улицу, сотрудники остались в офисе. - Валит дым из офиса банка по Ленинскому, 168, люди стоят на улице, - сообщили в пять вечера в пятницу очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург". - Банк горит, а люди не расходятся, ждут и очередь караулят, - прокомментировали в соцсети....
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