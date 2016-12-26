Metro рассказывает о гаджетах, которых можно ожидать в 2017 году
Умные линзы Впервые идея «умной» оптики появилась на рынке ещё в 2014 году. Проект дорабатывался и изменялся много раз. К примеру, такой гигант, как Google, пытался удивить покупателей очками Google Glass. Теперь в игру включились представители компании Samsung. Они выложили в своём блоге заявку на патент контактных линз со встроенными датчиками и дисплеем. По планам создателей, эти приспособления смогут заменить собой очки, фитнес-трекер, часы, фотоаппарат и сканер. К примеру, чтобы сделать...
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Праздник в пути: как туристы отмечали Рождество в первой половине 20-го века
Пассажиры самолётов, поездов, кораблей и других видов транспорта тоже отмечают самый популярный праздник в Европе. Винтажная коллекция снимков запечатлела, как путешественники в Великобритании, которых Рождество застало в пути, отмечали самый ожидаемый день в году. Несмотря на то, что фотографии чёрно-белые, они прекрасно передают ажиотаж и праздничное настроение, которое никуда не исчезает даже в пути. В серии снимков представлены Лондонские железнодорожные вокзалы Паддингтон, Юстонский, а...
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Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолёта
В списке членов экипажа, которые были на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море, есть подполковник Юрий Петухов. Он был штурманом на разбившемся самолёте Минобороны РФ. Как передаёт "Лайф", пять лет назад, в 2011 году, он был награждён за аварийную посадку Ту-154 (RA-85563) Минобороны РФ. Об этом случае, когда на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в конце апреля 2011 года чуть не разбился Ту-154, рассказывали многие СМИ. "Тушка" с бортовым номером RA-85563 эксплуатировалась на тот...
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Сергей Шнуров "Начинает отмечать" выход "Ёлок 5"
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снялся в ролике режиссёра Тимура Бекмамбетова к выходу комедии "Ёлки 5". Ранее в официальном трейлере новогоднего фильма уже звучала песня Шнурова "Начинаем отмечать!", теперь же, как отмечают создатели картины, песню можно услышать целиком. Видео с участием Сергея Шнурова и фрагментами из фильма "Ёлки 5" студия Bazelevs опубликовала 20 декабря на своём канале в Youtube. - Начинаем отмечать Новый год досрочно!, - подписали ролик с песней Сергея...
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В Москве прошёл аукцион, на котором своё творчество представили "особенные художники"
В Психоневрологическом интернате № 30 города Москвы прошел первый благотворительный арт-аукцион "Большое сердце", на котором были представлены произведения искусства, созданные "особенными художниками". Называть аукцион "благотворительным" в полном смысле этого слова вряд ли можно. Стартовые цены лотов начинались от нескольких тысяч рублей, а деньги, вырученные за каждый объект, отправятся непосредственно художнику, его создавшему. – Мы не собираемся призывать людей приобретать что-то только...
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СМИ: Из-за ответных санкций в Москве закроют англо-американскую школу
Телеканал CNN сообщил о закрытии Англо-американской школы в Москве в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Школа работает с 1949 года при патронаже посольств США, Великобритании и Канады. О предстоящем закрытии учебного заведения телеканалу сообщили два американских источника, сообщает Twitter-аккаунт CNN Politics. Корреспондент телеканала также сообщает, что летом будущего года американские дипломаты не смогут отдыхать в доме отдыха посольства США в Серебряном Бору - лесной зоне на...
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Врач: Москвичка могла умереть от лидокаина из-за введения препарата на дому
Ключевым моментом в деле москвички, погибшей от лидокаина, стал факт введения препарата на дому, заявил Metro врач-иммунолог Владимир Болибок. 36-летняя сотрудница "Росатома" скончалась на днях в одном из домов по улице Кулакова. Доктора женщина вызвала на дом после того, как стала испытывать острые боли в спине. – Врач решил сделать лидокаиновую блокаду на дому. Это рискованное мероприятие, обычно такие блокады делают в стационаре. Сама по себе это амбулаторная процедура. Подобные...
Как будут работать трамваи и троллейбусы в Петербурге в новогодние праздники
Для удобства петербуржцев "Горэлектротранс" в новогоднюю ночь в Петербурге организует дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов. В праздничные дни движение наземного электротранспорта будет организовано по расписаниям выходного дня. Дополнительные рейсы трамвая 01.01.2017: № 27: от конечной станции «Рыбацкое» в 02:50, в 04:06 от конечной станции «р. Оккервиль» в 04:06, в 05:22 № 43: от конечной станции «ст. м. Купчино» в 04:03 от конечной станции «Московские ворота» в...
Петербуржцев приглашают на крестный ход трезвенников утром 1 января
Крестный ход трезвенников пройдет 1 января 2017 года по территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Ежегодно первый январский день Нового года собирает большое количество неравнодушных людей, желающих принять личное участие в молитвенном шествии «О трезвом возрождении России». Проводится крестный ход уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году 1 января на мероприятие собрались более 500-сот человек. "Новый год - самый «пьяный» праздник в году, последствия которого можно увидеть в...
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В Петербурге усилится ветер и пойдёт дождь
Днем 30 декабря в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. "Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 30 декабря, начиная с 14–17 часов, ожидается усиление порывов западного и юго-западного ветров до 12–16 м/с", - говорится в сообщении ведомства. Добавим, оттепель, которая вновь наступила в Петербурге, продержится несколько дней. Свежий ветер сохранится в северной столице и 31 декабря. Кроме того, в последний день...
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Поклонская прочитала россиянам новогодний стих
Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Дорогие друзья! Наступающий 2017-й – год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать всё для примирения и укрепления общества. Государь Николай II передал нам такие слова: "...то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а...
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Карслен сбежал с церемонии награждения Карякина
Шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Инцидент произошёл во время фотографирования. Норвежец махнул рукой и спешно покинул мероприятие. Этот момент успели снять на видео, позже запись выложили в Сеть. Сейчас она активно набирает просмотры на YouTube. Карлсен уходит с церемонии награждения (видео):
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Виторган и Собчак рассекретили имя сына
Ксения Собчак и Максим Виторган не стали долго скрывать имя своего наследника. Актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию ёлочной игрушки с именем Платон. Подписчики сразу же догадались, что именно так супруги назвали своего общего ребёнка, который появился на свет больше месяца назад. Стоит заметить, что выбор Собчак и Виторгана они одобрили. - Отличное имя, - написала @juliamogilevska; - Какое красивое имя) Пусть растёт сильным, смелым и главное - счастливым) –...
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На рынке в Багдаде прогремели два взрыва
Два мощных взрыва прогремели сегодня на рынке в центре Багдада (столица Ирака). Об этом в субботу сообщает AP. По данным агентства, в результате случившегося погибли 25 человек, ещё 44 - получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что взрывы совершили террористы-смертники. По информации Kurdistan 24, когда прогремел первый взрыв, люди бросились на помощь пострадавшим, тогда второй смертник привёл в действие взрывное устройство и раздался ещё один взрыв. Между тем, Reuters пишет лишь...
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Американцы спели гимн России
Сегодня у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке хор Шиллеровского института исполнил национальный гимн РФ. Таким образом американцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154. Трогательное видео было выложено на канале учебного заведения на YouTube. - Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России, - говорится в соболезновании от имени руководства института. Помимо исполнения гимна РФ участники акции также возложили цветы у диппредставительства, у...
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Гигантский астероид Таутатис пролетел мимо Земли
Гигантский астероид Таутатис пролетел 29.12.2016 на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли. Диаметр астероида оценивается в 5,4 километра, а масса — в 50 миллиардов тонн. Скорость астероида более 16 километров в секунду. Данный объект классифицирован учеными как потенциально опасный. Это уже не первое приближение гигантского астероида к Земле. Таутатис был открыт 4 января 1989 года и с тех пор часто сближается с Землёй - в период с 1992 по 2012 годы пять из шести раз он...
Светлана Рассмехина: Какие мечты сбываются на Новый год
Оказалось, что у меня много новогодних историй. Например, о том, как одна пара познакомилась, когда ей было 12 лет, а ему – 24. Так вот... Она даже была нянечкой у его новорождённой дочери, а потом встретились через 17 лет, когда он был мужчиной в кризисе средних лет, а она – одинокой женщиной без перспектив устроить личную жизнь. Встретились и поняли: смысл жизни стоит прямо перед глазами. Сначала тайно встречались, а потом, когда жена узнала, он решительно покинул лоно семьи и сделал...
Вахтанг Джанашия: День спасателя. Памяти Доктора Лизы
Сошлись даты: очередная годовщина землетрясения в Армении 1988 года и создание в 1990 году Российского корпуса спасателей, позднее преобразованного в МЧС России. Собственно, различные разрозненные местечковые спасательные структуры существовали в СССР задолго до землетрясения, разрушившего полностью город Спитак и частично Ленинакан и Кировакан (ныне соответственно Гюмри и Ванадзор). Вершиной советской спасательной системы были два полка гражданской обороны (это на весь Советский Союз!)....
ЭКСКЛЮЗИВ
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Собаки стали звёздами телепроекта
Discovery Channel решил потеснить вездесущих котиков и рассказать о том, как некогда дикие родственники волков превратились в самых преданных помощников человека. 25 декабря на канале стартует пятисерийная программа «Жизнь собак», которая расскажет об эволюции, отношениях с людьми и видовом многообразии хвостатых друзей. Съёмочная группа объехала весь мир от полярного круга до Африки в поисках собачьих историй. Продюсер проекта Марта Хоумс рассказал Metro о том, почему собаки такие особенные.
В людях и в кино нужно искать хорошее
Режиссёр: Александр Войтинский Сценарий: Александр Войтинский, Лев Карасев, Лев Мурзенко Актёры: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник Вообще, в России с кинофэнтези всё плохо. Поначалу это удивляет, ведь у нас такой богатый фольклор, да и в магазинах книги Перумова, Макса Фрая, Белянина разлетаются, как горячие пирожки. А на поверку всё просто: Голливуд уже создал столько успешных фэнтезийный киноциклов –...
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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально оформили развод
Ольга Бузова и Тарасов, последние новости: увы, они далеко не самые радостные для поклонников "тарабузиков". Звёздная пара разводится, теперь уже официально, окончательно и бесповоротно. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся, в 2016-м году в этой длинной истории поставлена точка: как сообщает Life.ru, Бузова и Тарасов развелись в Мещанском ЗАГСе столицы. Именно в этот ЗАГС и Бузова, и Тарасов ранее подали заявления о разводе после четырёх лет совместной жизни. На оформление развода...
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Модель plus-size Эшли Грэм разделась ради принципов
Модель plus-size Эшли Грэм на собственном примере показывает, что из-за нестандартных форм не стоит унывать. В очередной раз звезда решила продемонстрировать умение воспринимать себя такой, какая есть в телепрограмме "Топ-модель по-американски". Во время фотосессии участницы шоу должны были позировать обнажёнными, но некоторых моделей это смущало. Чтобы поддержать участниц и подать им пример, Эшли Грэм разделась перед камерой. Таким образом она решила донести до будущих топ-моделей свою мысль:...
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Певица Пинк родила сына и показала его фото
Популярная 37-летняя исполнительница Пинк поделилась своей радостью через свой Instagram. В соцсети она выложила фотографии со своим новорожденным малышом. Сегодня, 29 декабря, звезда разметила первые фотографии сына. Подпись к снимку такая: "Джеймсон Мун Харт, 26.12.2016". На второй выложенной фотографии малыша держит на руках её муж Кэри Харт. Известная певица и гонщик поженилась еще в 2006 году. У них уже есть пятилетняя дочь Уиллоу.
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Игроку "Зенита" Витселю в Китае предлагают 18 млн евро в год
По информации итальянского журналиста Массимилиано Нероззи, один китайский клуб готов предложить полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю зарплату в 18 миллионов евро в год. Название клуба не сообщается, говорится, что команда базируется в Шанхае. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к Витселю со стороны футбольного клуба "Шанхай СИПГ". Шанхайский клуб возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, а в атаке играет другой экс-футболист сине-бело-голубых Халк. Ранее...
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Официально: Семак возглавил "Уфу"
Бывший тренер сборной России и "Зенита", пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного тренера "Уфы", сообщается на официальном сайте клуба. Таким образом, Семак впервые приступает к самостоятельной работе в роли главного тренера команды премьер-лиги. Соглашение с 40-летним тренером рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт "Уфы". На этом посту Семак сменил Виктора Гончаренко, возглавившего ЦСКА. "Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России,...
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Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею
Хоккей: Россия-США Молодежная сборная России уступила команде США в матче группового этапа ЧМ-2016 по хоккею, который проходит в Канаде. Возраст игроков команд - не старше 20-ти лет. Хоккей: Россия-США (счет) Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. В составе сборной США шайбы забросили Клэйтон Келлер (на 5-й минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). У россиян отличились Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38). "После первого периода шла равная игра, борьба — то они имели...
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Главный тренер "Анжи" Врба покинул свой пост
Чешский специалист Павел Врба ушёл в отставку с поста главного тренера "Анжи", информирует Футбольная ассоциация Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру. Ранее махачкалинский клуб на официальном сайте объявил о том, что вносит коррективы во все сферы деятельности организации. Ожидается, что "Анжи" в ближайшее время покинет ряд игроков из-за финансовых трудостей клуба. Бывший тренер сборной Чехии Павел Врба возглавил "Анжи" в июне 2016 года. Под его руководством команда провела 19...
Шахматист Карякин лидирует на чемпионате мира по блицу
Российский шахматист Сергей Карякин захватил лидерство после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу в Дохе. В пятом туре Сергей Карякин обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена чёрными фигурами. Эта победа позволила россиянину выйти на первую строчку. После 12 партий Карякин набрал 10 очков. Карлсен заработал те же 10 баллов, но уступает россиянину по личным встречам. На третьем месте расположился другой россиянин Даниил Дубов. Месяц назад Карякин и...
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"Зенит" намерен приобрести футболиста "Аякса" Гуделя
В СМИ появилась информация об интересе "Зенита" к сербскому полузащитнику "Аякса" Неманье Гуделю. По данным голландского портала Soccernews.nl, петербургский клуб является основным претендентом на футболиста. Впрочем, "Зенит" не собирается платить за Гуделя больше 4 миллионов евро. Тогда как "Аякс" планирует выручить с этой сделки 6 миллионов евро. Помимо российского клуба, интерес к Гуделю проявляет немецкий "Гамбург" и английский "Саутгемптон". Гудель выступает за "Аякс" с 2015 года. В...
В российских городах посчитали барбершопы, бургерные и квесты
Волгоград оказался лидером по числу барбершопов на душу населения в стране. Здесь на одно заведение для ухода за бородой и волосами приходится 8,2 тыс. мужчин, выяснили эксперты 2ГИС. В тройку входят Новосибирск (15,9 тыс.) и Челябинск (21,6 тыс). В целом открытие барбершопов - один из главных трендов прошлого года в сфере услуг. По России их число выросло в 2,5 раза и достигло 342 штук. - Динамичней всего рынок мужских парикмахерских развивается в Москве, - отмечают в 2ГИС. - Он вырос более...
Началось голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси" в Петербурге
На сайте "Стрит-арт на борту" стартовало голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси". Интернет-компания проводит конкурс совместно с петербургским Музеем уличного искусства. По итогам приёма заявок, проходившего в ноябре, было прислано более 500 работ из 90 городов страны и зарубежных стран, включая Украину, Израиль, Францию и Италию, рассказали в "Яндексе". Из них на голосование поставили тридцать. Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства и член жюри, отмечает, что выбор был...
Глава Минтранса назвал вероятный срок возобновления полётов в Египет
Январь 2017 года – вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом. Об этом заявил глава министерства транспорта Максим Соколов. Впрочем, окончательное решение будет принято только по результатам визита в арабскую республику группы российских экспертов. – Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме, – цитирует эксперта ТАСС. Катастрофа над Синайским полуостровом случилась 31 октября 2015 года. Крушение российского самолёта позже признали...
Назвали долю высококачественных товаров на российском рынке
Высококачественными (соответствующими повышенным стандартам качества) могут считаться около четверти всех товаров, представленных на отечественном рынке. Об этом говорится в отчёте организации за первый год работы. За это время было протестировано около 1,5 тыс. различных товаров, включая одежду, напитки и продукты питания, и вручено 67 знаков качества – возрождённых советских знаков, которые производители смогут помещать на упаковку для увеличения привлекательности продукции. Основные...
Какими будут ставки по ипотеке в 2017 году: мнение эксперта
Ипотечный рынок по итогам 2017 года в России вырастет на 7%. Такой прогноз сделала Ирина Асланова, заместитель председателя правления ипотечного банка «ДельтаКредит». Это базовый сценарий. Оптимистичный предполагает 13%, но он маловероятен. – Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас, – отмечает эксперт. – С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду...
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По восточному гороскопу 2017 год – год Петуха: что он нам принесёт
Новый год по восточному календарю в 2017-м наступает с новолуния - 28 января. В свои права вступит Красный (огненный) Петух. Закончится год только 15 февраля 2018-го. Каким будет этот период для представителей восточного гороскопа, прогноз составил Михаил Чистяков, астролог Центра "Аструс". КРЫСА Общеизвестно, что Петух – птица невысокого полета и летает не выше деревенского забора. Но рождённым в год Крысы наступающий год сулит неплохой взлёт, по крайней мере по карьерной лестнице. Крысы –...
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Новая ведущая програмы "Утро России" Елена Ландер удивила зрителей
27.11.2014 года постоянные зрители программы "Утро России" были поражены. В эфир в паре с Владиславом Завьяловым вышла новая ведущая - Елена Ландер. Куда делась партнерша Владислава по эфиру Ирина Муромцева, почему посреди недели произошла рокировка пар, кто такая Елена Ландер - вопросы, которые взволновали зрителей. Как стало известно Metro, новая ведущая "Утра России" Елена Ландер - актриса и опытный новостийщик. Елена работала в эфире израильской телекомпании "9 канал", снималась в известных...
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Путин не стал высылать американских дипломатов из России и пригласил их детей на ёлку
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции. При этом право на ответные меры в отношении США сохранятся. Власти США накануне объявили, что страну должны покинуть 35 российских дипломатов, которых Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Путин охарактеризовал недружественные шаги администрации Обамы, как "провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений". – Это явно...
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2016 год сделали длиннее на одну секунду
Високосный 2016 год будет на секунду длиннее. Международная служба вращения Земли решила, что по Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 00:00:00 1 января 2017 года, а 23:59:60. Такое решение было принято, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды. Важно, что в России к этому моменту 2017-й год уже наступит. Речь идёт о полуночи по международному скоординированному времени (UTC). Подобное происходило уже 26 раз с 1972 года. Обычно...
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Новогодние фотопоздравления москвичей покажут на 30 уличных экранах
Праздничные фотоснимки москвичей в дни новогодних каникул попадут на мониторы в центре города и в парках, в том числе на 17-метровый медиафасад Центрального телеграфа, сообщает mos.ru. Проект под названием "Поздравь Москву" стартовал 29 декабря. Чтобы попасть на один из городских экранов необходимо снабдить фотографию хэштегом #МосковскиеСезоны и выложить снимок в соцсети. Через короткое время праздничная фотографии появятся на сайте mos.ru и уличных мониторах. На одном экране одновременно...
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На Кондратьевском и Светлановском нелегально продавали ёлки
Полиция в ходе проверки обнаружила две нелегальные точки по продаже ёлок к Новому году на севере Петербурга. В пешеходной зоне у одного из домов на Светлановском проспекте торговали ёлками без необходимых документов. Ещё один нелегальный ёлочный базар полицейские обнаружили у одного из домов на Кондратьевском проспекте. Новогодние деревья там продавали без права на осуществление предпринимательской деятельности. На Кондратьевском сотрудники правоохранительных органов изъяли 92 ели и 6 сосен на...