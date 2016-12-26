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Metro выделяет 12 главных событий 2017 года

Metro выделяет 12 главных событий 2017 года

Год предстоит насыщенный

Главные новости

Metro напоминает, что ждать в 2017-м году от спортивного мира

Metro напоминает, что ждать в 2017-м году от спортивного мира

Год будет богат на крупные соревнования
Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

Куда пойти на новогодние праздники в Москве (программа мероприятий)

В первую неделю января скучать горожанам не придётся
Куда пойти в Петербурге в новогодние праздники17Фото

Куда пойти в Петербурге в новогодние праздники

Metro рассказывает о некоторых интересных мероприятиях, которые ждут горожан
Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

Metro собрало самые ожидаемые фильмы 2017 года

10 картин, которые стоит ждать
Где в Петербурге можно запускать фейерверки3Фото

Где в Петербурге можно запускать фейерверки

В МЧС назвали 29 официальных мест для салютов
Наушники помогут найти общий язык людям из разных стран

Metro рассказывает о гаджетах, которых можно ожидать в 2017 году

Умные линзы Впервые идея «умной» оптики появилась на рынке ещё в 2014 году. Проект дорабатывался и изменялся много раз. К примеру, такой гигант, как Google, пытался удивить покупателей очками Google Glass.  Теперь в игру включились представители компании Samsung. Они выложили в своём блоге заявку на патент контактных линз со встроенными датчиками и дисплеем. По планам создателей, эти  приспособления смогут заменить собой очки, фитнес-трекер, часы, фотоаппарат и сканер. К примеру, чтобы сделать...
Metro предлагает варианты путешествий на 2017-й год

Metro предлагает варианты путешествий на 2017-й год

Наступление Нового года – это ещё и повод начать планировать новые путешествия

Музыка Metro: новинки, интервью, рецензии

Галереи

Российский художник объединил Великую Октябрьскую революцию с обнажёнными женщинами12Фото

Российский художник объединил Великую Октябрьскую революцию с обнажёнными женщинами

Он сделал это к 100-летнему юбилею эпохальных событий
"Литературный поезд" вышел на первую линию метро Петербурга19Фото

"Литературный поезд" вышел на первую линию метро Петербурга

В вагоне можно прочесть стихи и цитаты из романов известных поэтов и писателей
Праздник в пути: как туристы отмечали Рождество в первой половине 20-го века15Фото

Праздник в пути: как туристы отмечали Рождество в первой половине 20-го века

Пассажиры самолётов, поездов, кораблей и других видов транспорта тоже отмечают самый популярный праздник в Европе. Винтажная коллекция снимков запечатлела, как путешественники в Великобритании, которых Рождество застало в пути, отмечали самый ожидаемый день в году. Несмотря на то, что фотографии чёрно-белые, они прекрасно передают ажиотаж и праздничное настроение, которое никуда не исчезает даже в пути. В серии снимков представлены Лондонские железнодорожные вокзалы Паддингтон, Юстонский, а...
В Москве откроется Музей восстания машин16Фото

В Москве откроется Музей восстания машин

Музей расположен в районе Текстильщики. Он начнёт свою работу 2 января
Крушение Ту-154: Москвичи несут цветы к зданию репетиционной базы ансамбля имени Александрова17Фото

Крушение Ту-154: Москвичи несут цветы к зданию репетиционной базы ансамбля имени Александрова

Горожане зажигают свечи в память о погибших

ВИДЕО

Опубликовано видео допроса якутского живодёра, убившего медведяВидео

Опубликовано видео допроса якутского живодёра, убившего медведя

Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения
Видео с места крушения Ту-154 в Сочи появилось в СетиВидео

Видео с места крушения Ту-154 в Сочи появилось в Сети

Девять судов МЧС РФ участвуют в поисковой операции в Чёрном море  
Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолётаВидео

Лётчик, погибший при крушении Ту-154, ранее награждался за посадку неуправляемого самолёта

В списке членов экипажа, которые были на борту Ту-154, потерпевшего крушение в Чёрном море, есть подполковник Юрий Петухов. Он был штурманом на разбившемся самолёте Минобороны РФ. Как передаёт "Лайф", пять лет назад, в 2011 году, он был награждён за аварийную посадку Ту-154 (RA-85563) Минобороны РФ.  Об этом случае, когда на аэродроме Чкаловский в Подмосковье в конце апреля 2011 года чуть не разбился Ту-154, рассказывали многие СМИ. "Тушка" с бортовым номером RA-85563 эксплуатировалась на тот...
Видео Маккартни и звёзд Голливуда, поющих о Рождестве, набирает просмотры в СетиВидео

Видео Маккартни и звёзд Голливуда, поющих о Рождестве, набирает просмотры в Сети

Пол Маккартни спел рождественскую песню со звездами Голливуда
Панда нокаутировала снеговика (видео)Видео

Панда нокаутировала снеговика (видео)

Бамбуковый медведь показал настоящее кунг-фу
Сергей Шнуров "Начинает отмечать" выход "Ёлок 5"Видео

Сергей Шнуров "Начинает отмечать" выход "Ёлок 5"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снялся в ролике режиссёра Тимура Бекмамбетова к выходу комедии "Ёлки 5". Ранее в официальном трейлере новогоднего фильма уже звучала песня Шнурова "Начинаем отмечать!", теперь же, как отмечают создатели картины, песню можно услышать целиком. Видео с участием Сергея Шнурова и фрагментами из фильма "Ёлки 5" студия Bazelevs опубликовала 20 декабря на своём канале в Youtube. - Начинаем отмечать Новый год досрочно!, - подписали ролик с песней Сергея...

Москва

Боец Расул Мирзаев3Фото

В Москве неизвестные стреляли в Расула Мирзаева

Сегодня ночью в Москве трое неизвестных напали на бойца смешанного стиля Расула Мирзаева. Об этом в субботу сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. По информации издания, спортсмена избили, а также ранили из травматического пистолета. - Трое неизвестных напали на Мирзаева на улице Восточная сегодня около 02:00 мск. Злоумышленники избили и ранили из травматического пистолета спортсмена, после чего скрылись. Пострадавший госпитализирован, - сказал собеседник...
Экспонат арт-аукциона "Большое сердце"3Фото

В Москве прошёл аукцион, на котором своё творчество представили "особенные художники"

В Психоневрологическом интернате № 30 города Москвы прошел первый благотворительный арт-аукцион "Большое сердце", на котором были представлены произведения искусства, созданные "особенными художниками". Называть аукцион "благотворительным" в полном смысле этого слова вряд ли можно. Стартовые цены лотов начинались от нескольких тысяч рублей, а деньги, вырученные за каждый объект, отправятся непосредственно художнику, его создавшему.  – Мы не собираемся призывать людей приобретать что-то только...
СМИ: Из-за ответных санкций в Москве закроют англо-американскую школу2Фото

СМИ: Из-за ответных санкций в Москве закроют англо-американскую школу

Телеканал CNN сообщил о закрытии Англо-американской школы в Москве в ответ на высылку 35 российских дипломатов из США. Школа работает с 1949 года при патронаже посольств США, Великобритании и Канады. О предстоящем закрытии учебного заведения телеканалу сообщили два американских источника, сообщает Twitter-аккаунт CNN Politics. Корреспондент телеканала также сообщает, что летом будущего года американские дипломаты не смогут отдыхать в доме отдыха посольства США в Серебряном Бору - лесной зоне на...
Врач: Москвичка могла умереть от лидокаина из-за введения препарата на дому2Фото

Врач: Москвичка могла умереть от лидокаина из-за введения препарата на дому

Ключевым моментом в деле москвички, погибшей от лидокаина, стал факт введения препарата на дому, заявил Metro врач-иммунолог Владимир Болибок.  36-летняя сотрудница "Росатома" скончалась на днях в одном из домов по улице Кулакова. Доктора женщина вызвала на дом после того, как стала испытывать острые боли в спине.  – Врач решил сделать лидокаиновую блокаду на дому. Это рискованное мероприятие, обычно такие блокады делают в стационаре. Сама по себе это амбулаторная процедура. Подобные...

Санкт-Петербург

Весёлый и яркий фестиваль "Новогодняя кутерьма" открывается в Гатчине

Весёлый и яркий фестиваль "Новогодняя кутерьма" открывается в Гатчине

В дни зимних каникул музей-заповедник «Гатчина» представляет пятый фестиваль «Новогодняя кутерьма» – веселый праздник для детей и взрослых. Фестиваль откроется 30 декабря в 18.00. В красочном представлении примут участие артисты театра исторического танца «Малый Трианон» и театра «Странствующие куклы господина Пэжо». 31 декабря Гатчинский дворец приглашает на концерт «В ожидании новогодней ночи». С программой «Легенды кино» в Белом зале впервые выступит петербургский ансамбль «Бис-Квит»....
Как будут работать трамваи и троллейбусы в Петербурге в новогодние праздники

Как будут работать трамваи и троллейбусы в Петербурге в новогодние праздники

Для удобства петербуржцев "Горэлектротранс" в новогоднюю ночь в Петербурге организует дополнительные рейсы трамваев и троллейбусов. В праздничные дни движение наземного электротранспорта будет организовано по расписаниям выходного дня.   Дополнительные рейсы трамвая 01.01.2017:  № 27: от конечной станции «Рыбацкое» в 02:50, в 04:06           от конечной станции «р. Оккервиль» в 04:06, в 05:22 № 43: от конечной станции «ст. м. Купчино» в 04:03           от конечной станции «Московские ворота» в...
Александро-Невская Лавра

Петербуржцев приглашают на крестный ход трезвенников утром 1 января

Крестный ход трезвенников пройдет 1 января 2017 года по территории Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры. Ежегодно первый январский день Нового года собирает большое количество неравнодушных людей, желающих принять личное участие в молитвенном шествии «О трезвом возрождении России». Проводится крестный ход уже несколько лет подряд. Так, в прошлом году 1 января на мероприятие собрались более 500-сот человек. "Новый год - самый «пьяный» праздник в году, последствия которого можно увидеть в...
В Петербурге усилится ветер и пойдёт дождь2Фото

В Петербурге усилится ветер и пойдёт дождь

Днем 30 декабря в Петербурге ожидается усиление ветра. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС со ссылкой на Гидрометцентр. "Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: 30 декабря, начиная с 14–17 часов, ожидается усиление порывов западного и юго-западного ветров до 12–16 м/с", - говорится в сообщении ведомства. Добавим, оттепель, которая вновь наступила в Петербурге, продержится несколько дней. Свежий ветер сохранится в северной столице и 31 декабря. Кроме того, в последний день...

Россия

Обращение Дмитрия Медведева

Медведев: Пусть все пожелания обязательно сбудутся

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил россиян с наступающим Новым годом. Видеообращение и текстовое обращение кабмина опубликовано на сайте Правительства РФ. - Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Несмотря на зимнюю погоду, Новый год – это всегда очень тёплый и уютный праздник. В этот день в кругу родных и близких мы обычно подводим итоги уходящего года, делимся нашими надеждами и мечтами, вместе строим планы на будущее и, конечно, желаем друг другу здоровья,...
Наталья Поклонская читает стих3Фото

Поклонская прочитала россиянам новогодний стих

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала не допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее. Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Дорогие друзья! Наступающий 2017-й – год столетия непростых событий, которые пережил наш народ. Нам нельзя допустить переноса злобы и обид прошлого в настоящее, нужно сделать всё для примирения и укрепления общества. Государь Николай II передал нам такие слова: "...то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но не зло победит зло, а...
Сергей Карякин чемпион мира по блицу5Фото

Карслен сбежал с церемонии награждения Карякина

Шахматист Магнус Карлсен досрочно покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу, победителем которого стал россиянин Сергей Карякин. Инцидент произошёл во время фотографирования. Норвежец махнул рукой и спешно покинул мероприятие. Этот момент успели снять на видео, позже запись выложили в Сеть. Сейчас она активно набирает просмотры на YouTube. Карлсен уходит с церемонии награждения (видео):
Максим Виторган и Ксения Собчак10Фото

Виторган и Собчак рассекретили имя сына

Ксения Собчак и Максим Виторган не стали долго скрывать имя своего наследника. Актёр опубликовал на своей странице в Instagram фотографию ёлочной игрушки с именем Платон. Подписчики сразу же догадались, что именно так супруги назвали своего общего ребёнка, который появился на свет больше месяца назад. Стоит заметить, что выбор Собчак и Виторгана они одобрили. - Отличное имя, - написала @juliamogilevska; - Какое красивое имя) Пусть растёт сильным, смелым и главное - счастливым) –...

Мировые новости

В Бразилии обнаружили обгоревший труп посла Греции8Фото

В Бразилии обнаружили обгоревший труп посла Греции

Власти Бразилии идентифицировали обгоревший труп, найденный в Рио-де-Жанейро в районе Нова Игуасу. Им оказался посол Греции в Ливии Кириакос Амиридис. Об этом в субботу сообщает сайт министерства иностранных дел Греции. В ведомстве выразили глубокую скорбь в связи с трагической кончиной посла, который на протяжении своей дипломатической карьеры «добросовестно и ответственно служил Греции». Официальной информации о том, стала ли смерть посла несчастным случаем или убийством, нет. Однако, как...
Последствия взрывов в Багдаде, Ирак5Фото

На рынке в Багдаде прогремели два взрыва

Два мощных взрыва прогремели сегодня на рынке в центре Багдада (столица Ирака). Об этом в субботу сообщает AP. По данным агентства, в результате случившегося погибли 25 человек, ещё 44 - получили ранения различной степени тяжести. Отмечается, что взрывы совершили террористы-смертники. По информации Kurdistan 24, когда прогремел первый взрыв, люди бросились на помощь пострадавшим, тогда второй смертник привёл в действие взрывное устройство и раздался ещё один взрыв. Между тем, Reuters пишет лишь...
Гимн РФ в центре Нью-Йорка, США5Фото

Американцы спели гимн России

Сегодня у входа в Генконсульство России в Нью-Йорке хор Шиллеровского института исполнил национальный гимн РФ. Таким образом американцы почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154. Трогательное видео было выложено на канале учебного заведения на YouTube. - Ансамбль имени Александрова являлся выражением высших моральных ценностей России, - говорится в соболезновании от имени руководства института. Помимо исполнения гимна РФ участники акции также возложили цветы у диппредставительства, у...
Астероид пролетел мимо Земли3Фото

Гигантский астероид Таутатис пролетел мимо Земли

Гигантский астероид Таутатис пролетел 29.12.2016 на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли. Диаметр астероида оценивается в 5,4 километра, а масса — в 50 миллиардов тонн. Скорость астероида более 16 километров в секунду. Данный объект классифицирован учеными как потенциально опасный. Это уже не первое приближение гигантского астероида к Земле. Таутатис был открыт 4 января 1989 года и с тех пор часто сближается с Землёй -  в период с 1992 по 2012 годы пять из шести раз он...

Было/не было: Корреспонденты Metro развенчивают слухи

Колумнисты

Светлана Рассмехина: Какие мечты сбываются на Новый год

Светлана Рассмехина: Какие мечты сбываются на Новый год

Оказалось, что у меня много новогодних историй. Например, о том, как одна пара познакомилась, когда ей было 12 лет, а ему – 24. Так вот...  Она даже была нянечкой у его новорождённой дочери, а потом встретились через 17 лет, когда он был мужчиной в кризисе средних лет, а она – одинокой женщиной без перспектив устроить личную жизнь. Встретились и поняли: смысл жизни стоит прямо перед глазами. Сначала тайно встречались, а потом, когда жена узнала, он решительно покинул лоно семьи и сделал...
Вахтанг Джанашия: День спасателя. Памяти Доктора Лизы

Вахтанг Джанашия: День спасателя. Памяти Доктора Лизы

Сошлись даты: очередная годовщина землетрясения в Армении 1988 года и создание в 1990 году Российского корпуса спасателей, позднее преобразованного в МЧС России. Собственно, различные разрозненные местечковые спасательные структуры существовали в СССР задолго до землетрясения, разрушившего полностью город Спитак и частично Ленинакан и Кировакан (ныне соответственно Гюмри и Ванадзор). Вершиной советской спасательной системы были два полка гражданской обороны (это на весь Советский Союз!)....

ЭКСКЛЮЗИВ

Моника Беллуччи сама носила на спине Эмира Кустурицу

Моника Беллуччи сама носила на спине Эмира Кустурицу

Итальянская актриса поздравила читателей газеты Metro c наступающим Новым годом и рассказала о том, как она будет отмечать праздник
Собаки стали звёздами телепроекта18Фото

Собаки стали звёздами телепроекта

Discovery Channel решил потеснить вездесущих котиков и рассказать о том, как некогда дикие родственники волков превратились в самых преданных помощников человека. 25 декабря на канале стартует пятисерийная программа «Жизнь собак», которая расскажет об эволюции, отношениях с людьми и видовом многообразии хвостатых друзей. Съёмочная группа объехала весь мир от полярного круга до Африки в поисках собачьих историй.  Продюсер проекта Марта Хоумс рассказал Metro о том, почему собаки такие особенные. 
Герой Бондарчука возглавляет корпорацию, скрытую в «Детском мире на Лубянке»

В людях и в кино нужно искать хорошее

Режиссёр: Александр Войтинский Сценарий: Александр Войтинский, Лев Карасев, Лев Мурзенко Актёры: Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Таисия Вилкова, Никита Волков, Егор Бероев, Ксения Алферова, Сергей Бадюк, Ян Цапник Вообще, в России с кинофэнтези всё плохо. Поначалу это удивляет, ведь у нас такой богатый фольклор, да и в магазинах книги Перумова, Макса Фрая, Белянина разлетаются, как горячие пирожки. А на поверку всё просто: Голливуд уже создал столько успешных фэнтезийный киноциклов  –...
Москва заиграла праздничными огнями в честь наступающего Нового года51Фото

Москва заиграла праздничными огнями в честь наступающего Нового года

В новогоднюю ночь в городе пройдёт более 400 мероприятий
Коммунисты вспоминают Брежнева в честь его юбилея

Коммунисты вспоминают Брежнева в честь его юбилея

19 декабря исполняется 110 лет со дня рождения Леонида Ильича
Режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал Metro о Новом годе в России и вере в Деда Мороза14Фото

Режиссёр Тимур Бекмамбетов рассказал Metro о Новом годе в России и вере в Деда Мороза

Накануне премьеры новых "Ёлок" творец кино пришёл в московскую редакцию газеты

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Победительницей шоу "Голос" стала Дарья Антонюк8Фото

Победительницей шоу "Голос" стала Дарья Антонюк

За неё проголосовали 53,6% зрителей
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально оформили развод20Фото

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов официально оформили развод

Ольга Бузова и Тарасов, последние новости: увы, они далеко не самые радостные для поклонников "тарабузиков". Звёздная пара разводится, теперь уже официально, окончательно и бесповоротно.  Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разводятся, в 2016-м году в этой длинной истории поставлена точка: как сообщает Life.ru, Бузова и Тарасов развелись в Мещанском ЗАГСе столицы. Именно в этот ЗАГС и Бузова, и Тарасов ранее подали заявления о разводе после четырёх лет совместной жизни.  На оформление развода...
Фото обнажённых звёзд и "голые" платья 2016 года43Фото

Фото обнажённых звёзд и "голые" платья 2016 года

Кто побил рекорды
Модель plus-size Эшли Грэм разделась ради принципов20Фото

Модель plus-size Эшли Грэм разделась ради принципов

Модель plus-size Эшли Грэм на собственном примере показывает, что из-за нестандартных форм не стоит унывать. В очередной раз звезда решила продемонстрировать умение воспринимать себя такой, какая есть в телепрограмме "Топ-модель по-американски". Во время фотосессии участницы шоу должны были позировать обнажёнными, но некоторых моделей это смущало. Чтобы поддержать участниц и подать им пример, Эшли Грэм разделась перед камерой. Таким образом она решила донести до будущих топ-моделей свою мысль:...
Певица Пинк родила сына и показала его фото18Фото

Певица Пинк родила сына и показала его фото

Популярная 37-летняя исполнительница Пинк поделилась своей радостью через свой Instagram. В соцсети она выложила фотографии со своим новорожденным малышом. Сегодня, 29 декабря, звезда разметила первые фотографии сына. Подпись к снимку такая: "Джеймсон Мун Харт, 26.12.2016". На второй выложенной фотографии малыша держит на руках её муж Кэри Харт. Известная певица и гонщик поженилась еще в 2006 году. У них уже есть пятилетняя дочь Уиллоу.

СПОРТ

Полузащитник "Зенита" и сборной Бельгии Аксель Витсель5Фото

Игроку "Зенита" Витселю в Китае предлагают 18 млн евро в год

По информации итальянского журналиста Массимилиано Нероззи, один китайский клуб готов предложить полузащитнику "Зенита" Акселю Витселю зарплату в 18 миллионов евро в год. Название клуба не сообщается, говорится, что команда базируется в Шанхае. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация об интересе к Витселю со стороны футбольного клуба "Шанхай СИПГ". Шанхайский клуб возглавляет бывший тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, а в атаке играет другой экс-футболист сине-бело-голубых Халк. Ранее...
Бывший тренер сборной России и "Зенита", пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак2Фото

Официально: Семак возглавил "Уфу"

Бывший тренер сборной России и "Зенита", пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного тренера "Уфы", сообщается на официальном сайте клуба.  Таким образом, Семак впервые приступает к самостоятельной работе в роли главного тренера команды премьер-лиги.  Соглашение с 40-летним тренером рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт "Уфы". На этом посту Семак сменил Виктора Гончаренко, возглавившего ЦСКА. "Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России,...
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею‍3Фото

Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею

Хоккей: Россия-США Молодежная сборная России уступила команде США в матче группового этапа ЧМ-2016 по хоккею, который проходит в Канаде. Возраст игроков команд - не старше 20-ти лет. Хоккей: Россия-США (счет) Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу американцев. В составе сборной США шайбы забросили Клэйтон Келлер (на 5-й минуте), Колин Уайт (25) и Трой Терри (32). У россиян отличились Кирилл Ураков (12) и Кирилл Капризов (38). "После первого периода шла равная игра, борьба — то они имели...
Чешский специалист Павел Врба13Фото

Главный тренер "Анжи" Врба покинул свой пост

Чешский специалист Павел Врба ушёл в отставку с поста главного тренера "Анжи", информирует Футбольная ассоциация Чехии со ссылкой на источник, близкий к тренеру.  Ранее махачкалинский клуб на официальном сайте объявил о том, что вносит коррективы во все сферы деятельности организации. Ожидается, что "Анжи" в ближайшее время покинет ряд игроков из-за финансовых трудостей клуба.  Бывший тренер сборной Чехии Павел Врба возглавил "Анжи" в июне 2016 года. Под его руководством команда провела 19...
Российский шахматист Сергей Карякин

Шахматист Карякин лидирует на чемпионате мира по блицу

Российский шахматист Сергей Карякин захватил лидерство после первого соревновательного дня чемпионата мира по блицу в Дохе.   В пятом туре Сергей Карякин обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена чёрными фигурами. Эта победа позволила россиянину выйти на первую строчку.  После 12 партий Карякин набрал 10 очков. Карлсен заработал те же 10 баллов, но уступает россиянину по личным встречам. На третьем месте расположился другой россиянин Даниил Дубов. Месяц назад Карякин и...
Сербский полузащитник "Аякса" Неманья Гудель7Фото

"Зенит" намерен приобрести футболиста "Аякса" Гуделя

В СМИ появилась информация об интересе "Зенита" к сербскому полузащитнику "Аякса" Неманье Гуделю. По данным голландского портала Soccernews.nl, петербургский клуб является основным претендентом на футболиста. Впрочем, "Зенит" не собирается платить за Гуделя больше 4 миллионов евро. Тогда как "Аякс" планирует выручить с этой сделки 6 миллионов евро.  Помимо российского клуба, интерес к Гуделю проявляет немецкий "Гамбург" и английский "Саутгемптон". Гудель выступает за "Аякс" с 2015 года. В...

ДЕНЬГИ

В российских городах посчитали барбершопы, бургерные и квесты

В российских городах посчитали барбершопы, бургерные и квесты

Волгоград оказался лидером по числу барбершопов на душу населения в стране. Здесь на одно заведение для ухода за бородой и волосами приходится 8,2 тыс. мужчин, выяснили эксперты 2ГИС. В тройку входят Новосибирск (15,9 тыс.) и Челябинск (21,6 тыс). В целом открытие барбершопов - один из главных трендов прошлого года в сфере услуг. По России их число выросло в 2,5 раза и достигло 342 штук.  - Динамичней всего рынок мужских парикмахерских развивается в Москве, - отмечают в 2ГИС. - Он вырос более...
Началось голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси" в Петербурге

Началось голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси" в Петербурге

На сайте "Стрит-арт на борту" стартовало голосование за народный дизайн "Яндекс.Такси". Интернет-компания проводит конкурс совместно с петербургским Музеем уличного искусства. По итогам приёма заявок, проходившего в ноябре, было прислано более 500 работ из 90 городов страны и зарубежных стран, включая Украину, Израиль, Францию и Италию, рассказали в "Яндексе". Из них на голосование поставили тридцать.  Андрей Зайцев, директор Музея уличного искусства и член жюри, отмечает, что выбор был...
Глава Минтранса назвал вероятный срок возобновления полётов в Египет

Глава Минтранса назвал вероятный срок возобновления полётов в Египет

Январь 2017 года – вероятный срок возобновления авиасообщения с Египтом. Об этом заявил глава министерства транспорта Максим Соколов. Впрочем, окончательное решение будет принято только по результатам визита в арабскую республику группы российских экспертов. – Пока спешить с анонсированием этого решения не будем, работа идет в достаточно активном режиме, – цитирует эксперта ТАСС. Катастрофа над Синайским полуостровом случилась 31 октября 2015 года. Крушение российского самолёта позже признали...
Назвали долю высококачественных товаров на российском рынке

Назвали долю высококачественных товаров на российском рынке

Высококачественными (соответствующими повышенным стандартам качества) могут считаться около четверти всех товаров, представленных на отечественном рынке. Об этом говорится в отчёте организации за первый год работы. За это время было протестировано около 1,5 тыс. различных товаров, включая одежду, напитки и продукты питания, и вручено 67 знаков качества – возрождённых советских знаков, которые производители смогут помещать на упаковку для увеличения привлекательности продукции. Основные...
Какими будут ставки по ипотеке в 2017 году: мнение эксперта

Какими будут ставки по ипотеке в 2017 году: мнение эксперта

Ипотечный рынок по итогам 2017 года в России вырастет на 7%. Такой прогноз сделала Ирина Асланова, заместитель председателя правления ипотечного банка «ДельтаКредит». Это базовый сценарий. Оптимистичный предполагает 13%, но он  маловероятен. – Базовый прогноз в 7% исходит из тех реалий, которые сложились на рынке сейчас, – отмечает эксперт. – С одной стороны, формируется отложенный покупательский спрос. Он связан с постепенным снижением цен на недвижимость и уменьшением ставок по ипотеке ввиду...

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Новая ведущая програмы "Утро России" Елена Ландер удивила зрителей

27.11.2014 года постоянные зрители программы "Утро России" были поражены. В эфир в паре с Владиславом Завьяловым вышла новая ведущая - Елена Ландер. Куда делась партнерша Владислава по эфиру Ирина Муромцева, почему посреди недели произошла рокировка пар, кто такая Елена Ландер - вопросы, которые взволновали зрителей. Как стало известно Metro, новая ведущая "Утра России" Елена Ландер - актриса и опытный новостийщик. Елена работала в эфире израильской телекомпании "9 канал", снималась в известных...
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Високосный 2016 год будет на секунду длиннее. Международная служба вращения Земли решила, что по Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 00:00:00 1 января 2017 года, а 23:59:60. Такое решение было принято, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.  Важно, что в России к этому моменту 2017-й год уже наступит. Речь идёт о полуночи по международному скоординированному времени (UTC). Подобное происходило уже 26 раз с 1972 года. Обычно...
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