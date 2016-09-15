Утром 15 сентября, около 10.30, сотрудниками полиции вместе с представителями администрации Центрального района Петербурга был задержан художник из группы HoodGraff во время нанесения граффити на стену дома 24 на Синопской набережной. На него был составлен административный протокол за нарушение законодательства в сфере благоустройства и содержания фасадов зданий.

Напомним, художники рисовали на месте закрашенного портрета прапорщика Василия Задова из сериала "Острожно, Модерн!" другого персонажа, которого также исполнял Дмитрий Нагиев - Зинаиду Тракторенко.

Как пояснили Metro в пресс-службе Центрального района города, окраска фасадов зданий в Петербурга осуществляется на основе архитектурных заданий и колерных бланков Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА). В случае, если такого разрешения нет, нанесение рисунков считается порчей.

- При отсутствии согласования КГА по размещению изображения на фасаде здания, оно считается нанесенным в нарушение требований законодательства о благоустройстве, - поясняют в пресс-службе в администрации Центрального района. - Это приводит к нарушению архитектурного решения фасада, в части, его цветового решения, и, соответственно, архитектурного облика Петербурга.

Также в пресс-службе отмечают, что окраска фасада здания и их элементов с нарушением колерного листа, утвержденного в правилах благоустройства Петербурга, чреваты наложением административного штрафа. Для физических лиц это 5 тысяч рублей.

Отметим, что первое граффити с Нагиевым в образе прапорщика Задова было закрашено закрашено 11 сентября. Как пояснили в пресс-службе Центрального района, накануне им поступило сообщение по данному граффити с портала «Наш Санкт-Петербург», где каждый горожанин может подать заявку о нарушении благоустройства.

Администрация направила запрос в КГА по вопросу законности размещения данного рисунка. Получив ответ, что работа выполнена самовольно, было выдано предписание собственнику на приведение фасада в надлежащее состояние в соответствии с требованиями "Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге".

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