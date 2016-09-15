Артем Бурж из проекта HoodGraff задержан полицией "на месте преступления" - рисующим новый портрет Нагиева в роли Зинаиды Тракторенко на Синопской набережной, сообщает Радио Балтика.

Правоохранители застали художников за работой - расписывающими стену, ранее закрашенную чиновниками. В отношении Артема составлен административный протокол. Ему грозит крупный штраф. Сейчас художника забрали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

После того, как полиция покинула набережную, работу над граффити продолжил приятель художника.

Сегодня на Синопской набережной на месте закрашенного граффити с прапорщиком Василием Задовым начали рисовать новый портрет. Художники cнова рисуют Дмитрия Нагиева - в роли героини проекта «Осторожно, модерн!» Зинаиды Тракторенко.

Граффити с Задовым закрасили на прошлой неделе после жалобы петербуржца городским властям. Автор обращения ранее неоднократно просил чиновников стереть работы HoodGraff.