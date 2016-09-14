Граффити-портрет прапорщика Задова из комедийного сериала "Осторожно, Модерн!" не продержался и полгода. Портрет Дмитрия Нагиева в этом образе появился на стене технического здания на Синопской набережной в Петербурге в апреле. А в сентябре работу группы художников HoodGraffTeam уже закрасили жёлтой краской.

В Петербурге появился граффити-портрет прапорщика Задова (фото)

Что любопытно, на это обратил внимание сам Дмитрий Нагиев, опубликовавший фото в Instagram.

- Дамы и господа. Вот так было, вот так стало. В Петербурге на нескольких грязных, никому не нужных стенах, добрые художники нарисовали известных людей. Где-то весело, где-то серьёзно. Вчера чиновники всё это закрасили, - подписал актёр фото в соцсети. - Все остальные проблемы они решили, больше этой бездарной куче (...) заняться нечем. Мне всё равно - буду там нарисован я или кто-то другой. Важно, чтобы на этой серости, было хоть что-то нарисовано. Простите за эмоции. Просто Нагиев.

Metro поинтересовалось у Арти Буржа, художника группы HoodGraff, собираются ли они восстанавливать портрет.

- Мы готовим достойный ответ, - рассказал художник, отметив, что хотел всё же пока не раскрывать задумку, чтобы не помешали осуществлению идеи. - А вообще, конечно, будем рисовать!