История с закрашенным по распоряжению чиновников портрета Дмитрия Нагиева в роли прапорщика Задова продолжается. На желтой стене появилось новое граффити, которое нарисовали те же художники - из команды HoodGraff.

На этот раз это снова Нагиев - в роли Зинаиды Тракторенко, соседки Задова в проекте "Осторожно, Модерн!". Еще накануне ребята сообщили Metro, что готовят свой ответ петербургским чиновникам, "подрезающим крылья" художникам. Так высказался по поводу случившегося сам герой портретов - Дмитрий Нагиев.

Нагиев пояснил Metro, почему его задело, что в Петербурге закрасили портрет Задова.

Новый портрет граффитисты намерены дорисовать в ближайшие дни, при этом они очень надеются, что власти больше не станут закрашивать рисунки.

Петербуржцы уже увидели новый портрет Нагиева на Синопской набережной и "аплодируют" художникам, комментируя их оперативность.

"По-моему, Нагиеву можно не переживать... Там, где еще позавчера был Задов, вечером будет Зиночка! Ребятам #myhoodisgood респект, администрации Питера удачи в закупке краски... Ролей-то не мало", - пишут в блогах горожане.

Добавим, закрасили несколько граффити в Петербурге после жалобы одного из горожан по фамилии Цветков. Среди закрашенных также портрет Павла Дурова.

Позже стало известно, что одного из художников, рисовавших новых портрет Нагиева, задержала полиция. По данным Радио Балтика, сотрудники правоохранительных органов задержали художника Артёма Буржа, рисующего портрет Зинаиды Тракторенко на Синопской набережной в Петербурге.

Участника проекта HoodGraff попросили не закрашивать будку и составили в его отношении административный протокол. Активисту грозит крупный штраф. Сейчас Буржа забрали в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

После того, как полиция покинула набережную, работу над изображением продолжил приятель художника.