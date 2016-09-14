Дмитрий Нагиев рассказал Metro, почему его задело, что в Петербурге на стене технического здания на Синопской набережной закрасили портрет Василия Петровича Задова, персонажа юмористического сериала "Острожно, Модерн!".

- Это моё мнение, которое я выразил на своей страничке в соцсети, - рассказывает актёр. - Важный момент, что мне всё равно - я ли там нарисован, или кто-то другой. Пусть хоть что-то - портрет, цветок, Исаакиевский. А работу, над которой трудились художники, взяли и закрасили жёлтым поносом. Сам я не видел это граффити - только на фото в соцсетях. Был приятно удивлён, что появилось что-то, не связанное с войной, политикой, что это создано не по указке. А тут раз - и обрезали крылья. Нет, не можем мы просто радоваться каким-то простым вещам.

Дмитрий Нагиев обиделся, что закрасили граффити с портретом Задова

Тем временем читатели Metro в соцсетях поддержали Дмитрия Нагиева.

- Очень жаль, стала скучная желтая будка, - комментируют новость о том, что граффити закрасили.

- Сами ничего в своей жизни не создали, чужой талант вызывает зависть и желание уничтожить, - отмечают в группе газеты Metro.

Художники же пообещали, что в скором времени последует "ответ".