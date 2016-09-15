Хакеры из группы Fancy Bears опубликовали новые данные по спортсменам, которых WADA уличило в употреблении запрещённых веществ. Среди них оказался и один россиянин – серебряный призер Игр, боксер Миша Алоян. Тренер российского спортсмена объяснил журналистам, что причиной того, что в крови его подопечного нашли допинг является то, что он простыл во время тренировочного сбора и использовал капли, сообщает Р-Спорт.

"На подготовке во время сбора в Сочи он простыл и принял капли, которые разрешены в тренировочном процессе, но не в соревновательном", — пояснил Кравцов, добавив, что из-за этого и мог сохраниться какой-то остаточный эффект.

При этом тренер боксёра подчеркнул, что не считает правильным дисквалифицировать за подобное.

"Если не будет никакой ангажированности, о дисквалификации никакой не может быть и речи... Уже написаны объяснительные, есть чеки от доктора. Олимпийский комитет занимается этим процессом, были объяснительные отправлены в WADA. В 99% случаев спортсмены отделываются выговорами, ничего тут такого нет в этом случае", — подчеркнул тренер.

Напомним, что в списке хакерской группировки значатся ещё 24 человека, не считая Алояна: десять американских, пять британских, пять немецких, один датский, один польский, один чешский и один румынский спортсмены.

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