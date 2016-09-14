Американские сёстры Серена и Винус Уильямс, выигравшие в теннисе всё, что только можно, принимали запрещённые препараты с одобрения Всемирного антидопингового агентства (WADA). Как и спортивная гимнастка, четырёхкратная олимпийская чемпионка Рио Симона Байлз. Как заявил Metro эксперт в спортивной медицине, профессор Евгений Ачкасов, раздувать из произошедшего допинговый скандал смысла нет – скорее всего, спортсмены принимали допинг легально, в терапевтических целях.

О приёме запрещённых препаратов свидетельствую документы WADA, которые обнародовала хакерская группа Fancy Bear на своей страничке. В них говорится, что Серена Уильямс в 2010, 2014 и 2015 годах принимала оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон. Её сестре Винус с 2010 по 2013 годы разрешили приём преднизона, преднизолона, триамцинолона и формотерола. Что касается Симоны Байлз, то ей позволили употреблять амфетамин/декстроамфетамин, а ещё в августе 2016 года она сдала положительную пробу на психостимулятор метилфенидат, что не помешало ей взять четыре золотые медали на Олимпиаде в Рио.

– В случае теннисисток речь идёт о трёх группах препаратов, – рассказывает Metro профессор Евгений Ачкасов. – Оксикодон и гидроморфон – наркотические препараты, которые находятся в запрещённом списке. Они могут использоваться как сильные обезболивающие. Какую-то фору в достижении спортивных результатов такие препараты не дают. Преднизол, преднизолон и метилпреднизолон относятся ко второй группе препаратов – кортикоидов, которые применяются в медицинских целях, оказывают противовоспалительный эффект – при артритах, травмах опорно-двигательного аппарата и ряде других заболеваний. Могут способствовать росту мышечной массы и повышению физической выносливости, работоспособности. Также упоминается формотерол, он входит в третью группу – препараты, которые используются при бронхиальной астме, при бронхоспазмах, улучшают функции лёгких, дыхания.

У Симоны Байлз, как она сама заявляет, диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности. Ачкасов подчеркнул, что в таком случае применение запрещённых препаратов, о которых идёт речь в документах WADA, было оправданно.

– Амфетамин – псевдостимулятор, причём очень сильный, – говорит профессор. – Это синтетический аналог эфедрина, который способствует выработке в организме адреналина и дофамина, веществ, которые усиливают кровообращение, метаболические процессы, а это, в свою очередь, может влиять и на спортивные результаты. Также он вырабатывает гормон счастья, поэтому его часто употребляют наркоманы. В медицинских целях его назначают при синдроме децифита внимания и гиперактивности. Единственное, в медицинском сообществе сомневаются, что такой синдром действительно существует, поэтому ест вопросы в отношении назначения данного препарата. Метилфенидат – психостимулятор, который не относится к группе амфетаминов, но при этом стимулирует нервную деятельность.

По мнению Ачкасова, осуждать спортсменов нельзя, поскольку они принимали допинг легально – на то у них были медицинские показания, которые подкрепляются соответствующими документами.

– Это не допинговый скандал, не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, – считает эксперт. – С точки зрения законодательства ситуация абсолютно корректная. WADA никого не покрывало, это же достаточно серьёзные обвинения! Агентство разрешило применять препараты при наличии медицинских документов. Таких вот спортсменов на самом деле море в разных странах, как и случаев, когда используются запрещённые препараты для терапевтического эффекта. У нас в стране тоже достаточно много спортсменов, которые легально принимают запрещённые препараты, поскольку на это у них есть медицинские показания.

По мнению Ачкасова, проблема современного спорта заключается в том, что он "идёт по линии фальсификации диагнозов и легализации приёма запрещённых препаратов:

– Нужно пересматривать мировую систему антидопингового контроля, поскольку при использовании терапевтических препаратов лазейки находятся. Но вышеперечисленные спортсменки с точки зрения законы чисты, вопросов к ним нет. А вот к системе – есть.