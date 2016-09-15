Хакеры из группы Fancy Bears продолжили развивать допинговый скандал, они выложили в сеть новую порцию документов о спортсменах, принимавших запрещённые вещества. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) уже подтвердили подлинность представленных сведений и вновь обвинили Россию в кибератаке.

"Продолжающиеся кибератаки, исходящие из России, серьезно подрывают работу, которая проводится для восстановления соответствующей правилам российской антидопинговой программы", — заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Во второй волне документов спортивных имён стало уже больше. Согласно полученным сведениям, в допинг скандале WADA появились ещё новые 25 спортсменов, в их допинг-пробах на Олимпийских играх в Рио-де-Ранейро были обнаружены запрещенные препараты, но никто не стал их отстранять от соревнований. Среди любителей запрещённых веществ упоминаются десять американских, пять британских и пять немецких спортсменов, а также по одному представителю Дании, Польши, Чехии и Румынии. Есть среди пойманных за руку и один россиянин - серебряный призер Игр, боксер Миша Алоян. У него в организме обнаружили стимулятор – туаминогептан.

Примечательно, но никакой адекватной реакции от WADA в связи с допинг скандалом до сих пор не последовало. В организации так и не прокомментировали первые слитые в Сеть документы, в которых утверждалось, что запрещённые вещества употребляли теннисистки Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн. В WADA вместо обсуждения допинг-проб американок предпочитают постоянно указывать лишь на якобы имеющийся "русский след" в кибератаках.

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