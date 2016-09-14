После сенсационной информации о взломе базы данных Всемирного антидопингового агентства хакерской группой Fancy Bears Metro связался с заслуженным врачом России Юрием Васильковым, который поделился своим мнением по поводу применения запрещённых препаратов ведущими американскими спортсменками:

– Практика приёма препаратов в терапевтических целях присуствует и у нас. Но только не таких грозных препаратов. Дело в том, что мы можем однократно сделать какое-то вещество, но если бы я вколол такие препараты, о которых идёт речь в случаях с сёстрами Уильямс и Байлз, то мне бы не поздоровилось. Моя позиция в том, что США выкручивает всем руки. Прав тот, кто сильнее – такая картина получается.

Спортивный врач Юрий Васильков сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что постигло российскую теннисистку Марию Шарапову:

– Сейчас можно сказать напрямую – они химичили. То, что сделала Маша Шарапова не стоит и ноготка тех препаратов, которые принимали ведущие спортсменки США. Вся соль в том, что они засекретили эту информацию. Там и наркотики, и стимуляторы, и гормоны – это всё губительно для здоровья спортсменов. Теперь они втирают, что на то были терапевтические показания. Они обманывали весь мир.

Кроме того, врач отметил, что эти препараты в лучшую сторону сказывались на выступлениях Серены Уильямс:

– Чтобы вывести спортсмена на пик перед соревнованиями, американские фармакологи применяли данные препараты. Меня всегда поражало то, что мячи после ударов Серены Уильямс летели так, как у мужчины. Априори такого не может быть. Выходит, что эти препараты очень и очень сильно помогали. Вот Маша Шарапова и не могла её победить, потому что против неё выступал спортсмен-киборг.

В заключение Юрий Васильков заявил о необходимости реформирования структур WADA:

– Меня проверяли в 90-е годы вдоль и поперёк – даже приезжали на базу "Спартака" приехали, но всё обошлось. Все мы спортивные врачи ходим по краю пропасти. Назрел большой скандал и, видимо, грядут какие-то изменения внутри WADA. Надо выйти на ноль, чтобы все спортсмены были в одинаковых условиях.