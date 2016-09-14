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 Опубликовано : Сегодня 15:37

Эксперты о допинге Симоны Байлз: Назначать человеку с СДВГ стимуляторы - странно

  • Данила Белов

Фармацевт и психиатр удивились методам "лечения" гимнастки

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Группа хакеров Fancy Bear недавно взломала базы данных Всемирного антидопингового агентства WADA, благодаря чему удалось узнать, что ряд американских спортсменов с разрешения WADA активно употребляли запрещённые вещества. Пользоваться допингом им разрешили якобы по той причине, что они имели серьёзные заболевания, при которых необходимы эти препараты.

Благодаря взлому люди узнали, в частности, что гимнастка Симона Байлз употребляет допинг. На Олимпийских играх в Рио она заработала несколько золотых медалей и теперь появляется вопрос, насколько они были «чистыми». Сама спортсменка утверждает, что препараты ей были необходимы по состоянию здоровья, так как она с детства страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и не стыдится того, что употребляла запрещённые вещества, а точнее метилфенидат. Данное лекарственное средство из группы психостимуляторов известно широкой аудитории под торговыми наименованиями: "Риталин", "Меридил", "Центедрин".

 

"Я с детства страдаю синдромом дефицита внимания и принимаю лекарства. Я всегда верила в "чистый спорт" и всегда следовала правилам и продолжу делать это, так как для меня это честная игра очень важна", - написала она.

"В применении лекарств при СДВГ нет ничего позорного, поэтому я не боюсь того, что люди узнали об этом", - добавила она

Metro поговорило врачом-психиатром Александром Фёдоровичем о том, действительно ли при данном заболевании необходимо принимать психостимуляторы и насколько вообще серьёзна больна Симона Байлз.

-Вообще это не заболевание, поэтому это и называется синдром. Синдром это некое очерченное состояние, то есть пришло и ушло. Например, астенический синдром: человек устал, человек отдохнул, синдром пропал. Это не болезнь. У нас в России это понятие используют исключительно в детской практики педиатрии, по пониманию детских психиатров, этим состоянием страдают именно дети. Связано оно с неустойчивостью нервной системы. У ребёнка она незрелая и у него масса переживаний и стрессов. Если он попадает в сложные условия, то тогда он становится гиперактивным и начинает привлекать к себе внимание: он кричит, суетится, бросается. Ставится это психологами, поэтому повторю - это не болезнь. У них нет чётких критериев и кодификации. Сколько есть психологических школ, столько и мнений на то или иное явление. У них такая структура. С метилфенидат тут и вовсе глупая ситуация, человек гиперактивен, не может контролировать свои эмоции и движения, а мы ему добавляем ещё и стимуляторов, чтобы он двигался ещё активнее, чтобы ему было ещё сложнее контролировать свои движения, - заявил он.

С его психиатра согласна и Эксперт фармрынка Ирина Петровна Булыгина.Как она отметила Metro, у нас вообще не так давно стали говорить о СДВГ и сложно однозначно говорить о серьёзности данного синдрома. А лечение активности стимуляторами и вовсе вызывает массу вопросов.

-У нас лишь в последнее время у детей стали ставить не синдром. Повышенную возбудимость лечат разными препаратами, в зависимости от того, есть ли какие-то сопутствующие заболевания.  Но сразу отмечу, что препараты для повышенной возбудимости должны тормозить человека с СДВГ, вызывать релакс и расслабленное состояние, чтобы снять возбудимость, а здесь стимулятор, это нелогичное назначение. Психостимуляторы — большой класс препаратов, там есть много разных подгрупп, биохимия разная. Но стимуляторы на то и стимуляторы, что они подстёгивают организм, они придают ускорение каким-то процессам, иначе их бы не называли стиммуляторами. Любой стимулятор активирует какую-то часть нашего организма, - заключила она.

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