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 Опубликовано : Сегодня 09:01

В МОК попытались оправдаться за последние новости о новом допинг скандале

  • Данила Белов

Ранее хакеры добыли документы, доказывающие, что иностранные спортсмены уже долго сидят на различных веществах

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Международный олимпийский комитет (МОК) дал комментарий по поводу разразившегося допингового скандала вокруг иностранных и, в частности, американских спортсменов. Как сообщает агентство Р-спорт, в организации заявили, что спортсменки из США Серена и Винус Уильямс, а также Симона Байлз принимали разного рода вещества в "терапевтических целях".

"Международный олимпийский комитет подтверждает, что американские спортсменки не нарушали никаких антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2016 в Рио, так как принимали запрещенные препараты в терапевтических целях с разрешения WADA", - цитирует агентство заявление МОК.

На обвинения в мошенничестве с допингом ответила также гимнастка Симона Байлз. В своём Twitter она написала, что ей не стыдно за обнародованные данные, так как она с детства страдает "ужаснейшим" заболеванием – "синдром дефицита внимания и гиперактивности".

 

"Я с детства страдаю синдромом дефицита внимания и принимаю лекарства. Я всегда верила в "чистый спорт" и всегда следовала правилам и продолжу делать это, так как для меня это честная игра очень важна", - написала она.

"В применении лекарств при СДВГ нет ничего позорного, поэтому я не боюсь того, что люди узнали об этом", -добавила она

Стоит отметить, что данное заболевание является одним из самых сомнительных и спорных душевных расстройств. Множество учёных считают, что это выдуманная болезнь, но в США медицинские структуры и суды считают диагнозы СДВГ легитимными.

Нужно добавить, что всплывшая информация весьма резонно вызвала шквал возмущения со стороны представителей России. На фоне массового отстранения от Олимпиады российских спортсменов и отстранения паралимпийской сборной в полном составе от Паралимпиады, эта информация стала настоящим ударом. В частности, глава комитета Государственной думы по международным делам Алексей Пушков уже прокомментировал на своей странице в Twitter своё отношение к подобной практике двойных стандартов WADA.

 

Напомним, что хакерам группировки Fancy Bear удалось взломать базы данных Всемирного антидопингового агентства WADA. В них они нашли документы, подтверждающие, что  Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз и баскетболистка Елена Делле Донн с согласия WADA принимали запрещенные препараты в терапевтических целях. Отдельно стоит отметить, что допинг-пробы Байлз и Делле Донн в августе дали положительный результат, однако спортсменок не отстранили от соревнований в Рио.

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