В МОК попытались оправдаться за последние новости о новом допинг скандале

Международный олимпийский комитет (МОК) дал комментарий по поводу разразившегося допингового скандала вокруг иностранных и, в частности, американских спортсменов. Как сообщает агентство Р-спорт, в организации заявили, что спортсменки из США Серена и Винус Уильямс, а также Симона Байлз принимали разного рода вещества в "терапевтических целях".

"Международный олимпийский комитет подтверждает, что американские спортсменки не нарушали никаких антидопинговых правил во время Олимпийских игр-2016 в Рио, так как принимали запрещенные препараты в терапевтических целях с разрешения WADA", - цитирует агентство заявление МОК.

На обвинения в мошенничестве с допингом ответила также гимнастка Симона Байлз. В своём Twitter она написала, что ей не стыдно за обнародованные данные, так как она с детства страдает "ужаснейшим" заболеванием – "синдром дефицита внимания и гиперактивности".