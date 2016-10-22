Живодёрка из Хабаровска решением суда была помещена под домашний арест, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к следствию. На время следствия подозреваемая в расправах над домашними животными несовершеннолетняя жительница должна будет находиться дома.

"Судом избрана мера пресечения для подозреваемой в виде домашнего ареста на время следствия", - сказал представитель правоохранительных органов

Отметим, что ранее девушку привезли на самолёте из Новосибирска, куда она отправилась, когда стал набирать силу разразившийся скандал. Там живодёрка из Хабаровска надеялась переждать и вернуться обратно, когда всё успокоится.

Напомним, что ранее в социальные сети буквально взорвались от негодования в связи с историей живодёрок из Хабаровска, которые мучили и убивали животных, после чего выкладывали фотографии своих "геройств" на всеобщее обозрение в социальные сети. Пользователи Интернета требуют наказать злоумышленниц, а некоторые даже хотят линчевать их.

По имеющимся данным, девушки искали себе жертв среди сердобольных граждан, которые отдавали животных в "добрые руки", а после забивали их камнями или же резали ножами, сопровождая всё это фотосъёмкой.

Отметим, также, что в Сети также уже успела появиться петиция по хабаровским живодёркам, автором которой является некто Николай Воронов. Он призывает разобраться в данном деле и наказать виновных. На данный момент петиция уже собрала несколько сотен тысяч подписей.

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