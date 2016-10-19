В Интернете уже активно обсуждают хабаровских живодёрок, которые мучили и убивали животных, после чего выкладывали фотографии своих "геройств" на всеобщее обозрение в социальные сети. Пользователи Интернета требуют наказать злоумышленниц, а некоторые даже хотят линчевать их. Metro решило узнать, что же может грозить девушкам, если их вина будет доказан в суде.

Как рассказал Metro адвокат Владимир Постанюк, наказание будет зависеть в основном от того, сколько лет живодёркам из Хабаровска. Пока что лишь можно сказать, что преступление усугубляет тот факт, что оно было совершено двумя людьми, то есть, с юридической точки зрения – группой лиц.

-Поскольку данное преступление совершено двумя участниками, то есть группой лиц, то в качестве наказания в соответствии со статьей 245 УК РФ о жестоком обращении с животными на преступниц будет наложен штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере их доходов от одного года до двух лет; или же живодерки будут привлечены к принудительным работам сроком до двух лет, либо сядут на тот же срок в тюрьму. Если же мучительницы являются несовершеннолетними, то их поставят на учет в Подразделение по делам несовершеннолетних (ПНД), - заявил он.

Стоит добавить, что в Сети также уже успела появиться петиция по живодёркам из Хабаровска, автором которой является некто Николай Воронов. Он призывает разобраться в данном деле и наказать виновных. На данный момент петиция уже собрала почти 40 тыс. подписей.

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