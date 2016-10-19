Полиция заинтересовалась фотографиями издевательств над животными Хабаровске

Правоохранительные органы приступили к проверке по факту издевательств над животными двух возможных живодёрок в Хабаровске, сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД по региону. По имеющейся информации, две девушки подозреваются в том, что мучили, пытали и убивали кошек и собак, после чего выкладывали снимки своих поступков в Интернет.

По предварительной информации, возможные злоумышленницы могли искать своих жертв в различных группах и на досках бесплатных объявлений, где пристраивали животных в "добрые руки".

"Фотографии будут отданы на экспертизу в управление "К" полиции, чтобы проверить, не "фотошоп" ли это, и выяснить адреса, с которых фотографии были выложены в сеть. Также проводится проверка по факту жестокого обращения с животными", — заявил собеседник агентства.

Между тем уже появилась первая реакция со стороны родителей подозреваемых в жестоком обращении с животными. По данным агентства РИА Новости, мать одной из девочек написала два заявления в полицию о том, что ее дочь оклеветали и о том, что ей угрожают.