Новые подробности появились в громком деле о живодёрках их Хабаровска. Дело в том, что в издевательствах над животными могла быть задействована ещё одна девочка. Об этом в пятницу сообщает "Говорит Москва".
Представители местной зоозащитной организации нашли на снимках живодёрок из Хабаровска ещё одну девочку и написали заявление в прокуратуру.
Надеемся, что будет проведена проверка, — сказала представительница организации Ирина Мяконьких.
Напомним, что ранее в Интернете разразился настоящий скандал. Две девушки из Хабаровска опубликовали снимки своих издевательств над животными.
По версии следствия студентки из Хабаровска брали животных из приютов, а после жестоко расправлялись с ними. Кадры, появившиеся в Сети, повергли пользователей в шок. На снимках живодёрки из Хабаровска хладнокровно убивали беззащитных животных, мучили их и всячески издевались. Происходящее они фотографировали, а частенько и сами позировали на камеру с изувеченными трупами животных.
После того, как новость получила огласку, ей заинтересовались в полиции. Личности девочек были установлены, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ
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