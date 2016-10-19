Полиция начала проверку по факту издевательств над животными, которые устроили предполагаемые живодёрки из Хабаровска. По имеющимся данным, девушки искали себе жертв среди сердобольных граждан, которые отдавали животных в "добрые руки", а после забивали их камнями или же резали ножами, сопровождая всё это фотосъёмкой.

Действия двух живодёрок из Хабаровска вызвало общественный резонанс и множество пользователей не просто осудили предполагаемых злоумышлениц, а устроили за ними настоящую охоту. В тоже время зоозащитники рассказали Metro, что основной проблемой в данной ситуации является правовой вакуум, позволяющий подобным людям пытать и убивать братьев наших меньших.

-Статья 245 УК РФ весьма импотента и убога, — заявила Metro президент благотворительного фонда помощи животным "Большие сердца" Анастасия Комагина. -Она не работает, потому что ответственность за жестокое обращение с животными зависит не от факта преступления, а от условий, в которых оно произошло. Например, было оно совершено садистскими методами, из хулиганских или корыстных побуждений, в присутствии несовершеннолетнего или нет. Также подобные ситуации происходят из-за того, что в отношении бездомных животных существует правовой вакуум. Закон об ответственном обращении с животными прошёл первое чтение и всё ещё продолжает там пылиться, так что для людей с садистскими наклонностями не составляет труда достать новую жертву. Власти игнорируют тот факт, что надо урегулировать эту сферу.

Полиция заинтересовалась фотографиями издевательств над животными Хабаровске

По словам Комагиной, не существует точной статистики по количеству подобных случаев в стране, однако аналитики провели узконаправленное исследование, которое показало, что рост жестокости фиксируется при увеличении количества бездомных животных в городе.

-В Брянске недавно провели аналитику по цифрам отлова животных: количество собак на улицах увеличилось на 30 процентов и вместе с этим объём агрессий возрос на 70 процентов (оценивалось по количеству убийств собак). Люди не хотят видеть бездомных зверей на улицах. Чуть лучше ситуация с кошками, но они просто менее конфликтные существа., - заключила эксперт.

Схожую позицию высказывает и активист инициативной группы "Живодёрам. НЕТ", зоозащитник Мария Михайловна Высоцкая. Как она рассказала Metro, сейчас существует серьёзная проблема в плане бездомных животных из-за плохой пропаганды стерилизации. А это даёт людям, подобным живодёркам из Хабаровска, всё новое и новое количество жертв для истязаний.

-Я считаю, что здесь важна пропаганда стерилизации. Общество у нас не обучено в этой сфере. Так называемые гуманисты выбрасывают животных на улицу, вот они и становятся жертвами таких уродов, - отметила она.

Специалист также добавила, что, безусловно, подобные поступки лишний раз показывают, насколько общество стало жестоким и беспощадным не только к зверям, но и к людям.

-Я считаю, что общество стало ужесточаться. Даже если говорить о драках среди подростков, то они были всегда, но не было такого, что восемь человек могут избивать инвалида, что уж говорить о животных. Такого цинизма и жестокости не было. Подобное усугубляется ещё и тем, что всё это снимается и выкладывается в Интернет.

По мнению Высоцкой, есть определённые методы, которые бы могли уменьшить количество таких инцидентов. Они могут показаться чрезмерными и излишними, но случай с живодёрками в Хабаровске показывает, что они более чем оправданы.

-Можно отдавать животных по договору и обязывать новых хозяев присылать фотоотчёты. Само собой надо смотреть на людей, когда они приходят за питомцем. Сама я не отдаю никого, пока не познакомлюсь с потенциальным хозяином. Это, конечно, приводит к тому, что животные долго "висят", но всё же подобный подход снижает риски. В целом я считаю, что нужно создавать единую базу и активно внедрять чипирование животных. Чтобы было меньше таких преступлений, государство должно в этом принимать участие и регистрировать владельцев, тогда можно было наказать нерадивых хозяев, так как человека можно напугать лишь рублём или ограничением свободы, - объяснила зоозащитница.