Президент Филиппин Родриго Дутерте вновь привлёк внимание СМИ своим резким заявлением по поводу своего отношения к правам человека. По его словам, ему на них просто "наплевать". Об этом он рассказал во время интервью телеканалу "Аль-Джазира", когда журналист спрашивал о идущей в стране борьбе с наркоторговлей.

Дутерте отметил своим собеседникам, что его в первую очередь беспокоит будущее страны, которому угрожают наркотики. Его борьба приняла столь радикальный характер лишь из-за того, что слишком много людей "заражены наркоманией".

"Если ты уничтожаешь мою страну, то я тебя убью. Если ты уничтожаешь наших детей, то я тебя убью", — пояснил Дутерте.

По мнению президента, права человека не имеют никакого значения, если в сердцах врагов нет страха.

Добавим, что это далеко не первое резкое высказывание Родриго Дутерте. Ранее он назвал себя филиппинским Гитлером, а также высказал ряд оскорблений в адрес других стран и иностранных политиков. В частности, он уже успел обозвать «дураком» генсека ООН Пан Ги Муна, а также оскорбить президента США Барака Обаму, попутно пригрозив, что проклянёт его.

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