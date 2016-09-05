Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал американского лидера Барака Обаму "сукиным сыном". Об этом в понедельник сообщает Франс Пресс.

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в понедельник, 5 сентября, перед тем как отправиться на Восточноазиатский саммит в Лаос, где может состоятся встреча двух президентов (первая с тех пор, как Дутерте стал президентом).

– Необходимо проявлять уважительное отношение. Не надо просто бросать на ветер вопросы и заявления. Сукин сын, я прокляну тебя на этом форуме, — сказал президент Филиппин.

Таким образом Дутерте отреагировал на слова Барака Обамы. Ранее американский лидер пообещал в ходе встречи с филиппинским коллегой затронуть тему убийства более 2 тысяч человек в ходе борьбы с преступностью и незаконным оборотом наркотиков в стране.

Кстати, филиппинский президент не в первый раз нелестно отзывается об американских властях. Так, в начале августа этого года он назвал сукиным сыном и гомосексуалистом американского посла Филипа Голдберга, заподозрив его во вмешательстве во внутренние дела страны.

Напомним, что Родриго Роа Дутерте был избран президентом в мае текущего года. Политик выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики.

Более того, недавно появились сообщения о том, что Дутерте разрешил убивать наркоманов и наркоторговцев, чтобы решить эту проблему в стране. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ



