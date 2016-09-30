Командующим ВДВ можетв ближайшее время стать генерал-лейтенант Андрей Сердюков, сообщают "Известия" со ссылкой на источник. На данный момент он уже прошёл все командные должности. К тому же в его послужном списке числится успешное руководство специальной операции в Крыму весной 2014 года. Обширный опыт и хорошие характеристики и стали причиной того, что Андрея Сердюкова выдвинули на пост главы ВДВ.

"В настоящее время решение о назначении Андрея Сердюкова уже принято на уровне Минобороны… Ждем указа президента России", — заявил собеседник издания.

По имеющимся у газеты данным, генерал-лейтенант уже покинул Южный военный округ и прибыл в штаб ВДВ в Сокольниках.

Сейчас командующим ВДВ является генерал-полковник Владимир Шаманов. Он останется на своём посту до тех пор, пока указ президента о назначении нового главы не поступит в ВДВ. Ранее Шаманов был утвержден президиумом генерального совета "Единой России" кандидатом на должность руководителя комитета по обороне в Госдуме нового созыва.

Генерал-лейтенант Андрей Сердюков

Согласно справке "Известий", Андрей Сердюков окончил в 1983 году Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (РВВДКУ). Он прошел все должности от командира разведывательного взвода до командующего общевойсковой армией Восточного военного округа (ВВО). Генерал-лейтенант Андрей Сердюков окончил две военные академии — Общевойсковую и Генерального штаба, а затем стал начштаба ЮВО.