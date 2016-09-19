Тело 45-летней Марии Авроры Мойнихан было обнаружено на одной из улиц Манилы. В полиции сообщили, что женщина скончалась от множественных огнестрельных ранений.

По предварительной информации, дочь скандально известного английского барона Энтони Мойнихана была застрелена во внедорожнике. Свидетели говорят, что убийца совершил пять выстрелов и вытолкнул жертву из автомобиля. Рядом с телом была оставлена записка, обвиняющая Мойнихан в сбыте наркотиков среди звезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее британскую подданную, имевшую также филиппинское гражданство, арестовывали по обвинению в хранении наркотиков. Однако позже Мойнихан была отпущена под залог.

Отец погибшей, барон Энтони Патрик Эндрю Кейнс Беркли Мойнихан, бежал на Филиппины в конце 1960-х годов, чтобы избежать обвинений в мошенничестве на родине. Позже он скончался. У Марии есть родная сестра, киноактриса. Она уже выступила с заявлением местным СМИ, заявив, что находится в "глубоком шоке" в связи с убийством сестры.

Кровавые расправы над наркоторговцами и наркоманами на Филиппинах были спровоцированы призывами нового президента Родриго Роа Дутерте. За несколько месяцев кампании против наркотиков на Филиппинах было убито более двух тысяч человек.