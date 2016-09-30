Филиппинский президент Родриго Дутерте сделал очередное скандальное заявление, привлёкшее внимание всех мировых СМИ, в этот раз он решил сравнить себя с главой фашисткой Германии Адольфом Гитлером, сообщает Reuters.

По данным агентства, выступая перед журналистами, он решил прокомментировать слова своих критиков, которые называют его "двоюродным братом Гитлера". Говоря о том, что фюрер уничтожил миллионы евреев, он заявил, что был бы рад сделать тоже самое, но с наркоманами.

"На Филиппинах есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их. Если у Германии был Гитлер, у Филиппин есть…", – сказал Дутерте, указав во время паузы на себя.

Неоднозначное заявление филиппинского лидера уже вызывало шквал возмущения в еврейской диаспоре Соединенных Штатов. Представители сообщества уже заявили, что окажут давление на правительство США, чтобы американские власти заняли более жесткую позицию по отношению к президенту Филиппин.

Добавим, что это далеко не первое резкое высказывание Родриго Дутерте в адрес других стран и иностранных политиков. В частности, он уже успел обозвать «дураком» генсека ООН Пан Ги Муна, а также оскорбить президента США Барака Обаму, попутно пригрозив, что проклянёт его.

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