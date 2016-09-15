Филиппинский экс-наёмник Эдгар Матобато в ходе сенатских слушаний, посвященных внесудебным расправам, рассказал о распоряжениях президента без суда убивать преступников, мусульман и своих политических противников. Об этом сообщает Independent.

По словам Матобато, который работал в эскадроне смерти с 1988 по 2013 год, подобные распожения он получал от Дутерте, когда последний был мэром города Давао. Дутерте даже получил прозвище "карателя", но всегда отрицал, что карал кого-либо без суда.

"Нашей задачаей было уничтожение таких преступников, как наркоторговцы, насильники, грабители", - сказал Матобато, добавляя, что среди целей были также политические противники Дутерте и одного из его сыновей в городе Давао.

57-летний Матобато говорит, что был принят на работу, когда будущий президент стал мэром в 1988 году. Он закончил работу в качестве наёмника три года назад. Матобато участвовал в примерно 50 похищениях и убийствах.

По словам Матобато, Дутерте лично "выпустил приказ уничтожать мусульман в мечетях" в 1993 в качестве мести за взрыв в католическом соборе Давао. Он сказал, что сам бросил гранату в мечеть, но тогда никто не погиб.

Экс-наёмник говорит, что рассказал обо всём из страха за свою жизнь.

За два месяца президентства Дутерте в ходе внесудебных расправ в стране убиты более двух тысяч предполагаемых наркоманов и наркоторговцев. Действия президента вызвали критику у оппозиции.