Владимир Путин Прилетел в Самарканд, чтобы почтить память скончавшегося недавно президента Узбекистана Ислама Каримова. В ходе частного визита он съездил на могилу покойного, где возложил букет красных роз, сообщает ТАСС.

О прилёте Путина в Самарканд стало известно накануне. О предстоящей поездке президента России в Узбекистан журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, отметив, что поездка носит частный характер.

Вспоминая Каримова, российский лидер рассказал, что у него с президентом Узбекистана сложились хорошие отношения.

"Могу сказать, что Ислам Абдуганиевич относился ко мне лично очень по-доброму. Он ко мне всегда по имени обращался и на "ты", когда мы были вдвоем", - поделился он.

Отметим, что ранее Путин не смог прилететь в Самарканд на похороны Ислама Каримова в связи с плотным графиком. Вместо него на церемонию прощания прибыла российская делегация высокопоставленных лиц во главе с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Утром 2 сентября правительство страны заявило, что президент Узбекистана находится в критическом состоянии, а уже ближе к вечеру было объявлено о смерти Ислама Каримова.

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