В Самарканде завершились похороны Ислама Каримова, его тело предали земле на историческом кладбище Шахи-Зинда, сообщают РИА Новости. По мусульманским традициям завернутого в 21-метровый саван президента Узбекистана на руках отнесли к месту захоронения.

Перед погребением прошла также церемония прощания с Исламом Каримовым на площади Регистан, на которую пришло множество высокопоставленных делегаций из ряда стран СНГ и дальнего зарубежья. По данным РБК, на кладбище попасть можно было лишь специальным кортежам с приглашенными лицами. Район вокруг кладбища оцепили и охраняли милиционеры.

Напомним, что на церемонии прощания и похоронах Ислама Каримов российская делегация приехала во главе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Сам президент России Владимир Путин не смог приехать на траурные мероприятия в связи с плотным графиком, хотя в администрации пытались рассмотреть разные варианты решения этого вопроса.

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Утром 2 сентября правительство страны заявило, что президент Узбекистана находится в критическом состоянии, а уже ближе к вечеру было объявлено о смерти Ислама Каримова.

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