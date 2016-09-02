Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым выразил свои глубочайшие соболезнования в связи со смертью президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом политик заявил в ходе заседания турецкого правительства, сообщает Reuters.

"Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался. Пусть Аллах упокоит его душу. От лица Турецкой Республики выражаю народу Узбекистана глубокие соболезнования",— цитирует премьера Reuters.

Стоит отметить, что до сих пор правительство не подтвердило официально смерть президента, хотя некоторые СМИ уже даже написали о том, что похороны Каримова пройдут в Самарканде третьего сентября. Ранее Кабинет министров лишь сообщил, что состояние здоровье Ислама Каримова критическое, но врачи продолжают бороться за его жизнь.

При этом журналисты написали, что ряд лидеров СНГ, включая президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, уже даже собрались на похороны Каримова третьего сентября. На странице пресс-службы казахстанского лидера в Facebook опровергли данную информацию.

Напомним, что 29 августа появилась информации о срочной госпитализации президента Узбекистана Ислама Абдуганиевича Каримова по состоянию здоровья. Чуть позже дочь президента Лола Каримова рассказала, что он перенес кровоизлияние в мозг. Сегодня утром правительство страны заявило, что президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии.

Читайте также: СМИ: Президент Казахстана планирует совершить экстренный визит в Узбекистан

Читайте также: СМИ снова сообщили о смерти Ислама Каримова, президента Узбекистана

Читайте также: Новости о здоровье Ислама Каримова: Президент Узбекистана находится в критическом состоянии