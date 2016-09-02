На 79-ом году жизни умер президент Узбекистана Ислам Каримов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Правительства страны.

Сразу после публикации о трагическом событии сайт правительства Узбекистана перестал работать. А позже "Интерфакс" извинился за новость и аннулировал её.

– Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя. "Интерфакс" приносит извинения подписчикам и читателям, – говорится в новости.

Напомним, что 27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов был госпитализирован, у него произошло кровоизлияние в мозг. Спустя два дня, СМИ сообщили о его кончине.

Однако позже эту информацию опровергли, заявив, что глава государства находится в тяжёлом состоянии, но информация о его смерти не соответствует действительности.

Из-за тяжёлого состояния Каримова в День независимости Узбекистана к нации вместо президента обратился премьер-министр Шавкат Мирзиеев.

Редакция газеты Metro выражает соболезнования семье Ислама Каримова.

Ислам Каримов родился 30 января 1938 года в Самарканде (Узбекская ССР, СССР).

Советский, а затем узбекский государственный и политический деятель, первый президент Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году.

В 1990-1992 годах возглавлял правительство Узбекистана.



