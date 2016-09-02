СМИ сообщили о кончине Каримова и опровергли информацию

С понедельника средства массовой информации несколько раз сообщили о кончине лидера Узбекистана. 28 августа стало известно о его госпитализации, а вслед за этим несколько СМИ опубликовали данные о его кончине. Причём информационное агентство "Фергана" уже опубликовало информацию о дате похорон, но официальной информации до настоящего момента нет. Дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева в своей социальной Сети разместила сведения о тяжёлом состоянии отца, но отметила, что прогнозов об изменении его состояния делать пока невозможно.

Первое сообщение о смерти Каримова появилось в понедельник, 28 августа. Агентство "Фергана" со ссылкой на свои источники написало, что смерть Каримова наступила в три часа дня.

"Смерть Ислама Каримова, по данным источников "Ферганы", наступила в в 15-16 часов по ташкентскому времени (13.30 мск). Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало", - сказано в тексте заметки.

Позже в понедельник российское агентство "РИА Новости" сообщило, что аппарат президента Узбекистана опровергает информацию о кончине лидера Узбекистана.

"Сообщения о смерти не соответствуют действительности. Президент госпитализирован. Его состояние стабильно", – сообщили "РИА Новости" источники в аппарате президента.

В то же время в своём Instagram дочь Каримова написала, что её отец 27 августа перенёс инсульт. После этого он попал в госпиталь.

"Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния", - написала Лола.