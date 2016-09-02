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- Опубликовано : Сегодня 18:16

СМИ сообщили о кончине Каримова и опровергли информацию

  • Валерия Рясина

С понедельника появилось множество противоречивых сообщений о том, в каком состоянии находится лидер Узбекистана

СМИ сообщили о кончине Каримова и опровергли информацию

Getty

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С понедельника средства массовой информации несколько раз сообщили о кончине лидера Узбекистана. 28 августа стало известно о его госпитализации, а вслед за этим несколько СМИ опубликовали данные о его кончине. Причём информационное агентство "Фергана" уже опубликовало информацию о дате похорон, но официальной информации до настоящего момента нет. Дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева в своей социальной Сети разместила сведения о тяжёлом состоянии отца, но отметила, что прогнозов об изменении его состояния делать пока невозможно. 

Первое сообщение о смерти Каримова появилось в понедельник, 28 августа. Агентство "Фергана" со ссылкой на свои источники написало, что смерть Каримова наступила в три часа дня.

"Смерть Ислама Каримова, по данным источников "Ферганы", наступила в в 15-16 часов по ташкентскому времени (13.30 мск). Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало", - сказано в тексте заметки.

Позже в понедельник российское агентство "РИА Новости" сообщило, что аппарат президента Узбекистана опровергает информацию о кончине лидера Узбекистана.

"Сообщения о смерти не соответствуют действительности. Президент госпитализирован. Его состояние стабильно", – сообщили "РИА Новости" источники в аппарате президента.

В то же время в своём Instagram дочь Каримова написала, что её отец 27 августа перенёс инсульт. После этого он попал в госпиталь. 

"Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния", - написала Лола.

(Фото из личного архива, Март 2014 г.) Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния. Я обращаюсь к людям с большой просьбой обойтись без спекуляций и уважать право семьи на "прайвеси" (личное пространство). Я буду очень признательна всем, тем кто изъявит желание и поддержит моего отца своими молитвами. ⬇️(Шаҳсий архивдан сурат, март 2014 й.) Турли хил гап-сўзларнинг олдини олиш мақсадида, бизнинг оилада ўтган хафтанинг охирида содир бўлган қайғули воқеа ҳақида ушбу саҳифам орқали сизга маълумот бермоқчиман. Шанба куни адамлар мияга қон қуйилиш ташхиси билан шифохонага олиб келиндилар. Ҳозир улар реанимация бўлимида тиббий муолажалар олмоқдалар. Ҳозирги пайтда ҳолатлари шифокорлар томонидан стабил деб баҳоланмоқда. Айни пайтда келгусидаги соғлиқлари борасида қандайдир тахминлар қилиш анча эрта. Мен сизлардан турли хил гап-сўзлардан йироқ бўлиб, оиламизнинг шаҳсий ҳаётига хурмат билан муносабатда бўлишингизни илтимос қиламан. Ушбу дамларда отамни ўз дуолари билан қўллаб-қувватловчи барча инсонларга ўзимнинг чексиз миннатдорчилигимни изҳор этаман. (Photo from family archive, March 2014) I would like to write here about the sad events that befell our family last weekend. My father was hospitalised after suffering a cerebral haemorrhage on Saturday morning, and is now receiving treatment in an intensive care unit. His condition is considered stable. At the moment it is too early to make any predictions about his future health. My only request to everyone is to refrain from any speculations, and show respect to our family's right to privacy. I will be grateful to everyone who will support my father with prayers.

A photo posted by Lola Karimova-Tillyaeva (@lola_tillyaeva) on

30 августа Даниил Кислов, главный редактор информационного агентства "Фергана" рассказал Snob, что информация о кончине, окторую журналисты издания опубликовали на сайте, была получена им от надёжных источников. 

"Если мы что-то публикуем, то мы отвечаем за нашу информацию — новость сообщили наши источники", - сказал Кислов.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сведения пока не подтвердились. Он отметил, что в Кремле знают о болезни узбекистанского лидера, но никаких конкретных деталей сообщить не могут.

"Какой-либо новой информацией мы не располагаем и можем сказать, что ночные сообщения не нашли своего подтверждения, и из этого мы исходим. Наверное, было бы неправильно из Кремля давать какие-то детали по состоянию здоровья главы государства Узбекистан", - сказал Песков.

31 августа диктор Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК Узбекистана) поздравил узбекский народ с Днём независимости страны и зачитал обращение Ислама Каримова. Об этом сообщает ТАСС

"Дорогие соотечественники, поздравляю вас, весь наш народ с Днем независимости. Желаю всем вам мира и благополучия, удачи и счастья, достатка вашим домам. Пусть всевышний всегда поддерживаем нас во всех добрых делах и начинаниях", - процитировал диктор Каримова.

В тот же день агентство "Фергана" уже назвало дату и место похорон лидера Узбекистана. По данным издания, похороны должны пройти на родине Каримова в Самарканде.

"Фотографии, сделанные нашими корреспондентами в четверг, 1 сентября, свидетельствуют о том, что похоронен узбекский лидер будет на самаркандском кладбище, примыкающем к знаменитому архитектурному и историческому памятнику Шахи Зинда, где покоятся два брата и мать Ислама Каримова", - сказано в сообщении.

2 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Правительства страны сообщил о кончине президента Узбекистана. Сайт правительства Узбекистана днём на некоторое время перестал работать. А позже "Интерфакс" извинился за новость и аннулировал её. 

– Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя.  "Интерфакс" приносит извинения подписчикам и читателям, – говорится в новости.

На сайте правительства страны тем временем появилось сообщение.

"Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.

Отметим, что Ислам Каримов родился в 1938 году. Он является узбекистанским государственным и политическим деятелем, первым президентом Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году. 

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