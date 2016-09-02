СМИ сообщили о кончине Каримова и опровергли информацию

С понедельника средства массовой информации несколько раз сообщили о кончине лидера Узбекистана. 28 августа стало известно о его госпитализации, а вслед за этим несколько СМИ опубликовали данные о его кончине. Причём информационное агентство "Фергана" уже опубликовало информацию о дате похорон, но официальной информации до настоящего момента нет. Дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева в своей социальной Сети разместила сведения о тяжёлом состоянии отца, но отметила, что прогнозов об изменении его состояния делать пока невозможно.
Первое сообщение о смерти Каримова появилось в понедельник, 28 августа. Агентство "Фергана" со ссылкой на свои источники написало, что смерть Каримова наступила в три часа дня.
"Смерть Ислама Каримова, по данным источников "Ферганы", наступила в в 15-16 часов по ташкентскому времени (13.30 мск). Никаких сведений от официальных властей Узбекистана на этот счет пока не поступало", - сказано в тексте заметки.
Позже в понедельник российское агентство "РИА Новости" сообщило, что аппарат президента Узбекистана опровергает информацию о кончине лидера Узбекистана.
"Сообщения о смерти не соответствуют действительности. Президент госпитализирован. Его состояние стабильно", – сообщили "РИА Новости" источники в аппарате президента.
В то же время в своём Instagram дочь Каримова написала, что её отец 27 августа перенёс инсульт. После этого он попал в госпиталь.
"Во избежание кривотолков здесь на своей странице я хочу рассказать вам о печальных событиях, которые произошли в нашей семье с моим отцом в минувшие выходные. По причине мозгового кровоизлияния, которое случилось в субботу утром он госпитализирован и находится в реанимационном отделении. Состояние его оценивается как стабильное. На данный момент ещё рано делать какие либо прогнозы относительно его будущего состояния", - написала Лола.
30 августа Даниил Кислов, главный редактор информационного агентства "Фергана" рассказал Snob, что информация о кончине, окторую журналисты издания опубликовали на сайте, была получена им от надёжных источников.
"Если мы что-то публикуем, то мы отвечаем за нашу информацию — новость сообщили наши источники", - сказал Кислов.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сведения пока не подтвердились. Он отметил, что в Кремле знают о болезни узбекистанского лидера, но никаких конкретных деталей сообщить не могут.
"Какой-либо новой информацией мы не располагаем и можем сказать, что ночные сообщения не нашли своего подтверждения, и из этого мы исходим. Наверное, было бы неправильно из Кремля давать какие-то детали по состоянию здоровья главы государства Узбекистан", - сказал Песков.
31 августа диктор Национальной телерадиокомпании Узбекистана (НТРК Узбекистана) поздравил узбекский народ с Днём независимости страны и зачитал обращение Ислама Каримова. Об этом сообщает ТАСС.
"Дорогие соотечественники, поздравляю вас, весь наш народ с Днем независимости. Желаю всем вам мира и благополучия, удачи и счастья, достатка вашим домам. Пусть всевышний всегда поддерживаем нас во всех добрых делах и начинаниях", - процитировал диктор Каримова.
В тот же день агентство "Фергана" уже назвало дату и место похорон лидера Узбекистана. По данным издания, похороны должны пройти на родине Каримова в Самарканде.
"Фотографии, сделанные нашими корреспондентами в четверг, 1 сентября, свидетельствуют о том, что похоронен узбекский лидер будет на самаркандском кладбище, примыкающем к знаменитому архитектурному и историческому памятнику Шахи Зинда, где покоятся два брата и мать Ислама Каримова", - сказано в сообщении.
2 сентября "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Правительства страны сообщил о кончине президента Узбекистана. Сайт правительства Узбекистана днём на некоторое время перестал работать. А позже "Интерфакс" извинился за новость и аннулировал её.
– Новость с заголовком "Скончался президент Узбекистана Ислам Каримов" вышла в результате технического сбоя. "Интерфакс" приносит извинения подписчикам и читателям, – говорится в новости.
На сайте правительства страны тем временем появилось сообщение.
"Дорогие соотечественники, с большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.
Отметим, что Ислам Каримов родился в 1938 году. Он является узбекистанским государственным и политическим деятелем, первым президентом Республики Узбекистан с момента обретения страной независимости в 1991 году.