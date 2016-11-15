Хабаровские живодёрки с трудом переносят тяготы и быт, с которым столкнулись в изоляторе. Как сообщает информационный портал Habinfo, ссылаясь на источник в СИЗО, девушки жалуются на невыносимую обстановку в камерах и унижения со стороны сокамерниц.

По данным журналистов, соседки хабаровских живодёрок оскорбляют их и заставляют спать на полу. Связано это с тем, что сокамерницы узнали статью, по которой сидят девушки. Живодёрки теперь просят разместить их в одиночных камерах.

Между тем родные девушек уже подали жалобы на решение суда, так как срок их прибывания в СИЗО означает, что они будут встречать Новый год в камере. Напомним, что одна из обвиняемых будет сидеть в изоляторе до 1 января, другая — до 7 января. Девушкам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными"). По мнению следователей, хабаровские живодёрки могли успеть к моменту задержания убить не менее 15 зверей и птиц.

Как заявил Metro член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, член координационного совета в сфере безопасности Михаил Сенкевич, в тюрьме и СИЗО действительно есть статьи, за которые унижают сокамерников, но обычно это насильники, террористы или педофилы, а не мучители животных.

–Эта статья не такая уж и частая, чтобы было как-то обозначено притеснение за неё. Думаю, что это чисто человеческие чувства, у сокамерниц просто возникло негодование. Это не насильники, не террористы. Если их притесняют, то надо обратиться в местное ОНК. В любом случае допускать какие-то унижения, это противозаконно и на это надо реагировать, – заявил он.

Напомним, что Хабаровские живодёрки являются фигурантками уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными. Кадры с издевательствами они выкладывали в Интернет, благодаря чему об этом и стало известно. Есть сведения, что девушки также подозреваются в экстремизме, оскорблении религиозных чувств верующих, а ещё могут быть причастны к съёмкам детской порнографии и пыткам людей.

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