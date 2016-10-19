История живодёров из Хабаровска привлекла внимание не только СМИ, зоозащитников и просто неравнодушных граждан, но и психологов. Жестокие пытки и убийства беззащитных животных, по мнению специалистов, явно свидетельствуют о наличии отклонений, особенно, у подростков, чья психика только формируется.

Как рассказала Metro подростковый психолог Ольга Годлевская, существует вероятность того, что на жуткие поступки живодёров в Хабаровске толкнуло насилие, с котором девушки столкнулись когда-то сами.

-Сложно однозначно судить о ситуации, но есть известный факт, что те, кто переживает насилие — сами начинают так поступать. Здесь трудно дать подробности, так как нет всех данных, но однозначно, что здесь есть искажённые моменты, которые требуют пристального внимания со стороны общественности, семьи и педагогов. Возможно им нужна нужна помощь психологическая, а может и психиатрическая, - заявила она.

При этом Годлевская опровергла версию, о которой говорили многие пользователи. Она не верит, что таким способом подростки пытались привлечь к себе внимание.

-Вряд ли здесь привлечение внимания. С такой целью вступают в различные субкультуры, но не пытают животных. По моему опыту могу сказать, что так поступают люди, у которых есть отклонения в развитии личности, - заключила она.

Напомним, что полиция начала проверку по факту издевательств над животными, которые устроили предполагаемые живодёрки из Хабаровска. По имеющимся данным, две девушки искали себе жертв среди сердобольных граждан, которые отдавали животных в "добрые руки", а после забивали зверей камнями или же резали их ножами, сопровождая всё это фотосъёмкой.

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