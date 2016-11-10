Юные хабаровчанки, недавно уличённые в изуверских убийствах собак и кошек, причастны к пыткам людей. Одна из подозреваемых по громкому делу – 17-летняя Алёна Савченко, рассказала, что чуть не убила бездомного мужчину. Следователи этот эпизод обнаружили, изучив её переписку в соцсети. На допросе девушка уточнила, что с подругами заманила бездомного в заброшенную больницу, где его связали, избили, а потом порезали ножом.

Мучительницы держали мужчину взаперти несколько дней, после чего выпустили, пригрозив убить, если он проговорится. Полиция нашла этого бездомного, он подтвердил издевательства и показал оставшиеся от ножа шрамы, пишет местное издание DVHab.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В своё оправдание Алёна заявила, что мужчина пытался с ней познакомиться, чтобы вступить в интимную связь.

Ранее в соцсети "ВКонтакте" она написала: "Сначала угрожала ему ножом. Ничего существенного, а что он сделает, когда не может уйти дальше комнаты? Вообще, я все это делаю под предлогом карточных желаний. Я нацистка, да. На учете полиции".

Теперь следователи ведут розыск новых фигурантов этого уголовного дела. "У нас в городе это очень острая тема, – рассказали Metro в следственном управлении Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю. – Буквально каждый день в теленовостях этих живодёрок обсуждают".

Напомним, Алёна Савченко с подругой Алиной Орловой являются фигурантками уголовного дела по подозрению в жестоком обращении с животными. Следователей подсчитали, что они до смерти замучили не менее 15 зверей. Кадры с издевательствами они выкладывали в Интернет, благодаря чему об этом и стало известно.

Есть сведения, что девушки также подозреваются в экстремизме, оскорблении религиозных чувств верующих и могут быть причастны к съёмкам детской порнографии.

Скоро обе обвиняемые пройдут комплексные психолого-психиатрические экспертизы.

Алина Орлова и Алёна Савченко "ВКонтакте" были зарегистрированы под именами Кристина Конопля и Алина Орлова. Одна из них учится в Тихоокеанском госуниверситете.

5 и 6 ноября по стране прошла волна пикетов и акций протеста против жестокого обращения с животными. Россияне требуют строго наказать живодёрок и ужесточить закон, защищающий зверей.

9 ноября дело о "хабаровских живодёрках" (статья "Жестокое обращение с животными") было передано в главное управление СК по распоряжению председателя Александра Бастрыкина.