Елена Летучая и ряд других звёзд призвали наказать живодёрок из Хабаровска

В скандальную историю живодёрок из Хабаровска решили вмешаться медийные личности: звёзды российского телевидения, эстрады и Интернета приняли участие во флешмобе с требованием тюремного наказания для девушек. В частности, известная ведущая Елена Летучая выложила в своём Instagram фотографию, на которой призывает отправить живодёрок из Хабаровска отбывать наказание за свои преступления в места не столь отдалённые. «Если этих живодерок не посадят в тюрьму, они от животных перейдут к людям! Убийцам не место среди нас», — подписала снимок Летучая.

Если этих живодерок не посадят в тюрьму, они от животных перейдут к людям! Убийцам не место среди нас #живодерок_хабаровска_втюрьму Фото опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) Окт 24 2016 в 7:01 PDT

С мнением ведущей солидарна и российская актриса Екатерина Вуличенко. Она также в своём Instagram выложила фото с призывом покарать девушек за свои преступления. «Ужасная история с замученными животными. Что в душе у этих людей? Неужели у них есть родители? Неужели у них будут свои семьи? Неужели они способны любить и сострадать? Если начали они с животных, потом ведь и на людей спокойно перейдут. Извините, немного эмоциональный пост, но меня очень задела эта история», - сопровождает комментарий её фото.