Елена Летучая и ряд других звёзд призвали наказать живодёрок из Хабаровска

В скандальную историю живодёрок из Хабаровска решили вмешаться медийные личности: звёзды российского телевидения, эстрады и Интернета приняли участие во флешмобе с требованием тюремного наказания для девушек. В частности, известная ведущая Елена Летучая выложила в своём Instagram фотографию, на которой призывает отправить живодёрок из Хабаровска отбывать наказание за свои преступления в места не столь отдалённые.
«Если этих живодерок не посадят в тюрьму, они от животных перейдут к людям! Убийцам не место среди нас», — подписала снимок Летучая.
С мнением ведущей солидарна и российская актриса Екатерина Вуличенко. Она также в своём Instagram выложила фото с призывом покарать девушек за свои преступления.
«Ужасная история с замученными животными. Что в душе у этих людей? Неужели у них есть родители? Неужели у них будут свои семьи? Неужели они способны любить и сострадать? Если начали они с животных, потом ведь и на людей спокойно перейдут. Извините, немного эмоциональный пост, но меня очень задела эта история», - сопровождает комментарий её фото.
Ещё одним человеком, выступившим публично против жестоких поступков живодёров из Хабаровска, стала участница телешоу Comedy Woman Марина Федункив, которая также присоединилась к флешмобу и отметила, что случившаяся история, случившаяся потрясла её до глубины души.
«Животных я вообще очень люблю, и дома у меня всегда жили кошки и собаки разных видов и пород. Поэтому история, случившаяся в Хабаровске, потрясла меня до глубины души! И я присоединяюсь ко всем, кто требует наказания для тех «недолюдей», которые не просто творили зверства, но еще и умудрялись их снимать и выкладывать! Я готова подписаться под каждым негативным эпитетом, сказанным в их адрес. Но главное, я подписываюсь под петицией на сайте, и вас призываю сделать то же» - высказалась она
Отметим, что петиция против хабаровских живодёрок уже собрала свыше 350 тыс подписей лишь на одной из страниц на сайте change.org. Всего же на сервисе было организовано ещё несколько аналогичных кампаний, призывающих наказать девушек.
Живодеры из Хабаровска
Напомним, что история о девушках живодёрках развернулась несколько дней назад. По имеющимся данным, две студентки искали себе жертв среди сердобольных граждан, которые отдавали животных в "добрые руки", а после забивали зверей камнями или же резали их ножами, сопровождая всё это фотосъёмкой.
Пользователи ресурса Двач нашли живодёрок из Хабаровска, которыми оказались Алина Орлова и Кристина Конопля (под такими именами живодёрки из Хабаровска были зарегистрированы в соцсетях). После небольшого расследования и взлома их переписки в Сеть выложили все подробности этой ужасающей истории, что вызвало общественный резонанс и вынудило полицию обратить внимание на произошедшее.
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