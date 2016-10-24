Живодёрки из Хабаровска вызвали волну негодования среди пользователей соцсетей, которые запустили флешмоб с требованием тюремного наказания для девушек.

В своих аккаунтах во «ВКонтакте», Instagram и Facebook присоединившиеся к флешмобу люди выкладывают селфи или фото своих домашних питомцев с хэштегами #живодерок_хабаровска_втюрьму и #остановимнасилие.

“Убийцам не место среди нас”, - пишут возмущенные пользователи, призывая власти наказать живодёрок из Хабаровска по всей строгости закона.

Напомним, Алина Орлова и Кристина Конопля (под такими именами живодёрки из Хабаровска были зарегистрированы в соцсетях) периодически издевались над кошками и собаками. Девушки находили своих жертв по объявлениям «Отдам в хорошие руки», а затем мучили и убывали животных в заброшенном крематории в Хабаровске. Студентки-живодёрки снимали пытки и убийства на камеру и выкладывали в Сеть.

Интернет-пользователи забили тревогу, и историей об издевательствах над животными заинтересовались в правоохранительных органах.

На студенток-живодёрок из Хабаровска было заведено уголовное дело.

Ранее в Сети уже появилась петиция против живодёрок из Хабаровска, подписать которую предлагают всем, кто хочет справедливого наказания для виновных.