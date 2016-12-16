В уходящем году сразу несколько крепких союзов не просто дали трещину, а распались окончательно, оставив за собой громкие скандалы, взаимные оскорбления и нелицеприятные подробности личной жизни.

Metro решило сделать обзор самых скандальных и неожиданных разводов.

Анджелина Джоли - Брэд Питт. Наверное, один из самых неожиданных - распад Бранджелины. Бред Питт и Анджелина Джоли официально провели вместе лишь два года. Но фактический стаж их семейной жизни - 12 лет. За это время они нажили шестерых детей - трое совместных родных и трое приёмных : 15-летний Меддокс, 12-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, восьмилетние Вивьен и Нокс.

По сообщению СМИ, Джоли заявила, что опеку над всеми возьмет сама, и жить дети будут только с ней, Питт может их навещать. Помимо детских вопросов, у пара до конца не решен вопрос материальный - о совместно нажитом имуществе на сумму не меньше 400 млн долларов.

Официальная информация появилась в прессе 20 сентября. За прошедшие три месяца пара не называла причин развода, звучала лишь формальная фраза - "не сошлись характерами". Но все же среди самых предполагаемых были роман Бреда Питта с Марион Котийяр, сложный характер Анджелины Джоли и жестокое обращение с супругой детьми самого Питта.

Марина Анисина - Никита Джигурда. Пара российских звезд Анисина-Джигурда не смогли остаться незамеченными даже в своем разводе. При этом порой поклонники были не просто шокированы подробностями их жизни, они с трудом могли назвать действия пары адекватными.

Официальная информация о разводе появилась в Сети 29 ноября. Тогда Анисина с детьми была в Париже. Уже буквально через пару дней олимпийская чемпионка дала большое интервью, поделившись подробностями жизни с Никитой. По ее словам, Джигурда поднимал руку на жену, рассказывал о своих оргиях и часто целыми днями курил марихуану. Сам Никита накануне выложил видео с Анисиной, якобы находившейся в алкогольном опьянении. Кроме того, в Сеть попало видео, как мужчина, похожий на Никиту Джигурду, занимается сексом с неизвестной женщиной.

За совместно прожитые восемь лет пара нажила двоих детей - сына Мика-Анжеля Кристи и дочь Эву-Владу.

Эмбер Херд - Джонни Депп. Весной этого года распался самый краткосрочный и самый, по словам поклонников, "грязный и ненужный" брак - Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Брак продержался чуть больше года - с февраля 2015 года по май 2016 года. Судебный процесс все еще длится.

Дело в том, что для Херд краткосрочная совместная жизнь с актером оказалась выгодной - Депп должен будет выплатить ей более шести миллионов долларов. Однако если Херд торопилась с разводом - подала документы через два дня после смерти матери Деппа - то сам Джонни не торопится выплачивать бывшей супруге компенсацию.

Как уточнил актер, он сомневается, что его деньги действительно пойдут на благотворительность (так заявляла сама Эмбер Херд). Поэтому принял решение выплачивать "кругленькую" сумму частями.

Ольга Бузова - Дмитрий Тарасов. Самый нашумевший развод, который до сих пор волнует души поклонников.

Пара прожила в браке около четырех лет - союз был зарегистрирован в 2012 году. В ноябре 2016 года Тарасов и Бузова подали на развод. Но новая свободная жизнь бывших "Тарабузиков" начнется лишь с наступлением Нового года. Суд назначен на 30 декабря, после чего пройдет срок для вступления в силу решения.

Свой развод Бузова пережила тяжело. Вначале она делилась с поклонниками душевной болью и даже написала стихотворение. Затем резко и кардинально изменила имидж - из "вечной" блондинки Бузова вдруг превратилась в брюнетку и даже примерила образ эмо. А вот Тарасов не уставал делиться новыми фото своих поездок и отдыха. А чуть позже свел с руки тату, посвященную Ольге и их свадьбе. Вместо инициалов пары и даты свадьбы на руке появились часы и надпись на латыни "Время уносит все". По данным СМИ, причиной распада пары стал роман футболиста с моделью Анастасией Костенко.

Кроме того, общественность не устает обсуждать, как Дмитрий жестоко поступил с пока еще официальной супругой. Как сообщают СМИ, он выгнал ее из квартиры, и теперь Ольга вынуждена снимать жилье и зарабатывать себе на жизнь бесконечными рекламными проектами.

Бондарчук. Красивая и "долговечная" пара Светланы и Федора после 25-летнего брака распалась в марте 2016 года. В официальном заявлении указывалось лишь, что "время проведенное вместе, было прекрасным, но пути разошлись".

Однако позже версия, выдвинутая СМИ, подтвердилась: у 49-летнего Федора - новый роман. Отношения с 28-летней актрисой Паулиной Андреевой из тайных очень быстро стали явными. СМИ уже сообщают о том, что пара готовится к свадьбе.

Леди Гага-Тейлор Кинни. Наверное, самое легкое и быстрое расставание влюбленной пары. Леди Гага и Тейлор Кинни до брака не дошли, им оставался буквально последний шаг. В 2015 году Тейлор Кинни сделал предложение в день Святого Валентина и подарил кольцо с бриллиантом в виде сердца. Леди Гага и Кинни начали готовиться к свадьбе, составлять список гостей, выбирать место для празднования. Но распалась - после пятилетнего романа. Уже через месяц леди Гага была замечена в компании другого мужчины.