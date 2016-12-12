Недавно СМИ сообщили о том, что муж телеведущей Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов отправился отдыхать на Мальдивы в компании нескольких женщин. Примечательно, что пока ещё законная супруга футболиста осталась в Москве.

В Сети сразу начали гадать, с кем же сейчас отдыхает Тарасов. Многие высказывались за то, что отдыхать футболист будет с потенциальной разлучницей, из-за которой и дал трещину брак "Тарабузиков".

Однако имя спутницы, а точнее спутниц Дмитрия Тарасова, не долго оставалось тайной. Как сообщает Life, компанию мужу Бузовой составили его мать, сестра и племянники.

Напомним, что недавно Ольга Бузова подала на развод со своим мужем футболистом Дмитрием Тарасовым. Пара прожила в законном браке более четырёх лет.

Сразу после того, как стало известно, что "Тарабузики" разводятся, появились новости о том, что Тарасов изменяет Бузовой с обладательницей титула "Вице-Мисс России-2014" Анастасией Костенко.

Однако к настоящему моменту никаких свидетельств того, что у Тарасова и Костенко роман, нет.