Джонни Депп развелся с Эмбер Херд. Бракоразводный процесс завершился на этой неделе - он длился более шести месяцев. Актер заплатит теперь уже бывшей супруге более шести миллионов долларов, причем в рассрочку. Об этом сообщает TMZ.

Эмбер Херд заявила еще в августе, что полученные деньги она потратит на благотворительность. Однако сам Депп в это не верит, поэтому и принял решение выплачивать "кругленькую" сумму частями.

Напомним, в мае 2016 года Херд официально подала на развод и сообщила СМИ, что её бывший возлюбленный постоянно её и регулярно употребляет алкоголь и наркотики.

Причем Эмбер подала документы в суд Лос-Анджелеса всего через два дня после смерти матери Джонни - Бетти Сью Палмер. В связи с такой тяжелой ситуацией пресс-секретарь официально объявил, что "Джонни не будет реагировать на любые грязные слухи, сплетни, дезинформацию и ложь по поводу его личной жизни. Он надеется, что развод будет быстрым".