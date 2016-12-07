Ольга Бузова начала зарабатывать миллионы после расставания с мужем Дмитрием Тарасовым. Количество публикуемой в Instagram рекламы возросло в три раза. Если за октябрь на страничке в соцсети у звезды появился 21 заказной пост, то в ноябре Life.ru насчитал у звезды 64 рекламы.

Как уверяют СМИ, это связано с непростым положением Бузовой после развода. Все дело в том, что в 2014 году Тарасов и Бузова подписали брачный договор, согласно которому Ольга не будет иметь права при разводе на три автомобиля "Мерседес", три земельных участка в 42 сотки, коттедж площадью 800 квадратных метров, квартиру в 52 квадратных метра.

Бузова и Тарасов расстались, но официально пока не развелись - это произойдет 30 декабря в суде Москвы. Однако уже сейчас Дмитрий предложил съехать и снять отдельное жилье.

СМИ опубликовали монолог Бузовой, в котором она жалуется на поведение Тарасова: "Какие деньги на **й? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил! ... Он приехал с кавказцами, чеченцами... "Отдавай на **й всё, отдавай всё!"

Теперь журналисты только и успевают подсчитывать заработки телеведущей. За одну публикацию Ольга Бузова просит 250 тысяч рублей, таким образом, выходит, что за 64 поста в месяц она заработала 16 миллионов рублей.

Но на днях поклонники заметили ошибку. Вместе с оплаченным постом Бузова выложила скопированную запись от рекламодателя:

- Оленька, нужно выложить сегодня до 20:00.

Однако спустя несколько минут Бузова всё же исправила ошибку.

Напомним, Бузова и Тарасов расстались со скандалом и взаимными обвинениями в изменах и нежелании детей. А недавно Тарасов свел с руки тату, посвященную Бузовой.