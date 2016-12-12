49-летний Фёдор Бондарчук и 28-летняя Паулина Андреева активно готовятся к свадьбе. По словам друга семьи, влюблённые уже назначили дату торжества, однако она держится в секрете.

– Сейчас родственники всё чаще собираются, потому что активно готовятся к вновь запланированной свадьбе Андреевой и Бондарчука. Дата уже назначена, но её держат в строжайшем секрете. Олег как папа очень волнуется, боится сглазить, чтобы опять торжество не сорвалось, – приводит StarHit слова друга семьи Андреевых.

Напомним, что Бондарчук и Андреева вместе уже больше года. Пара долгое время скрывала свои отношения, да и сам режиссёр состоял в законном браке со Светланой Бондарчук.

Однако в марте этого года после 25 лет брака Фёдор и Светлана развелись. И уже 13 июня 2016 года Бондарчук и Андреева впервые официально вышли в свет в качестве пары.

В настоящий момент оба влюблённых задействованы в съёмках фильма "Мифы о Москве".