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Марион Котийяр прокомментировала развод Анджелины Джоли и Брэда Питта

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Анжелина Джоли и Брэд Питт. Развод

Обновлено : Сегодня 21:14
- Опубликовано : Сегодня 20:23

Джоли и Питт разводятся. Причина, указанная в официальных документах, "непреодолимые разногласия". Однако же западные СМИ тут же взялись за поиски "разлучницы". И многие издания привязали развод Анджелины Джоли и Бэда Питта к работе голливудского актёра в одном из последних фильмов с французской актрисой Марион Котийяр.

40-летняя актриса узнала о том, что причиной распада звёздной пары Бранджелины считают именно её. Марион Котийяр, как пишет  Daily Mail, была шокирована, узнав об этом, и пребывает в недоумении. Зарубежное издание отмечает, что данную новость актриса смогла лишь сдержанно прокомментировать: подобные "слухи" абсолютно опустошили её и она очень расстроена, что развод Анджелины Джоли и Брэда Питта вообще связали с её именем.

Марион Котийяр назвала подобные сплети гнусными инсинуациями - ведь в Париже она живёт с любимым мужчиной, актёром и режиссёром Гийомом Кане, и воспитывает совместного ребёнка. Пара вместе уже с 2007 года, а их сыну Марселю Кане в мае исполнилось 5 лет. Более того, в СМИ появилась информация, что актриса ждёт второго ребёнка. Причём сама кинозвезда это пока никак не комментирует.

Как рассказал изданию источник, знакомых с парой, они по-прежнему счастливы, и живут душа в душу в Париже. А заявления СМИ, что у Марион Котийяр был роман с Брэдом Питтом инсайдеру показались абсурдными и беспочвенными.

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