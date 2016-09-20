Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта обсуждается в соцсетях и СМИ. Сначала эта новость появилась со ссылками на неизвестный источник, а затем последовало официальное подтверждение от адвоката. А учитывая тот факт, что у голливудских звёзд за годы семейной жизни наверняка появилась и совместная недвижимость, и доход, помощь юристов им явно понадобится. Но, конечно, самым болезненным будет вопрос опеки детей.

Брэд Питт и Анжелина Джоли разводятся, и актриса уже направила иск в суд. В официальной формулировке указаны "непримиримые противоречия". Также отмечается, что Джоли намерена взять опеку над всеми их детьми единолично. Причём она не возражает, чтобы они виделись с отцом, но жить дети должны вместе с ней. У пары их шестеро - трое совместных родных, и трое - приёмных. Судьба детей в данной неприятной ситуации больше всего беспокоит Брэда Питта.

Актёр уже прокомментировал развод с Анджелиной Джоли. Его слова приводит The Daily Mail.

- Я очень опечален этим, но самое главное сейчас — это благополучие наших детей, - сказал он.

Также Брэд Питт попросил представителей СМИ не трогать в этой ситуации их детей, старшему из которых уже 15 лет, а младшим двойняшкам - по 8 лет.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли: Марион Котийяр, а, точнее, роман с ней, СМИ назвали как возможную причину распада одной из самых красивых пар Голливуда. Но опровержения или подтверждения этой информации не последовало. Не исключено, что роман киноактёрам приписали после совместных съёмок в фильме "Союзники", который выйдет на экраны в ноябре 2016 года. Брэд Питт и Марион Котийяр сыграли там главные роли.

Брэд Питт разводится с Анджелиной Джоли (подробнее)