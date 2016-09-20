За звёздной парой Брэда Питта и Анджелины Джоли журналисты уже следят давно и очень пристально. Разрушающийся брак двух актёров не сходит с передовиц газет долгое время и родил вокруг этой истории настоящее море слухов. Но этой истории, по утверждению издания Inquisitr, настал конец: пара начала бракоразводный процесс. Причиной того стал роман главы семейства с актрисой Марион Котийяр.

В качестве доказательства этой информации, журналисты указывают на то, что Питт не отмечал месяцем ранее вторую годовщину свадьбы со своей супругой. И пока Джоли плакала в окружении шестерых детей, её супруг отрывался в компании своих друзей в Хорватии.

Издание сообщает, что, по слухам, на бракоразводную карту поставлено 400 млн долларов, а также вопрос об опеке их общих детей. Напомним, что у пары шестеро детей: 15-летний Мэддокс, 12-летний Пакс, 11-летняя Захара, 10-летняя Шайло, восьмилетние Вивьен и Нокс.