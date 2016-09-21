Развод Анджелины Джоли и Бреда Питта не смог оставить равнодушной даже знаменитую британскую певицу Адель. На своём концерте вечером 20 сентября в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден" она рассказала, как отнеслась к данному событию, сообщает TMZ. На своём портале издание выложило видео, на котором видно, как исполнительница обращается к залу и говорит о том, что думает в связи с расставанием пары.

Тот факт, что Анджелина Джоли и Бред Питт разводятся занимал её весь день, заявила она. И сама новость о их расставании очень её опечалила. Издание отмечает, что со стороны это напоминало масштабную терапию, в которой так нуждаются те, для кого развод Анджелины Джоли и Бреда Питта стал ударом.

Напомним, что информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся официально появилась в СМИ вечером 20 сентября. Знаменитая пара уже обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родных, а ещё трое — приёмные.

Читайте также: Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Читайте также: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся: Реакция соцсетей на развал Бранджелины

Читайте также: Джоли и Питт разводятся: актриса требует через суд единоличную опеку над детьми

Читайте также: Западные СМИ: Брэд Питт разводится с Анджелиной Джоли