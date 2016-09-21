Отец Анджелины Джоли, 77-летний актёр Джон Войт прокомментировал развод дочери с Брэдом Питтом.

Джоли и Питт разводятся, 2016-й, сентябрь – причина

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом 19 сентября. В документах о разводе в качестве причины указаны "непримиримые разногласия". Обычно именно эта фраза чаще всего появляется в бракоразводных документах голливудских звёздных пар.

Отец Анджелины Джоли не знает, почему одна из самых красивых пар Голливуда распалась. "Я не знаю, что произошло, но это очень печально, – приводит его слова Inside Edition. – Помолитесь за них!"

Джон Войт также хочет поскорее увидеть Джоли и её детей.

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, новости

Знаменитая пара уже обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родные, а ещё трое — приёмные.

Анджелине Джоли – 41 год, Брэду Питту – 51 год.