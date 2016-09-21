Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли стал не только ударом в сердце для фанатов голливудской пары, но и усладой для души тех, кто не одобрил уход Питта от Дженнифер Энистон. Пока любители Бранджелины плачут горькими слезами в связи с развалом знаменитого союза, их противники слизывают эти слёзы, злобно посмеиваясь над происходящим.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, новость о том, Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся уже дошла до бывшей возлюбленной Питта и Энистон уже назвала происходящее кармой. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера, голливудская звезда считает это возмездием за то, что некогда её супруг ушёл к Джоли.

Теперь же, отмечая развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, фанаты Энистон и просто любители посмеяться, стали массово публиковать в соцсетях мемы и видео того, как звезда сериала "Друзья" отреагировала на события.