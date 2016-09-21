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 Опубликовано : Сегодня 09:32

Дженнифер Энистон отреагировала на развод Брэда Питта и Анджелины Джоли

  • Данила Белов

Фанаты звезды ликуют вместе с ней и отмечают это событие мемами

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Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли стал не только ударом в сердце для фанатов голливудской пары, но и усладой для души тех, кто не одобрил уход Питта от Дженнифер Энистон. Пока любители Бранджелины плачут горькими слезами в связи с развалом знаменитого союза, их противники слизывают эти слёзы, злобно посмеиваясь над происходящим.

Стоит отметить, что, по данным СМИ, новость о том, Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся уже дошла до бывшей возлюбленной Питта и Энистон уже назвала происходящее кармой. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на инсайдера, голливудская звезда считает это возмездием за то, что некогда её супруг ушёл к Джоли. 

Теперь же, отмечая развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, фанаты Энистон и просто любители посмеяться, стали массово публиковать в соцсетях мемы и видео того, как звезда сериала "Друзья" отреагировала на события. 

"Это день победы"

"Подозреваю, что Дженнифер Энистон выглядит сейчас примерно так"

"Дженнифер Энистон прямо сейчас"

"Скажите К

Скажите А

Скажите Р

Скажите М

Скажите А

Скажите КАРМА"

"Один изменник - всегда изменник"

"Похоже последней будет смеяться Дженнифер Энистон"

"Все эти мемы с Дженнифер Энистон заставяют меня смеяться"

"Дженнифер Энистон против меня, когда Бранджелина распалась"

 

"Посмотрите на эти глаза"

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