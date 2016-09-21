Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли продолжает будоражить СМИ и умы фанатов звёздной пары, теперь в Сети появилось документальное подтверждение распада голливудской пары, а точнее бумаги о бракоразводном процессе. Как сообщает The Sun, в них подтверждаются ряд ранее выдвинутых версий, а также раскрываются некоторые подробности условий опеки над детьми.

Согласно опубликованным данным, инициатором развода стала именно супруга Брэда Питта. Также в документах говорится о том, почему Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом, в соответствующей графе отмечена фраза: "непреодолимые разногласия" (irreconcilable differences).

Согласно бумагам, развод Брэда Питта и Анджелины Джоли может лишить актёра возможности полноценно контактировать с детьми, так как его супруга настаивает на праве самостоятельно воспитывать шестерых детей. Она согласна предоставить ему право видеться с ними, но выступает против совместного проживания.

Напомним, что информация о том, что Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся официально появилась в СМИ вечером 20 сентября. Знаменитая пара уже обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родных, а ещё трое — приёмные.

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