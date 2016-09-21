Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся: Реакция соцсетей на развал Бранджелины

Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся, теперь всё официально. Если раньше об этом ходили слухи, то сейчас это уже устоявшаяся реальность. Знаменитая пара уже обратилась к юристам, которым предстоит много работы: помимо многомиллионного имущества им предстоит разделить шестерых своих детей, трое из которых родных, а ещё трое — приёмные.

Между тем, люди до сих пор задаются вопросом, почему разводятся Анджелина Джоли и Брэд Питт? Неужели всё так плохо, что наладить отношения шанса больше нет? Как утверждают СМИ, причиной разрыва мог стать роман Брэда Питта и Марион Котийяр.

Как бы то ни было, но распад знаменитой Бранджелины вызвал шквал дискуссий в социальных сетях. И пока поклонники знаменитой пары рыдают, фанаты Дженнифер Энистон ликуют в связи с тем, что Анджелина и Брэд разводятся. К слову, сама актриса, по данным Daily Mail уже прокомментировала произошедшее. По её мнению, всё это является кармой и сейчас супругам воздается за то, что произошло с ней в 2005 году, когда Брэд Питт предпочел супруге Анджелину Джоли.