В Хабаровском крае уже возбудили уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными" после того, как в Сети обнаружили двух молодых живодёрок, сообщается на сайте краевого управления МВД.

Оказалось, что девушки брали домашних животных по объявлениям "в хорошие руки", а потом жестоко убивали их, не забыв заснять всё на камеру. Кстати, первыми живодёрок разоблачили сами интернет-пользователи.

Девушки живодёрки из Хабаровска. Теперь выяснилось, что фигурантом пока первого уголовного дела стала студентка Тихоокеанского государственного университета. Известно, что когда запахло жаренным, девушка решила сбежать в Санкт-Петербург. Но её удалось задержать на борту самолета в Новосибирске.

Теперь юную садистку вернут в Хабаровск и решат, что с ней делать до суда.

Как уже писало Metro, 21-летняя и 19-летняя подруги периодически убивали домашних животных. При чём делали это изощренным способом. Девушки были уверены, что если не показывают свои лица, их не найдут.

Хабаровск Алина Орлова. Девушки были зарегистрированы в соцсетях под именами Алина Орлова и Кристина Конопля, обе являются студентками университета.

Алина Орлова, Хабаровск, Вконтакте. На сайте change.org появилась петиция против девушек.



Живодёрки из Хабаровска, видео