Живодерки из Хабаровска, имена которых оказались у всех на устах в последнее время, теперь подозреваются и в растлении малолетних.

В громком деле девушек, которые, как подозревают в полиции, издевались над животными, появились новые подробности. Живодёрки из Хабаровска, видео расправ над зверьми и птицами которых ходят по Интернету, попались на очередном ролике.

Как сообщает Life.ru, активисты написали заявление в прокуратуру и попросили проверить на страничке одной из них видео, на котором девушки якобы просят маленьких девочек снять нижнее бельё.

Елена Летучая и ряд других звёзд призвали наказать живодёрок из Хабаровска

По словам юриста, данное видео может квалифицироваться по-разному. Но сам по себе призыв к раздеванию несовершеннолетних детей уже должен быть рассмотрен правоохранительными органами.

Хабаровские живодерки, петиция

Петиция против хабаровских живодёрок уже собрала несколько сотен тысяч подписей лишь на одной из страниц на сайте change.org. Всего же на сервисе было организовано ещё несколько аналогичных кампаний, призывающих наказать девушек.

Как сообщало ранее Metro, история о девушках-живодёрках развернулась несколько дней назад. По имеющимся данным, две студентки искали себе жертв среди сердобольных граждан, которые отдавали животных в "добрые руки", а после забивали зверей камнями или же резали их ножами, сопровождая всё это фотосъёмкой.

Живодёрки из Хабаровска: в деле может появиться третья фигурантка

Пользователи ресурса Двач нашли живодёрок из Хабаровска. После небольшого расследования и взлома их переписки в Сеть выложили все подробности этой ужасающей истории, что вызвало общественный резонанс и вынудило полицию обратить внимание на произошедшее.