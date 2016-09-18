Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев отдали свои голоса на выборах в государственную думу 18 сентября. Первые лица страны под зорким оком журналистов и под вспышки сотен фотокамер опустили свои бюллетени в избирательные урны.

Чтобы принять участие в голосовании 18 сентября 2016 года, Владимир Путин прибыл на участок № 2151, располагающийся в здании Российской академии наук, в 12.30. Дмитрий Медведев же отдал свой голос на избирательном участке в Шуваловской гимназии, на улице Довженко, куда он пришёл вместе с супругой.

Когда глава государства опустил свой бюллетень, журналисты спросили, как он планирует отметить этот день и за кого решил отдать свой голос. На это российский лидер отметил очень скромно, заявив, что поедет на работу и добавил, что партию выбрал уже давно, сообщают РИА Новости.

"Сегодня день тишины, и я давно определился, когда создавал известную политическую структуру. Поэтому здесь новизны какой-то нет", — сказал президент​.

Дмитрий Медведев был более многословен и напомнил людям о том, насколько важны выборы для России

"У нас сегодня очень важный день для страны - единый день голосования, в рамках которого проводится избрание новой Госдумы, нашего парламента, а также региональных властей, органов местного самоуправления. Конечно, очень важно, что в этот день люди делают свой выбор, определяют будущих представителей органов власти и федеральных, и региональных, и муниципальных", - сказал Медведев после голосования, сообщает "Российская газета".

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