В России 18 сентября по всей стране проходят выборы депутатов в Госдуму, а в ряде регионов - еще и местные парламенты.

Свой выбор уже сделали многие известные персоны в стране, а также сами кандидаты в депутаты и лидеры партий, идущих в Думу. Об этом они рассказывают в своих блогах.

Проголосовали на выборах и первые лица России - Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

Президент РФ Путин прибыл на участок № 2151, располагающийся в здании Российской академии наук, в 12.30. На участке в этот момент были и другие избиратели.

Путин получил бюллетени, зашел в кабинку для голосования и опустил их в урну для голосования, сообщает издание "Ведомости".

«Почему же, у меня есть за кого голосовать. Разве вы не знаете?» - ответил Путин на шутку журналиста Андрея Колесникова о том, голосовал ли президент «как всегда против всех?».

Журналисты спросили Путина, как он проведет этот день, ведь «выборы - это праздник». Президент ответил, что «поедет на работу».

Участок, на котором голосовал Путин, «особенный, потому что в комиссии не просто учителя, а в том числе научные сотрудники», пояснил журналистам глава участковой комиссии Виктор Лындин, доцент РГУ им. Губкина.

Дмитрий Медведев также принял участие в выборах в Госдуму. Он голосовал с супругой на избирательном участке в Шуваловской гимназии, на улице Довженко.

«Я надеюсь, что каждый, кто считает для себя важным участие в избирательном процессе, придет и проголосует, тем самым внеся свой вклад в развитие нашей политической системы», - сказал Медведев после голосования журналистам (его слова приводит «Интерфакс»).

Добавим, 18 сентября, в день выборов-2016 в России, избирательные участки по всей стране работают с 8 до 20 часов (по местному времени).